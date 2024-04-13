Apple’ın Yeni Yapay Zekâsı ReALM Nedir?

Apple’dan geçtiğimiz günlerde yeni bir yapay zekâ hamlesi geldi. ChatGPT’nin ücretli versiyonuna rakip olarak gösterilen ReALM sesli yapay zeka asistanlarına yeni bir soluk getirecek.

WWC 2024’te tanıtılması planlanan yapay zekâ aracının yenilikçi bir modele sahip olacağı konuşuluyor. Yeni bir sistem ile istemlerinizi daha iyi anlayabilecek olan bu yapay zekâ çözümüne ilişkin detayları içeriğimizde ele alıyoruz. İşte, Apple’ın yeni yapay zekâ atılımı ReALM ve özellikleri!

ReALM Nedir?

Apple çalışanları geliştirmekte olduğu yeni yapay zekâ ürünü ile ilgili bir makale yayımladı. Makalede paylaşılan bilgilere göre mevcut araçların dil modelleri referans alınarak ReALM ile yeniden yorumlanacak.

Açılışı Resolution As Language Modeling olan bu teknoloji ile istemlerde referanslara yapılan yönlendirmeler daha net anlaşılabilecek. ‘Bu, şu, o’ gibi zamirlerle tanımlanan bilgiler ve kavramları kolayca çözümleyebilecek olan uygulama, sesli asistanlarla daha fonksiyonel bir diyalog kurmanızı sağlayacak.

Zamirlerin devreye girmesi ile karmaşık bir hal alan diyaloglar bu teknoloji ile daha basit dil modeli problemlerine dönüştürülecek.

Görsellere referans verdiğiniz istemlerde karşınızdaki yapay zeka aracı hangi görselde hangi detayı kastettiğinizi kolayca anlayabilecek. Sahip olduğu ince ayarlamalar sayesinde GPT-4’e rakip gösterilen ReALM’ın otomotiv sektöründe de aktif biçimde kullanılması bekleniyor.

Sürüş sırasında yapacağınız sesli yönlendirmelerin daha iyi analiz edilmesi ve ekran üstünden gerçekleştirilebilecek işlemlerin kolay ve hızlı bir biçimde algılanması için ReALM’den yararlanmak mümkün olabilir.

ReALM Özellikleri

Büyük ölçüde ekranlardaki görsel düzenlemelerine odaklanan bu sistem sesli asistanlarla etkili iletişim kurmanızı sağlamayı hedefliyor.

Belirsiz referansları algılayan teknolojide konuşma ve arka plan sesleri birbirinden kolayca ayırt edilebiliyor.

Mobilde, otomobilde veya masaüstünde ekran aracılığıyla size sunulan verilere ilişkin yapacağınız sorgulamalarda ekstra serbestlik sunan bu teknoloji ayrıştırılmış ekran varlıklarını kullanabiliyor.

Apple araştırmacılarının yayınladığı makalede ReALM’ın açıkça GPT-4’ten daha iyi performans sunacağı belirtilmiş.

Çoklu görüntü seçeneklerini ayırt edip karmaşık istemlerinizi uygulama konusunda bu teknolojinin daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Apple’ın yapay zekâ alanında geliştirdiği bu sistem Siri’nin yeni versiyonu ile ilişkilendiriliyor. 2024 yılında çıkması planlanan yeni Siri’de ReALM’in etkilerini görebiliriz. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? ReALM GPT-4’ü geride bırakabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!