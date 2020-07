Oyuncu Telefonları Karşı Karşıya: Asus ROG Phone 3 vs Lenovo Legion Duel

Yılın en çok beklenen oyun telefonları nihayet tanıtıldı. Asus ve Lenovo, yeni oyun telefonlarını aynı gün tanıttılar. ASUS ROG Phone 3 ve Lenovo Legion Duel, her ikisi de amiral gemisi sınıfı teknik özellikler, oyun merkezli özellikler ve çeşitli yenilikler sunuyor. Her ikisi de global olarak satışa çıkacak. Peki, hangi oyuncu telefonu daha iyi? Asus ROG Phone 3 vs Lenovo Legion Duel karşılaştırması, donanımsal özelliklere odaklanıyor.

Asus ROG Phone 3 vs Lenovo Legion Duel: Özellik ve Fiyat Karşılaştırması

Tasarım

Lenovo Legion Duel, oyuncular için çok muhteşem görünüyor çünkü yatay kullanım düşünülerek tasarlanmış. Oyun oturumları sırasında canlı akış için kullanılabilen yana konumlandırılmış açılır (pop-up) kamera ve telefonun ortasına yerleştirilmiş arka kameraya sahip. Ancak Asus ROG Phone 3 de iki farklı tuşa ayrılabilen iki ultrasonik oyun tetikleyicisiyle iddialı. Asus ROG Phone 3, çift USB-C bağlantı noktasına sahip ve Lenovo Legion Duel’den daha fazla harici aksesuar destekliyor. AeroActive, uzun oyun oturumlarında performanstan ödün vermemenizi sağlıyor. Bunun dışında Kunai 3 kontrolcüsü, ikincil bir ekrana sahip TwinView Dock, soğutucuya sahip ultra dayanıklı, sağlam bir kılıfa sahip olabiliyorsunuz. Her iki cihaz da oyunları harici monitörde oynamanız için bir masaüstü moda sahip.

Ekran

Asus ROG Phone 3 ile birlikte Lenovo Legion Duel, 6.5 inç, Full HD+ çözünürlüklü, HDR10+ sertifikalı, yüksek 144Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip. Ancak Asus ROG Phone 3 ekranı yüzde 100 ve 1 milyar rengin üzerinde DCI-P3 renk gamına sahip olmasıyla biraz daha iyi görünüyor.

Özellikler ve Yazılım

Asus ROG Phone 3 ve Lenovo Legion Duel, önceki Snapdragon 865’e kıyasla CPU ve GPU’ya yüzde 10 performans artışı getiren Qualcomm’un yeni Snapdragon 865 Plus işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye 16GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Depolama UFS 3.1, RAM LPDDR5. En üst seviye amiral gemileri donanımsal olarak aynı olsa yazılım tarafından ilginç özelleştirmelerle ayrılıyorlar.

Kamera

Kağıt üzerinde, Asus ROG Phone 3’ün arka kamera bölümü Lenovo Legion Duel’den daha iyi görünüyor. Telefon, ultra geniş sensör ve videoları 8K çözünürlükte kaydedebilen makro lens içeren 64MP üçlü kameraya sahip. Ancak oyuncular için yana koyulan ön kamera normal bir selfie kameradan -canlı oyun akışı için- çok daha yararlı olabilir.

Batarya

Asus ROG Phone 3, daha büyük kapasiteli bataryaya (6000 mAh’a 5000 mAh) sahip olması nedeniyle daha uzun pil ömrü sunar. Öte yandan, Lenovo Legion Duel 90W hızlı şarj teknolojisi sayesinde çok daha hızlı şarj edilebilir. Telefonu şarj etmek için her iki USB-C portunu kullanırsaz, sadece 30 dakika içinde doldurabilirsiniz. 90W hızlı şarj teknolojisinin sadece 16GB/512GB modeli için kullanılabilir olduğunu, diğer modellerin ROG Phone 3’te bulunan 30W hızlı şarj teknolojisinden çok daha hızlı olan 65W veya 45W hızlı şarjı desteklediğini belirtmek gerekir.

Fiyat

Asus ROG Phone 3 fiyatı 899 euro/1042 dolardan başlıyor, Snapdragon 865’li Strix Edition için belirlenen fiyat 799 euro. Lenovo Legion Duel’in global pazarda ne fiyata satışa sunulacağı açıklanmamakla birlikte Çin’de 500 dolardan başlıyor. Küresel satışa sunulması, büyük batarya, harici aksesuarlar Asus ROG Phone 3’ü daha cazip kılıyor.

Asus ROG Phone 3 vs Lenovo Legion Duel ASUS ROG Phone 3 Lenovo Legion Duel Boyut ve Ağırlık 171 x 78 x 9.9mm, 240g 169.2 x 78.5 x 9.9mm, 239g Ekran 6.59", 1080 x 2340p, 391ppi, 19.5:9, AMOLED 6.65", 1440 x 2340p, 388ppi, 19.5:9, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 865+ 8 Çekirdek, 3.1GHz Qualcomm Snapdragon 865+ 8 Çekirdek, 3.1GHz Bellek ve Depolama 8GB RAM/128GB Depolama 12GB RAM/128GB Depolama 12GB RAM/256GB Depolama 12GB RAM/512GB Depolama 16GB RAM/512GB Depolama 8GB RAM/128GB Depolama 12GB RAM/128GB Depolama 12GB RAM/256GB Depolama 16GB RAM/512GB Depolama Yazılım Android 10, ROG UI Android 10, Legion OS Bağlantı WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS Kamera Üçlü 64MP + 13MP + 5MP f/1.8, f/2.4 ve f/2.0 Ön Kamera 24MP f/2.0 Çift 64MP + 16MP f/1.9 ve f/2.2 Ön Kamera 20MP f/2.2 Batarya 6000 mAh, 30W Hızlı Şarj 5000 mAh, 90W, 65W veya 45W Hızlı Şarj Ek Özellikler Çift SIM yuvası, RGB aydınlatma, çift USB-C port, 5G, tetikleyici Çift SIM yuvası, RGB aydınlatma, çift USB-C port, 5G, tetikleyici, su geçirmez

Asus ROG Phone 3 vs Lenovo Legion Duel: Artılar ve Eksiler

Asus ROG Phone 3 Artıları

Daha fazla harici aksesuar

8K video kaydı

Daha büyük batarya

Değiştirilebilir kullanıcı arayüzü

Asus ROG Phone 3 Eksileri

Daha yavaş şarj

Lenovo Legion Duel Artıları

Daha hızlı şarj

Su geçirmezlik

Öne bakan LED flaş

FM radyo

Lenovo Legion Duel Eksileri