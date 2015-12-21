Adobe Photoshop Express
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 28,257
- DOSYA BOYUTU 57.22 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Adobe Photoshop Express uygulaması ücretsizdir! Hızlı, güçlü ve kolay fotoğraf düzenlemesi için Photoshop ücretsiz sürümünü deneyin.
Adobe’nin popüler fotoğraf işleme yazılımı Photoshop’un ücretsiz sürümü Adobe Photoshop Express, haraket halindeyken fotoğraflarınızı düzenlemenin en kolay, hızlı ve eğlenceli yoludur. Fotoğraflarınızı birkaç sihirli dokunuşla daha etkileyici kılabilir, otomatik düzeltme ve filtreleri kullanarak fotoğraflarınıza bambaşka bir boyut kazandırabilirsiniz.
Adobe Photoshop Express İndir
Adobe Photoshop Express, kırpma, döndürme, ters çevirme, kırmızı göz düzeltme gibi temel fotoğraf düzenleme seçeneklerinin yanı sıra tek dokunuşla parlaklık, pozlama, gölge ayarını yapabilmenizi sağlayan otomatik düzeltme aracı ve fotoğraflarınızı daha etkileyici kılan göz alıcı fitreler içerir ve tüm bu araçları rahatça kullanabilmenizi sağlayan sade ve modern arayüze sahiptir.
Adobe Photshop Express özellikleri:
- Fotoğraflarınızı kırpın, düzleştirin, döndürün, çevirin ve kırmızı gözü düzeltin.
- Otomatik düzeltme: Tek dokunuşla parlaklık, pozlama ve gölgeleri ayarlayın.
- Renk: Pozlama, kontrast, netlik, canlılık ve daha fazlası için sürgü denetimleri
- Tek dokunuşla uygulanan filtreler: 15'ten fazla göz alıcı efektten seçim yapın!
- Adobe Gürültü Azaltma Paketi, fotoğraflarınızdaki istenmeyen gren ve lekelenmeyi azaltır.
- RAW görüntü desteği: RAW görüntüleri düzenleyebilirsiniz.
- Kenarlıklar: Yeni, yaratıcı kenarlıklarla görüntülerinizi iyileştirin.
- Çarpıcı Looks filtreleri: Artık görünümlerinizin yoğunluğunu kontrol edebilir ve daha yaratıcı olmak için farklı efektler oluşturabilirsiniz.
- Yeni düzeltmeler: Görüntülerinizi daha güzel hale getirmek için Siyahlar, Beyazlar, Keskinleştirme, Doygunluk ve Sis Giderme eklendi.
- Evcil hayvan gözü (yeşil göz) düzeltme: Artık fotoğrafınızdaki hayvan gözü sorununu tek bir dokunuşla düzeltebilirsiniz.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan profesyonel fotoğraf işleme yazılımı Adobe Photoshop’un temel özelliklerini içeren, her seviyedeki kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği Adobe Photoshop Express, ücretsiz ve profesyonel bir çözüm.
Adobe Photoshop Express APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 50,981
- DOSYA BOYUTU 223 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Adobe Photoshop Express APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir fotoğraf editörüdür.
Adobe Photoshop Express APK, Adobe tarafından sunulan ve dünyanın en popüler görsel düzenleme araçlarından biridir. Milyonlarca kişinin mobil cihazlarında kullandığı bu fotoğraf editörü, yüzlerce düzenleme aracını ve özelliğini içerisinde barındırıyor. Fotoğraflarınızı kolayca netleştirebilir, efekt ekleyebilir, filtreler kullanabilir ve kapsamlı photoshop yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz.
Çevirme, kırpma ve renk tonu atama gibi basit işlemleri de sadece tek bir konuşla gerçekleştirebilirsiniz. Aslında fotoğraf düzenleme çatısı altındaki her şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yıllardır kendini kanıtlamış olan Adobe, farklı düzenleme araçlarıyla popülerliğini artırarak piyasadaki diğer araçların önüne geçmeye devam ediyor.
Photoshop Express APK'da, göz alıcı düzenlemelerinizi yaparken profesyonel olmanıza gerek yok. Kullanacağınız uygulama her ne kadar profesyonelce işlemler gerçekleştirebilse de, sizlere kullanışlı ve basit bir tasarım sunuyor.
Adobe Photoshop Express APK İndir
Fotoğraflarınızı bulanıklaştırmaktan netleştirmeye, nesne eklemekten çeşitli arka plan eklemelerine kadar her türlü düzenlemeyi yapabilirsiniz. Yalnızca tek bir dokunuşla arka planınızı kaldırabilir, yenisini ekleyebilir ve bozuk kamera açılarını düzeltebilirsiniz.
Photoshop Express'de, Sadece manzara ve özel fotoğrafları düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda özçekim resimlerinizi de mükemmel hale getirebilirsiniz. Yüzünüzdeki pürüzleri giderebilir, makyaj editörünü kullanabilir ve harika fotoğraf kolajlarına imza atabilirsiniz.
Resim düzenleme araçlarını kullanmak ve görsellerinizi Pinterest, Instagram, TikTok veya X gibi sosyal medya platformlarında paylaşmak istiyorsanız, Adobe Photoshop Express APK'yı indirebilirsiniz.
Photoshop Express - Fotoğraf Düzenleme Uygulaması Özellikleri
- Kapsamlı düzenleme araçları
- Basit ve kullanışlı arayüz
- Filtreler, efektler ve çeşitli tonlama ayarları
- Yüzünüzdeki pürüzleri giderme
- Arka plan kaldırma ve ekleme
- Makyaj editörü
- Bulanıklaştırma ve netleştirme
- Nesne ekleme
- Metin ve çıkartma ekleme
- İstenmeyen öğeleri kaldırma