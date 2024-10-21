Döner Efsanesi APK, gerçek bir döner ustasının hayatını deneyimlediğiniz Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Döner Efsanesi APK, kendi dönercinizi işletebildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Shawarma Legend APK'da, Gerçek bir restoran sahibiymiş gibi hissedecek ve gittikçe büyüyeceksiniz. Yeni müşteriler kazanın, dönerinizi farklılaştırın ve her gün büyüme yüzdenizin üstüne koyarak ilerleyin.

Müşterilerinize en iyi döneri sunmak için tüm malzemeleri satın alın ve istekleri geri çevirmeyin. Yaptığınız dönerler aslında bilinenin çok dışına çıkmasa da, müşterilerinizin değişik istekleri olabilmektedir. Her müşterinin üzerinde istediği menüyü görebilir ve isteklerine göre döner hazırlayabilirsiniz.

Patatesli, acılı, turşulu ve daha birçok malzemeli dönerleri müşterilerinize sunun. Sadece malzeme satın almak değil, aynı zamanda kullandığınız aletleri güçlendirebilir ve yeni ekipmanlar satın alabilirsiniz.

Döner Efsanesi APK İndir

Tavuğunuzu şişten kesin, malzemeleri ekleyin ve gerçekçi bir şekilde sarın. Gerçek bir restorana yakın bir şekilde dizayn edilen Döner Efsanesi oyunu, kullanıcılara gündelik eğlenceli bir deneyim sunmaktadır.

Günlük olarak kazancınızı görüntüleyebilir, oyun ilerlemenize bakabilir ve restoran yükseltme sayınızdan haberdar olabilirsiniz. Restoran yükseltmeleri, sizin hangi seviyede olduğunuzu gösteren en iyi bilgidir. Tüm yükseltmeleri yaparak en son seviyeye gelin ve oyunu zirvede bırakın.

Siz de Döner Efsanesi APK indirerek, gerçek bir döner ustasının hayatını Android cihazlarınızda yaşayabilirsiniz.