Arzum Airtasty XL Sıcak Hava Fritözü Özellikleri ve Fiyatı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirmek için kullanabileceğiniz Arzum Airtasty XL Sıcak Hava Fritözü, mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan biri oluyor.

Ocak temizleme derdine son veren, hızlı ve pratik bir şekilde birçok yemeği hazırlamanıza olanak tanıyan sıcak hava fritözü geniş kapasitesi ve farklı modlarda kullanılabilir olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

İşte, hem kullanımı hem de temizlemesi son derece kolay olan Arzum Airtasty XL Sıcak Hava Fritözünün özellikleri ve fiyatı!

Arzum Airtasty XL Sıcak Hava Fritözü Özellikleri

Arzum Airtasty XL geniş hacimli çıkarılabilir haznesi ile aile kullanımına uygun sıcak hava fritözleri arasında sıralanıyor. Yağsız patates kızartması, tavuk ve et yemekleri için son zamanlarda en çok tercih edilen küçük ev aletlerinden biri olan sıcak havalı fritöz modelleri arasında yer alan Arzum Airtasty XL kullanıcılarına 8 farklı modda yemek pişirme imkânı sunuyor.

Arzum Airtasty XL’ın sunduğu farklı mod seçenekleri arasında kızartma, pişirme, ızgara ve rosto gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca tavuk, balık, kırmızı et ve hamur işi gibi yiyecek türlerine uygun pişirme ayarı seçenekleri de mevcut.

Bu özellikleri sayesinde Arzum Airtasty XL sıcak hava fritözü kullanıcılarına birbirinden farklı tarifleri tek üründe pişirip servis etme imkânı sunuyor. Kızartma modunda pişirdiğiniz yiyeceklerin içi yumuşak ve tam pişmiş, dışı ise çıtır çıtır bir kıvama sahip oluyor.

Arzum Airtasty XL Sıcak Hava Fritözünün Teknik Özellikleri

Güç: 1750 W

Kapasite: 6 litre

Isı: 80-200

Zaman: 60 Dakika

Zamanlayıcı özelliği mevcut

Çıkarılabilir Hazne: Mevcut

8 Adet otomatik program

Bulaşık makinesinde yıkanabilme

Dijital panel

Aşırı ısınmaya karşı koruma

Hamur işi, sebze, balık, tavuk ve kırmızı et pişirme

Arzum Airtasty XL Sıcak Hava Fritözü Fiyatı

Sıcak hava teknolojisinden yararlanarak yiyeceklerinizi pişiren Airtasty XL Air Fryer zaman ve ısı ayarı özellikleri sayesinde tam istediğiniz kıvamda yemek yapmanıza yardımcı oluyor.

Arzum Airtasty XL sıcak hava fritözünün fiyatı ise farklı satıcılarda 3.500 - 5.500 aralığında değişiklik gösteriyor. Fonksiyonlarına ve haznesinin geniş hacmine baktığımızda fiyat / performans ürünü olarak değerlendirebileceğimiz Arzum Airtasty ile daha az yağ ve enerji harcayarak, tasarruflu bir şekilde yemeklerinizi pişirebilirsiniz.