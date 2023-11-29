Bir pilot simülasyonu olan RFS - Real Flight Simulator APK, kapsamlı bir oynanışla karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçek bir pilot olarak uçağınızın koltuğuna geçtiğiniz RFS - Real Flight Simulator APK'da, gerçek zamanlı uçuşlar yapın ve dünyanın her yerine uçabilmenin keyfini çıkarın. Oyunda uçağı kullanmanın haricinde birçok iş ile uğraşacaksınız. Bunlardan bazıları; hava durumlarını takip etmek, uçuş planlarını yönetmek, göstergeleri ve arızaları takip etmek olacaktır.

Bir uçuşun her anını adeta kontrol edebildiğiniz RFS APK'da, sadece tek oyunculu modda oynamanın yanı sıra çok oyunculu modda diğer pilotlarla sohbet edebilir ve birlikte çalışabilirsiniz. Yüzlerce sayıdaki pilot topluluklarına katılın ve dünyanın herhangi bir yerine uçun.

Uçuş anında birçok sorunla karşılaşacaksınız. Bunlardan en önemlisi arızalar olacak ve bir sorun anında hemen müdahale etmek zorunda kalacaksınız. Ayrıca havadaki uçak trafiğini de takip ederek, akılalmaz kazalardan da uzak durmalısınız.

RFS - Real Flight Simulator APK İndir

Grafik ve oynanış bakımından gayet iç açıcı olan RFS - Real Flight Simulator, bu tür simülasyon oyunları arasında en üst sıralarda yerini almış durumda. Tüm bunların yanında, bazı uçak seslerinin gerçekçi olmaması ve oyundaki birçok şeyi kullanmak için üyelik gerekmesi de RFS APK'ya verilebilecek eksilerdendir.

Siz de akıllı telefonlarınızda uçak simülasyonunu deneyimlemek istiyorsanız, RFS - Real Flight Simulator APK indirin ve pilot koltuğuna geçin.