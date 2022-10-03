Chrome'un Reklam Engelleyici Uzantıları Yakında Tarih Olabilir

Google, Chrome için Manifest V3 adlı yeni bir uzantı platformuna doğru yavaş ama emin adımlarla ilerliyor ve şimdi piyasaya sürülmesi için kesin bir zaman çizelgesi var. Ocak 2023'te Chrome 112'den başlayarak şirket, Canary, Dev ve Beta kanallarında Manifest V2 desteğini kapatmaya başlayabilir.

Chrome kararlılığının V3'e geçişiyle aynı zamana denk gelmesi için Chrome Web Mağazası'ndaki tüm Manifest V2 uzantıları liste dışı olarak değiştirilecek ve sonunda 2024 yılının Ocak ayında kalan V2 uzantıları tamamen kaldırılacak.

Manifest V3, Reklam Engelleyici Uzantıları Bozabilir

Manifest V3, birçoğunun Google'ın gizlilik ve güvenlik adına olduğunu iddia ettiği bir ton değişiklik içeriyor olsa da, reklam engelleyicileri nasıl etkileyeceği konusunda özellikle merak konusu.

uBlock Origin ve AdGuard gibi çoğu modern reklam engelleyici, Chrome'un "webRequest" API'sine güveniyor ancak bu yöntem, Google'ın açıkça kaçınmak istediği siteler için yükleme ve oluşturma sürelerinde önemli gecikmeler ekleyebilir. Bunun yerine Manifest V3, geliştiricilerin belirli URL'lerin engellenen listesini kullanmaya zorlayan bir "declarativeNetRequest" kullanmasını gerekiyor. Sorun, "kurallar" listesinin 30.000 girişle sınırlı olmasıdır ve birçok reklam engelleme listesi 300.000'den fazla girişe sahip olabilir.

Şimdilik kullanıcılar Manifest V2 uzantılarını Ocak 2024'e kadar kullanmaya devam edebilecekler.