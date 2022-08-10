Papers, Please sürükleyici bir yapıya sahip olan bir bulmaca oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nostaljik grafikleri ile hem mobil hem de bilgisayar platformunda geniş bir kitleye ulaşan Papers, Please ilk kez 2013 yılında lansmana çıkmıştı. Günümüze kadar çeşitli güncellemeler alan ve almaya da devam eden simülasyon oyunu, hikaye bazlı bir oynanışa sahip. Oyun içerisinde Komünist Arstotzka devleti ve komşu devlet olan Kolechia savaşı oyunculara anlatılıyor. Yaklaşık 6 yıl süren bu savaş sonrasını konu alan simülasyon oyununda oyuncular sınır bir kasaba da göç müfettişi olarak görev alacak ve insan akışını kontrol edecekler. Oyuncular Kolechia'dan Arstotzkan tarafına geçen göçmenleri, gizli kaçakçıları, casusları ve teröristleri engellemeye çalışacaklar.

Papers, Please Özellikleri

Nostaljik bir dünya,

Etkileyici bir hikaye,

Çeşitli bilgilendirici dialoglar,

10 farklı dil seçeceği,

Tek oyunculu bir oynanış,

Ses efektleri,

Oyuncular sınır kasabasında asayişi sağlamaya çalışırken, yakaladıkları göçmen, terörist ya da kaçakçıları tespit etmek için parmak izlerini alabilecek, onları arayabilecek ve kimin tutuklanıp kimin serbest bırakılacağına karar verecekler. Yapım içerisinde Türkçe dil desteği bulunmazken oyunculara tam 10 farklı dil desteği sunuluyor. 2013'ün en iyi oyunu olarak çeşitli platformlarda ödüller alan oyun, zengin içeriği sayesinde oyunculara sürükleyici bir hikayeyi deneyimletiyor. Lucas Poper tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde 3909 tarafından yayınlanan Papers, Please, yayınlanmasından bu yana 9 yıl geçmesine rağmen cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

Farklı türde karakterlerinde yer aldığı oyunda, bazen gazete manşetlerinden ipucu toplayacak, bazen sızma girişimlerini bertaraf edecek, yakalanan insanları sorgulayacak ve güvenliği sağlamaya çalışacaksınız.

Papers, Please İndir

2013 yılından bu yana milyonlarca kopya satan Papers, Please, Android platformu için de Google Play üzerinde yayınlandı. Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun, aynı başarıyı Google Play üzerinde de gösterdi. Yapım Android oyuncularına da uygun bir fiyat etiketi ile sunuldu. Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak ifade edilen yapım, kitlesini artırmaya devam ediyor.

Papers, Please Minimum Sistem Gereksinimleri