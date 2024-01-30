Aroma Speaker 60 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

CES 2024 fuarında tanıtılan yeni buluşlar arasındaki bir hoparlör herkesin ilgisini çekti. Yalnız, bu sıradan bir hoparlör değil. Sadece ses iletmekle kalmıyor aynı zamanda koku da iletebiliyor. Bu anlamda ‘dünyada ilk’ diyebileceğimiz bir teknoloji.

Aroma Speaker olarak isimlendirilen bu cihazda farklı koku seçenekleri bulunuyor. Gelin, aynı anda beş duyumuza birden hitap etmeyi başaran bu yenilikçi cihazı daha yakından tanıyalım!

Aroma Speaker 60 Özellikleri

AromaJoin tarafından geliştirilen ürünün tam adı ‘Aroma Speaker 60’ olarak geçiyor. Toplamda 10 adet hoparlörden oluşan üründe bu hoparlörlerin her birinde özel bir kartuş yer alıyor.

Kartuşların bir tanesinin içinde 6 farklı koku seçeneği bulunuyor. Bu da toplamda 60 farklı koku oluşturabileceğiniz anlamına geliyor.

İlk olarak fuarda deneyimlenen bu ürün, gelen ziyaretçilerin ilgisini büyük oranda çekmeyi başardı. Edindikleri deneyime ilişkin yorumlarına bakacak olursak aromaların %100 olmasa da son derece gerçekçi bir his oluşturduğu anlaşılıyor.

Cihazdan çıkan kokular hızlı bir şekilde çevreye yayılabiliyor. Maksimum 2 metre gibi bir menzil belirtilmiş. Üründen 2 metre uzağa gittiğinizde bile hala kokuyu almaya devam edebiliyorsunuz.

Aroma Speaker 60 Fiyatı

Cihaz henüz geliştirme aşamasında olduğu için bitmiş bir üründen ve net bir fiyatlandırmadan söz etmek mümkün değil. Dünyada ilk ve tek olarak tasarlanan bu cihazın muadili olmadığı için tahminde bulunmak da oldukça zor.

Hoparlör olarak olmasa da benzer bir ürün olarak yine AromaJoin’in geliştirdiği ‘Aroma Shooter Wearable 3’ adlı VR aksesuarından söz etmek mümkün. Çünkü bu cihaz da koku iletebilme özelliğine sahip. Kolye gibi boyuna takılabiliyor ve şu anda satışta.

Yurt dışında 998 dolar gibi bir satış fiyatı olduğunu görüyoruz. 10 hoparlörden oluşan kompleks bir ürünün fiyatı elbette ki bunun çok daha üstünde olacaktır.

Aroma Speaker 60 Çıkış Tarihi

Şu an konsept aşamasında olan ürün için bir geliştirici arayışı mevcut. Yani, daha çıkış tarihinin belirlenmesine biraz zaman var. Ancak bu teknolojinin özellikle film izlerken ve oyun oynarken yapılacak senkronizasyonlarla çok daha sürükleyici bir deneyim sunacağı aşikar.

Siz bu ürünü nasıl buldunuz? Üretilip satışa çıktığında almak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.