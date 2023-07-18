Tarihin en acayip oyununun devamı geldi. Goat Simulator 3 ile artık keçi olma deneyiminiz daha eğlenceli ve komik.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Goat Simulator 3, tarihin gördüğü en acayip ve aykırı oyunlardan bir tanesi. İlk kez 2014 yılında bizlerle buluşan Goat Simulator, esasında tamamen şaka ve parodi odaklı bir yapımdı. Öyle ki, geliştirici ekip ilgi ve alakadan memnun olmuş olacak ki bir devam oyununu da piyasaya 2022 yılında sürdü.

Şimdilik Epic Games’e özel olarak çıkış yapan Goat Simulator 3, ilk oyunun devamı niteliğinde. Belirtmekte fayda var ki Goat Simulator 3 esasında serinin ikinci oyunu. Burada bir şaka var doğrusu. Goat Simulator 2 ismini pas geçip Goat Simulator 3 ismiyle piyasaya çıkan bu oyun ilk oyundan mekanik ve görsel anlamda çok daha ileri bir yapım.

Goat Simulator 3 İndir

Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz aşırı eğlenceli ve sıra dışı bir oyun arıyorsanız Goat Simulator 3 indirebilirsiniz. Tamamen saçmalama ve absürdlük üzerine kurulu olan bu oyunda doyasıya eğlenin ve bir keçi nasıl olunur öğrenin.

Goat Simulator 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : i5 4690k

: i5 4690k Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama : 12 GB

: 12 GB DirectX : 11

: 11 Ekran Kartı : GTX 1050 Ti (4 GB VRAM)

: GTX 1050 Ti (4 GB VRAM) Diğer: Epic Games hesabı gerektirir