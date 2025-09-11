Galaxy S25 Edge vs iPhone Air: Hangisi Daha İyi? Tasarım, Kamera, Pil ve Türkiye Fiyatları

Aylar süren sızıntıların ardından Apple, sonunda yeni iPhone'ları tanıttı. 9 Eylül'de gerçekleşen etkinlikte iPhone 17 serisi, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 ve daha pek çok ürün sahneye çıktı. Gecenin yıldızı ise uzun zamandır beklenen ultra ince iPhone Air oldu.

Ancak iPhone Air sahneye çıkmadan aylar önce Samsung, kendi ince telefonu olan Galaxy S25 Edge'i kullanıcılarla buluşturmuştu. Her iki cihaz da ince tasarım, hafif yapı ve büyük ekran ortak noktalarıyla öne çıkıyor. Buna rağmen kamera, batarya, performans ve yazılım tarafında ciddi farklar mevcut. İşte Galaxy S25 Edge vs iPhone Air karşılaştırması.

Galaxy S25 Edge vs iPhone Air Temel Farklar

Özellik Galaxy S25 Edge iPhone Air Ekran Boyutu 6.7 inç 6.5 inç Kalınlık 5.8 mm 5.65 mm Ağırlık 163 g 165 g İşlemci Snapdragon 8 Elite Apple A19 Pro RAM 12 GB 8 GB Depolama 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB Ana Kamera 200 MP 48 MP İkinci Kamera 12 MP ultra geniş Yok Ön Kamera 12 MP 18 MP Batarya 3.900 mAh 2.800 mAh (tahmini) Şarj Hızı 45 W 20 W Kablosuz Şarj 15 W 20 W MagSafe Renkler Jet Siyahı, Gümüş, Buz Mavisi Gök Mavisi, Uçuk Altın, Pamuk Beyazı, Uzay Siyahı Fiyat 83.499 TL(256 GB) 97.999 TL (256 GB)

Hem Galaxy S25 Edge hem de iPhone Air, piyasadaki en ince akıllı telefonlardan biri. Galaxy 5.8 mm kalınlığa sahipken, iPhone Air 5.65 mm ile biraz daha ince. Ağırlıkta da neredeyse eşitler. Galaxy 163 gram, iPhone Air ise 165 gram geliyor.

Bu değerlere baktığımızda iPhone Air daha ince olsa da bu fark hissedilmeyecek kadar küçük. Yine de Galaxy S25 Edge'i incelediğimiz için söyleyebiliriz ki ikisi de elinize aldığınızda alıştığınız telefonlardan çok daha hafif ve kompakt hissettirecek.

İlginç olan şu ki, bu cihazlar tarihin en ince telefonları değil. 2016’daki Moto Z modeli 5.2 mm, 2014’teki Oppo R5 ise 4.9 mm kalınlığa sahipti. Yani teknoloji ilerledikçe kalınlıkta rekor kırmak değil, ince yapıya rağmen sağlamlığı ve performansı korumak daha önemli hale geldi.

Belirtmekte fayda var ki Galaxy S25 Edge oldukça sağlam kabul edilse de iPhone Air henüz test edilmedi. Apple’ın iPhone 6 Plus dönemindeki “bendgate” olarak bilinen skandalı hala akıllarda. Bilmeyenler için söz konusu model o kadar dayanıksızdı ki en ufak baskıda bükülüyordu. Ancak günümüzde kullanılan alüminyum ve titanyum alaşımlar sayesinde bu kadar ince gövdelerin bile dayanıklılık sorunu yaşaması beklenmiyor.

Ekran Karşılaştırması

Galaxy S25 Edge, 6.7 inçlik geniş ekranıyla multimedya kullanımı için daha büyük bir alan sunuyor. iPhone Air ise 6.5 inçlik daha kompakt bir panelle geliyor. Ekran parlaklığı tarafında Apple öne çıkıyor. iPhone Air, 3.000 nit maksimum parlaklık değerine ulaşırken, Galaxy S25 Edge 2.600 nit ile biraz geride kalıyor.

Bu da iPhone Air’in özellikle güneş altında daha okunabilir olduğunu gösteriyor. Biyometrik güvenlikte ise yollar ayrılıyor. Samsung, ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucusu kullanırken, Apple klasikleşen Face ID sistemine güveniyor.

Performans ve Yazılım: Snapdragon vs A19 Pro

Samsung’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 12 GB RAM ile birleştiğinde güçlü bir Android deneyimi sunuyor. Apple ise kendi A19 Pro işlemcisini kullanıyor, yanında 8 GB RAM bulunuyor. RAM miktarı düşük görünse de iOS’in optimizasyonları sayesinde günlük kullanımda fark büyük olmayabilir.

iPhone Air, iOS 26 işletim sistemiyle geliyor. Bu sürüm, Apple’ın son yıllardaki en büyük görsel yeniliklerini içeriyor. Yeni Liquid Glass tasarım dili, dinamik duvar kağıtları ve geliştirilmiş çağrı filtreleme özellikleri öne çıkan yenilikler arasında.

Ayrıca Apple, spam mesajları filtreleyen yeni Mesajlar güvenlik sistemi ve canlı çeviri özelliklerini de sisteme ekledi. Samsung tarafında ise Gemini destekli yapay zekâ araçları dikkat çekiyor. Özellikle fotoğraf düzenleme ve canlı çeviri özellikleri, Android kullanıcıları için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Kamera Karşılaştırması

Burada fark oldukça belirgin.

Galaxy S25 Edge: 200 MP ana kamera (S25 Ultra ile aynı sensör) 12 MP ultra geniş kamera 12 MP ön kamera

iPhone Air: 48 MP tek arka kamera 18 MP ön kamera



Apple’ın Air modelinde sadece tek arka kamera tercih etmesi bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Özellikle ultra geniş veya telefoto kameranın eksikliği, fotoğraf çeşitliliğini azaltıyor. Samsung ise daha zengin bir kamera deneyimi sunarak öne çıkıyor. Ancak Apple'ın yazılım ile kendini telafi ettirmesi bekleniyor.

Batarya ve Şarj Performansı

Samsung Galaxy S25 Edge, 3.900 mAh bataryasıyla geliyor ve bu küçük görünen bir kapasite olmasına rağmen günlük kullanım için yeterli. Apple ise iPhone Air’de daha da küçük bir batarya kullanıyor: 2.800 mAh. Bu değer oldukça düşük görünüyor, ancak Apple yazılım optimizasyonlarıyla iddiasını koruyor.

Apple’ın resmi verilerine göre iPhone Air, 22 saat video oynatma süresi sunabiliyor. Galaxy S25 Edge ise 24 saat video oynatma ile biraz daha önde.

Şarj hızında ise Samsung avantajlı:

Galaxy S25 Edge: 45 W hızlı şarj, 15 W kablosuz şarj

iPhone Air: 20 W kablolu şarj, 20 W MagSafe kablosuz şarj

Yani kablolu şarjda Samsung çok daha hızlı, ancak kablosuz şarjda Apple bir adım öne geçiyor. Ayrıca dahili MagSafe özelliğinin de basit ama kullanıcılar tarafından sevilen bir çözüm olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Galaxy S25 Edge vs iPhone Air Fiyat Karşılaştırması

Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatları:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 83.499 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama: 91.499 TL

12 GB RAM + 1 TB depolama: 101.499 TL

iPhone Air Türkiye fiyatları:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 97.999 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama: 109.999 TL

12 GB RAM + 1 TB depolama: 121.999 TL

Görüldüğü üzere Galaxy S25 Edge, aynı RAM kapasitesiyle daha uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. iPhone Air ise daha yüksek başlangıç fiyatına sahip olsa da Apple ekosistemi ve yazılım avantajlarıyla farkını ortaya koymayı hedefliyor.

Galaxy S25 Edge vs iPhone Air Hangi Model Daha Mantıklı?

Her iki telefon da tasarım anlamında yenilikçi ve kullanıcıya çok hafif, ince bir deneyim sunuyor. Ancak tercihleriniz bazı noktalara göre değişebilir:

Daha güçlü kamera sistemi, daha fazla RAM ve hızlı şarj istiyorsanız Galaxy S25 Edge size daha uygun.

Daha parlak ekran, daha ince tasarım, MagSafe desteği ve iOS ekosistemi istiyorsanız iPhone Air öne çıkıyor.

Kısacası kararınız, büyük ölçüde Android mi iOS mu tercih ettiğinize bağlı. Ancak her iki telefonun da özellikleri ve tasarımı ile eşsiz olduğunu ve size harika bir deneyim yaşatacağının altını çizmekte fayda var. Ancak ince telefon çok size göre değilse iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra içeriğimize de göz atabilirsiniz.