Başarısızlık Hikayeleri: Apple’ın Başarısız Girişimleri

1976 yılında Ronald Wayne, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kurulan Apple, çalışmaları sonucunda dünya markası olmayı başardı. İlk Apple Computer ismiyle insanların karşısına çıkan firma kısa sürede başarıya ulaştı. Günümüzde teknoloji şirketleri arasında en başarılı firma olmasına rağmen zaman zaman başarısız girişimleriyle de insanları şoke ettiğini söyleyebiliriz. Sizlere de yazımızda Apple’ın başarısız olduğu girişimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Apple’ın 10 Başarısız Girişimi

Apple Newton

Copland

Apple TV

Power Mac G4 Cube

Pippin

Apple 111

iPod Hi-Fi

Apple USB Mouse

Apple Lisa

iCloud

1. Apple Newton

Normalde şirket ilk piyasaya sürerken Apple Newton’u gelecek vadeden olarak gördüler. Ancak cihaz hatalı özellikleriyle piyasaya sürülmüştü. Hatalı özelliklerinin yanı sıra cihazın yüksek fiyatı insanlar tarafından ilgi görmemesine sebep oldu. Özetle; Apple Newton, şirketi hayal kırıklığına uğrattı.

2. Copland

Apple’in Copland girişimi için tam bir hüsran yorumunu yapabiliriz. Bu cihaz çok dengesiz bir şekilde geliştirildi. Uyumlu çalışmadığı için ağır eleştirilere maruz kaldı. Copland’in test sonuçları da istenilen gibi değildi. Bunun sonucunda başarısız girişimler arasına dahil oldu.

3. Apple TV

Apple TV; yüksek etiket fiyatı ve sınırlı disk alanına sahipti. Tüm bu özellikler Apple TV’nin beklenilen ilgiyi görememesine neden oldu. Apple TV’lerle ilgili birçok kişinin farklı fikirleri vardı. Ancak genel kanı insanların ilgisini çekmeyen bir girişim olmasıydı. Yalnızca 40 GB disk alanından oluşması da insanların ilgisini kesmesine yol açtı.

4. Power Mac G4 Cube

Apple başarısızlıkları denildiğinde listemize Power Mac G4 Cube’ü de dahil edebiliriz. Power Mac G4 Cube, çok önemli kalite kontrol sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Kalite kontrol sorununun yanı sıra yüksek fiyatla sunulması daha çok dibe çekmesine neden oldu.

5. Pippin

Apple’ın Pippin isimli oyun ve bilgisayar konsolu maalesef doğru zamanda piyasaya çıkmadı. Markanın finansal açıdan en zor zamandan geçtiğini dönemde piyasaya sunuldu. Aslında cihaz yenilikçi özelliklere sahipti fakat bazı noktalarda sorunlu ve yüksek fiyatı başarısız girişim olmasına yol açtı.

6. Apple 111

Apple 111, bilgisayar olarak geliştirilip piyasaya sunuldu. Performans açısından insanlardan çok büyük tepkiler aldı. Bu nedenle ünlü firma 14.000 tane Apple 111’ini değiştirmek zorunda kaldı.

7. iPod Hi-Fi

İlk etapta iPod Hi-Fi için Apple çok büyük vaatlerde bulundu. Fakat tüketicilerin taleplerini karşılamayan bir çalışma oldu. iPod Hi-Fi’nin dahili radyo vb. bazı kritik özelliklerinin eksikliği, yüksek frekanslar gibi sorunlara ek olarak piyasaya yüksek fiyattan sunulması başarısız bir girişim olmasına sebep oldu.

8. Apple USB Mouse

Apple USB Mouse, görünüm açısından şıktı. Görünümündeki şıklığı işlevsel tarafta görmek çok mümkün olmadı. Cihazın düğmelerinin anlaşılması ve kendisinin tutulması çok zordu.

9. Apple Lisa

Apple’in Apple 111 gibi diğer bir başarısız bilgisayarı Apple Lisa’dır. Apple Lisa, performans açısından tüketicileri memnun edemedi. Şirket, tüketici şikayetlerinden dolayı 14.000 Apple Lisa’yı değiştirdi.

10. iCloud

Bulut hizmeti veren iCloud, kullanıcılarına ait kişisel fotoğrafları çevrimiçi olarak sızdırdı. Kullanıcılarını zor durumda bırakan iCloud, Apple’ın başarısızlıkları listemizin son sırasında yer alıyor. Hala birçok kullanıcı kullanmak zorunda kalsa da, bu sızıntı sonrasında iCloud, Apple kullanan kişilerin ilk tercihi olmaktan çıktı.

Başarısızlık hikayeleri ile olan teknolojileri de öğrenmek isterseniz Başarısızlık Hikayeleri: En Başarısız Teknolojiler başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.