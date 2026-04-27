16 GB RAM'li Telefona Yeni Renk Seçenekleri Geliyor! 144Hz Ekranı Var

iQOO'nun fiyat performans konusunda iddialı olan Neo 10 modeli için yeni renk seçenekleri duyuruldu. Bununla birlikte bir görsel paylaşıldı. Böylece yeni renklerin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Cihaz tasarımın yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Böylece kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

iQOO Neo 10'un Yeni Renk Seçenekleri Neler?

iQOO Neo 10'a siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı yenk renk seçeneği eklenecek. Telefonun şu anda "Inferno Red" ve "Titanium Chrome" seçenekleri mevcut. Inferno Red'in beyaz ve turuncu renk tonlarından oluştuğunu belirtelim. Titanium Chrome ise krem rengine sahip. Bu arada telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül mevcut. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor.

iQOO Neo 10'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 5.500 nit

İşlemci : Snapdragon 8s Gen 4

RAM Seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama Seçenekleri : 128 GB / 256 GB / 512 GB

Pil Kapasitesi : 7.000 mAh

Hızlı Şarj Desteği : 120W

Ana Kamera : 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

iQOO Neo 10'un İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemci PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 119 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli şekilde çalışıyor.

İşlemcinin 3.21 GHz ve 3.0 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki çekirdekleri ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Söz konusu işlemcinin Nothing Phone 3 ve POCO F7 dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim. Serinin önceki modeli iQOO Neo 9'da Snapdragon 8 Gen 2 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

iQOO Neo 10'un Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Neo 9'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık mevcut.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

iQOO Neo 10'un Kamera Özellikleri Neler?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

iQOO Neo 10 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Neo 10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Neo 10'un da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Neo 10'un Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 31.999 rupi (15.292 TL)

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 33.999 rupi (16.248 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 35.999 rupi (17.203 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 40.999 rupi (19.593 TL)

iQOO Neo 10 için belirlenen 31 bin 999 rupi başlangıç fiyatı, güncel kur ile birlikte 15 bin 292 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 31 bin TL civarında olabilir. iQOO Neo 10'un Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Yeni renk seçenekleri, bence telefonun daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlayacak. Telefon şık tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatimi çekti. Öncelikle cihazın kısa sürede şarj olabildiğini belirteyim. Böylece şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor. Neo 10'un ayrıca uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilriim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlıyor.

Söz konusu telefonun güçlü işlemci sayesinde CarX Street gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılam gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirteyim. AMOLED ekranın hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.