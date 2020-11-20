Apple Silicon M1 İşlemci: Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Apple'ın geçtiğimiz günlerde hayatımıza dahil ettiği Apple Silicon M1 işlemci nedir ve avantajları / dezavantajları nelerdir? Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde konu hakkında merak edilen tüm detaylara daha yakından göz atacağız.

Apple Silicon M1 Nedir?

Geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC 2020 sırasında Intel işlemcileri kullanmayı kademeli olarak bırakacağını açıklayan Apple, 10 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği One More Thing etkinliği sırasında Apple Silicon M1 ile kutudan çıkan yeni MacBook Air ve MacBook Pro modellerini tanıttı.

Apple'ın yeni özel işlemcileri ARM tabanlıdır ve basit bir şekilde iPhone ya da iPad modellerinde yer alan A Series işlemcilere benzer. Peki ama söz konusu şey Mac, MacBook ve Mac Mini olduğunda hangi somut faydaları sunuyor ve tüketiciler neden bununla ilgilensin?

Apple Silicon M1 Avantajları Neler?

Her teknolojide olduğu gibi Apple'ın yeni işlemcisininde de kendi içerisinde sunduğu avantajlar ve dezavantajlar var. Şimdi, bu avantajlardan bazılarına göz atalım.

1- Hız

Kısa bir şekilde söylemek gerekirse daha iyi performans, şirketin yeni işlemcilerindeki ana hedefidir. Apple'ın iPad Pro modelinde yer alan işlemcisi sektördeki pek çok tüketici bilgisayarını performans olarak gerisinde bırakmış ve bu tarafı ile çokça ses getirmişti. Yani Apple yıllar içinde işlemci alanında önemli bir iyileşme gösterdi ve işlemciler, artık Mac'lere can verebilecek kadar güçlü.

2- Güç Tüketimi

Apple mümkün olan en düşük güç tüketimi ile en yüksek verimliliği sunmayı hedefliyor. Yine iPhone, iPad ve Watch modellerindeki bilgi birikimini kullanan şirket, yeni işlemcilerinde gerçekten düşük güç tüketimine olanak sunuyor ve bu da eskisine nazaran çok daha uzun batarya ömrü anlamına geliyor.

3- Güvenlik

Apple'ın kendi işlemcilerini oluşturması, yazılım ve donanım entagrasyonu açısından oldukça kritik bir hareket. Şirket bu sayede tüm sürece hakim olabiliyor ve güvenlik açısından çok daha başarılı bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor. Bunu tıpkı iPhone, iPad ve Watch modellerindeki gibi düşünebilirsiniz.

Apple Silicon M1 Dezavantajları Neler?

Her teknolojide olduğu gibi Apple'ın yeni işlemcisininde de kendi içerisinde sunduğu avantajlar ve dezavantajlar var. Şimdi, bu dezavantajlardan bazılarına göz atalım.

1- Bellek Sorunu

Eğer profesyonel uygulamaları kullanan birisi iseniz, yeni MacBook Air ve yeni MacBook Pro yalnızca 16 GB RAM için olanak sunuyor. Eğer daha yüksek miktarda belleğe ihtiyacınız varsa, ne yazık ki sistem daha yüksek konfigürasyona imkan sunmuyor. O nedenle bu durumu iyi değerlendirmeniz lazım, en azından şimdilik.

2- Harici Grafik İşlemci Sorunu

Yine benzer bir kısıtlamaya değinelim. Evet, Apple Silicon M1 çok güçlü bir işlemci gibi gözüküyor ancak bu sistemlere harici bir grafik kartı ekleme seçeneğinin olmadığını göz önüne alalım. Yani ciddi bir darboğaz mı yaşayacağız? Bilmek, en azından şu sıralar çok zor.

3- İlk Örnekler

Ayrıca diğer tüm teknolojilerde de olduğu gibi bir teknolojinin ilk nesillerini almak genellikle riskli bir adım olabilir. Onun yerine ikinci ve hatta mümkünse üçüncü nesli beklemek, en kararlı ve en performanslı modeli almanızı sağlayacaktır.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Silicon M1 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro alınmalı mı yoksa alınmamalı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.