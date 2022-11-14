SuperVPN APK, Android telefonlar için ücretsiz VPN uygulaması.

Erkan Calp - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SuperVPN APK, Android için ücretsiz VPN uygulaması. Android telefon kullanıcılarına özel sunulan VPN programı SuperVPN, tamamıyla ücretsiz ve kullanımı kolay. SuperVPN Free VPN Client ile Android kullanıcıları konumlarını değiştirerek diledikleri siteyi ziyaret edebilecek, yasaklı sitelere giriş yapabilecek ve internette iz bırakmadan dolaşabilcekler. Ücretsiz Android VPN uygulaması olarak adından söz ettiren SuperVPN Free VPN Cliend apk yükle milyonlarca kullanıcıya sahip. Herhangi bir üyeliğe sahip olmayan uygulama tek buton yardımı ile çalıştırılıyor. SuperVPN apk sayesinde kullanıcılar ücretsiz olarak yasaklı sitelere de girebilecekler.

SuperVPN Apk Özellikleri

Gizliliğinizi koruyun, üçüncü parti izleyicilerden korunun

Coğrafi olarak kısıtlanmış web sitelerinin engelini kaldırın

Kayıt gerekmez, ayar gerekmez

Hız sınırlaması yok, bant genişliği sınırlaması yok

Tek dokunuşla VPN’e bağlanma

Root erişimi gerekmez

İnternet trafiğini şifreler

En yüksek sunucu hızı ve güvenilirliği

En güvenli VPN çözümü

Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen ücretsiz VPN uygulaması SuperVPN, yasaklı-engelli sitelere giriş yapmak, Türkiye Google Play mağazasında indirilmeye açılmayan oyunları indirip oynamak, Türkiye’de hizmet vermeyen platformları kullanabilmek için kullanabilecek harika bir program. Kayıt olmanız gerekmiyor, ayarlama gerektirmiyor, indirip hemen bağlanabiliyorsunuz. Hız limiti yok, bant genişliği limiti de yok. Tek dokunuşla VPN bağlantısını sağlıyorsunuz.

SuperVPN Apk İndir

En güvenli VPN çözümü olarak adından söz ettiren SuperVPN apk indir Google Play üzerinde Android platformu için yayınlandı. Google Play üzerinden 100 milyondan fazla kez indirilen başarılı mobil uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılıyor. Kayıt gerektirmeyen ve ayar gerektirmeyen yapısı ile kullanıcılara indir ve kullan özelliği sunan SuperVPN apk yükle, root işlemine de gerek duymadan kullanılıyor. Tüm Android cihazlar ile uyumlu olan başarılı VPN uygulaması, hız sınırlamasına da ihtiyaç duymamaktadır. Hem güvenilir hem de gizliliği ön planda tutan SuperVPN apk indir yıllardır düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Uygulama aldığı güncellemeler ile daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. SuperVPN apk indir ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.