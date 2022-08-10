Papers, Please
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 97,445
- DOSYA BOYUTU 12.27 MB
- Üretici 3909
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Papers, Please sürükleyici bir yapıya sahip olan bir bulmaca oyunudur.
Nostaljik grafikleri ile hem mobil hem de bilgisayar platformunda geniş bir kitleye ulaşan Papers, Please ilk kez 2013 yılında lansmana çıkmıştı. Günümüze kadar çeşitli güncellemeler alan ve almaya da devam eden simülasyon oyunu, hikaye bazlı bir oynanışa sahip. Oyun içerisinde Komünist Arstotzka devleti ve komşu devlet olan Kolechia savaşı oyunculara anlatılıyor. Yaklaşık 6 yıl süren bu savaş sonrasını konu alan simülasyon oyununda oyuncular sınır bir kasaba da göç müfettişi olarak görev alacak ve insan akışını kontrol edecekler. Oyuncular Kolechia'dan Arstotzkan tarafına geçen göçmenleri, gizli kaçakçıları, casusları ve teröristleri engellemeye çalışacaklar.
Papers, Please Özellikleri
- Nostaljik bir dünya,
- Etkileyici bir hikaye,
- Çeşitli bilgilendirici dialoglar,
- 10 farklı dil seçeceği,
- Tek oyunculu bir oynanış,
- Ses efektleri,
Oyuncular sınır kasabasında asayişi sağlamaya çalışırken, yakaladıkları göçmen, terörist ya da kaçakçıları tespit etmek için parmak izlerini alabilecek, onları arayabilecek ve kimin tutuklanıp kimin serbest bırakılacağına karar verecekler. Yapım içerisinde Türkçe dil desteği bulunmazken oyunculara tam 10 farklı dil desteği sunuluyor. 2013'ün en iyi oyunu olarak çeşitli platformlarda ödüller alan oyun, zengin içeriği sayesinde oyunculara sürükleyici bir hikayeyi deneyimletiyor. Lucas Poper tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde 3909 tarafından yayınlanan Papers, Please, yayınlanmasından bu yana 9 yıl geçmesine rağmen cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.
Farklı türde karakterlerinde yer aldığı oyunda, bazen gazete manşetlerinden ipucu toplayacak, bazen sızma girişimlerini bertaraf edecek, yakalanan insanları sorgulayacak ve güvenliği sağlamaya çalışacaksınız.
Papers, Please İndir
2013 yılından bu yana milyonlarca kopya satan Papers, Please, Android platformu için de Google Play üzerinde yayınlandı. Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun, aynı başarıyı Google Play üzerinde de gösterdi. Yapım Android oyuncularına da uygun bir fiyat etiketi ile sunuldu. Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak ifade edilen yapım, kitlesini artırmaya devam ediyor.
Papers, Please Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows XP or later
- İşlemci: 1.5 GHz Core2Duo
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 1.4 or better
- Depolama: 100 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Minimum 1280x720 screen resolution
Papers, Please
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 3,270
- DOSYA BOYUTU 30.90 MB
- Üretici 3909
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Papers, Please sürükleyici bir bulmaca oyunudur
Papers, Please eğer dikkatinizi ve algılama yeteneğinizi ölçem oyunları seviyorsanız oldukça hoşunuza gidecek bir mobil bulmaca oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPad tabletler için geliştirilmiş olan Papers, Please, birçok farklı kaynak tarafından oldukça yüksek inceleme puanları almış olan ve farklı ödüllerin sahibi olan bir bağımsız yapım. Oyunda 80'li yılların Soğuk Savaş dönemine benzeyen bir ortama konuk oluyoruz. Kurgusal bir komunist ülke olan Arstotzka, 6 yıl boyunca komşu ülkesi olan Kolechia ile savaşmıştır. Bu uzun savaşın ardından ateşkes imzalanmış ve iki ülke arasında sınır olan Grestin şehri ikiye bölünerek ülkeler arasında paylaştırılmıştır. Fakat savaşın ardından yeni problemler baş göstermiştir. Bu problemlerden biri de mülteciler ve sınırlar arası geçiş yapan insanlardır. Biz bu insan trafiğini denetleyen bir vize memuru olarak oyuna dahil oluyoruz ve dikkatimizi sınayan durumlarla karşılaşıyoruz.
Papers, Please'de temel amacımız sınırdaki geçişleri kontrol etmek, yetkisiz geçişleri durdurmak, evraklardaki sahteciliği tespit etmek ve kazandığımız parayla ailemizi geçindirmek. Oyunda yönettiğimiz memur sabit bir maaşa sahip değil ve doğru bir şekilde yaptığı vize işlemlerine göre para kazanıyor. Ne kadar çok doğru işlem yaparsak o kadar çok para kazanıyoruz. Fakat oyun ilerledikçe işler karışıyor ve evrak sahteciliği gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Hangi evrakların sahte olduğunu belirlemek için farklı kaynaklara ve ipuçlarına başvurmamız gerkeiyor. Oyun dikkatinizi ve algı yeteneğinizi zorlamaya başlıyor. Bir yandan geçişlerde size rüşvet teklif edilmeye başlanıyor, bazı özel durumlar güç karar vermenize neden oluyor. Yani anlayacağınız işler iyice karışıyor.
Papers, Please birçok farklı son ile bitirebilmeniz mümkün. Oyun böylece kendini tekrar tekrar oynatabilmekte.