En İyi Anne Hathaway Filmleri

Güzelliği ve oyunculuğu ile pek çok kişinin gönlünde taht kurmayı başarmış olan Anne Hathaway 1982 yılında New York'ta doğdu. Çok genç yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Anne Hathaway kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve keşfedilmiştir. Biz de bu yazımızda sizlere en iyi Anne Hathaway filmlerinden bahsedeceğiz.

1999 yılında televizyon dizisi Get Real ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Anne Hathaway asıl çıkışını 2001 yılında Disney yapımı The Princess Diaries filminde yaptı. O günden bugüne pek çok farklı projede yer alan Anne Hathaway özel hayatında da aktivist olarak tanınıyor.

Mutlaka İzlenmesi Gereken Anne Hathaway Filmleri

The Devil Wears Prada (2006)

Rachel Getting Married (2008)

Les Misérables (2012)

The Dark Knight Rises (2012)

Interstellar (2014)

The Intern (2015)

Colossal (2016)

The Devil Wears Prada (2006)

Tüm dünyanın Anne Hathaway’i tanıdığı film olan The Devil Wears Prada ülkemizde “Şeytan Marka Giyer” ismiyle biliniyor. Çok popüler bir film olan The Devil Wears Prada, Anne Hathaway’in kariyerinde son derece önemli bir dönüm noktasıdır.

Genç bir kadın olan Andy Sachs, moda dünyasının en önemli dergilerinden biri olan Runway'de işe başlar ancak derginin zorlu editörü Miranda Priestly ile çalışmak Andy için beklediğinden çok daha zorlu bir deneyim olur. Yönetici-çalışan ya da patron-işçi sürtüşmesini çok farklı bir şekilde ele alan The Devil Wears Prada izlemesi çok keyifli bir yapımdır.

Tür : Dram, Komedi

: Dram, Komedi Oyuncular : Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci IMDB Puanı: 6.9

Rachel Getting Married (2008)

Anne Hathaway filmleri arasından belki de değeri en az bilinen yapım Rachel Getting Married olabilir. Anne Hathaway’in oyunculuğunun ne seviyede olduğunu görmek istiyorsanız bu filmi izleyebilirsiniz.

Filmin hikayesi ise Kym adındaki bir kadının etrafında geçer. Kym, rehabilitasyon tedavisi görmektedir. Kardeşinin düğünü için ailesinin yanına döner ve geçmişin gölgeleri göz önüne serilir. Aile içerisindeki yüzleşmeler ile dolu bu dönem Kym için epey zorlu geçer.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Anne Hathaway, Rosemarie DeWitt, Debra Winger

: Anne Hathaway, Rosemarie DeWitt, Debra Winger IMDB Puanı: 6.7

Les Misérables (2012)

Victor Hugo'nun ünlü eseri Sefiller’den uyarlanan bu müzikal filmde Anne Hathaway Fantine karakterini canlandırır. Bir fabrika işçisi olan Fantine'in trajik hikayesi izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştır.

Tür : Dram, Müzikal, Romantik

: Dram, Müzikal, Romantik Oyuncular : Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried

: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried IMDB Puanı: 7.6

The Dark Knight Rises (2012)

Sadece en iyi Anne Hathaway filmlerinden biri değil, en iyi Batman filmlerinden de biri olan The Dark Knight Rises, Christopher Nolan’ın çektiği Batman üçlemesinin sonuncusudur. Üç filmin her biri çok güzeldir ancak Anne Hathaway bu filmdeki Catwoman (Kedi Kadın) rolüyle kelimenin tam anlamıyla filme güzellik katıyor. Batman için oldukça önemli bir karakter olan Catwoman’ı canlandıran Anne Hathaway, bu rolü oynayabilecek en iyi oyunculardan biri.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Michael Caine, Morgan Freeman

: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Michael Caine, Morgan Freeman IMDB Puanı: 8.4

Interstellar (2014)

Gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Interstellar’da da boy gösteren Anne Hathaway bu rolün de üstesinden en iyi şekilde kalkmıştır.

Interstellar, yakın gelecekte Dünya çapında gıda kıtlığı ve iklim değişiklikleri yaşandığı bir gelecekte geçiyor. Bir grup astronot, insanlığın yeni bir yaşam alanı bulması umuduyla uzayın derinliklerine yolculuk eder. Anne Hathaway bu macerada Dr. Amelia Brand rolünde bilim insanı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu filmi hala izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir.

Tür : Macera, Bilim Kurgu, Dram

: Macera, Bilim Kurgu, Dram Oyuncular : Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain IMDB Puanı: 8.6

The Intern (2015)

Sadece en iyi Anne Hathaway filmlerinden biri değil aynı zamanda en iyi Robert De Niro filmlerinden de biri olan The Intern, bu ikiliyi aynı filmde seyretmek için bile izlenebilir. Hem komik hem de duygusal bir film olan The Intern’de Robert De Niro’yu son derece farklı bir karakterde görüyoruz.

The Intern, Robert De Niro'nun canlandırdığı 70 yaşındaki dul Ben Whittaker adlı karakterin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Bu yaşlı adam emekliliğinin monotonluğundan sıkılır ve modern bir çevrimiçi moda sitesinde stajyer olarak çalışmaya başlar. Bu site Anne Hathaway'in canlandırdığı girişimci Jules Ostin tarafından yönetilmektedir. Yaşlı ve genç kuşaklar arasındaki etkileşimi sıcak ve neşeli bir şekilde anlatan bu film yer yer yüzünüzü güldürecek yer yer de içinizi burkacak.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Oyuncular : Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm

: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm IMDB Puanı: 7.1

Colossal (2016)

Gloria karakterini canlandıran Anne Hathaway, işini ve erkek arkadaşını kaybettikten sonra memleketine döner ancak Seul'de bir canavarın yarattığı yıkımın gizemli bir şekilde kendi varlığı ile bağlantılı olduğunu fark eder.

Tür : Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu Oyuncular : Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens

: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens IMDB Puanı: 6.2

Anne Hathaway filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu yapımlardan kaçını izlediniz? Anne Hathaway filmleri arasından favoriniz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.