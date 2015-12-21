Adobe Photoshop Express uygulaması ücretsizdir! Hızlı, güçlü ve kolay fotoğraf düzenlemesi için Photoshop ücretsiz sürümünü deneyin.

Erkan Calp - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe’nin popüler fotoğraf işleme yazılımı Photoshop’un ücretsiz sürümü Adobe Photoshop Express, haraket halindeyken fotoğraflarınızı düzenlemenin en kolay, hızlı ve eğlenceli yoludur. Fotoğraflarınızı birkaç sihirli dokunuşla daha etkileyici kılabilir, otomatik düzeltme ve filtreleri kullanarak fotoğraflarınıza bambaşka bir boyut kazandırabilirsiniz.

Adobe Photoshop Express İndir

Adobe Photoshop Express, kırpma, döndürme, ters çevirme, kırmızı göz düzeltme gibi temel fotoğraf düzenleme seçeneklerinin yanı sıra tek dokunuşla parlaklık, pozlama, gölge ayarını yapabilmenizi sağlayan otomatik düzeltme aracı ve fotoğraflarınızı daha etkileyici kılan göz alıcı fitreler içerir ve tüm bu araçları rahatça kullanabilmenizi sağlayan sade ve modern arayüze sahiptir.

Adobe Photshop Express özellikleri:

Fotoğraflarınızı kırpın, düzleştirin, döndürün, çevirin ve kırmızı gözü düzeltin.

Otomatik düzeltme: Tek dokunuşla parlaklık, pozlama ve gölgeleri ayarlayın.

Renk: Pozlama, kontrast, netlik, canlılık ve daha fazlası için sürgü denetimleri

Tek dokunuşla uygulanan filtreler: 15'ten fazla göz alıcı efektten seçim yapın!

Adobe Gürültü Azaltma Paketi, fotoğraflarınızdaki istenmeyen gren ve lekelenmeyi azaltır.

RAW görüntü desteği: RAW görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

Kenarlıklar: Yeni, yaratıcı kenarlıklarla görüntülerinizi iyileştirin.

Çarpıcı Looks filtreleri: Artık görünümlerinizin yoğunluğunu kontrol edebilir ve daha yaratıcı olmak için farklı efektler oluşturabilirsiniz.

Yeni düzeltmeler: Görüntülerinizi daha güzel hale getirmek için Siyahlar, Beyazlar, Keskinleştirme, Doygunluk ve Sis Giderme eklendi.

Evcil hayvan gözü (yeşil göz) düzeltme: Artık fotoğrafınızdaki hayvan gözü sorununu tek bir dokunuşla düzeltebilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan profesyonel fotoğraf işleme yazılımı Adobe Photoshop’un temel özelliklerini içeren, her seviyedeki kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği Adobe Photoshop Express, ücretsiz ve profesyonel bir çözüm.