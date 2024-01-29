Atık Pilleri Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Atık pillerin çevre üzerinde zannedilenden daha büyük bir etkisi vardır. Su kirliliğine dahi neden olabilir. Bu hem insanları hem insanlarla birlikte yaşayan canlıları etkileme potansiyeline sahip olduğundan atık piller nereye atılır ve nasıl geri dönüştürülür gibi soruların mutlaka cevabını bilmeniz gerekiyor.

Tabii, atık piller nasıl değerlendirilmeli sorusunu yanıtlamadan önce pilin ne olduğu ve pil çeşitleri hakkında biraz bilgi sahibi olmakta fayda var.

Pil Nedir?

Kimyasal maddelerden alınan enerjinin, elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan bir depolama cihazıdır. Genelde tek kullanımlık bir yapıda olsa da tekrar doldurulabilir modelleri de mevcuttur.

Pil Çeşitleri Neler?

Çok sayıda pil çeşidi vardır ancak bunlar temelde tekrar kullanılamayan ve şarj edilebilir olmak üzere iki sınıfta toplanabilir.

Tekrar Kullanılamayan Piller

Çinko-karbon pil

Çinko-klorid

Alkalin pil

Gümüş-oksit pil

Lityum (Lithium) pil

Civa (Mercury) pil

Çinko-hava pil

Isıl (Termal) pil

Şarj Edilebilir Piller

Kurşun-asit pil

Lityum-iyon pil

Lityum-iyon polimer pil

Sodyum-sülfür (NaS) pil

Nikel-demir pil

Nikel metal hidrit (Ni-MH) pil

Nikel-kadmiyum pil

Sodyum-metal klorid pil

Nikel–çinko pil

Erimiş tuz pili

Atık Piller Nasıl Değerlendirilmeli?

Atık pilleri değerlendirmek için bulunduğunuz yerdeki atık pil toplama kampanyalarını takip edebilir, resmi dairelerden bu kampanyalar hakkında bilgi alabilir hatta bu kampanyalarda görev bile alabilirsiniz.

Biten pilleri evdeki çöp kutusuna ya da olduğu gibi çöp tenekesine atarsak bu pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa karışabilir, yer altı su kaynaklarına ulaşabilir ve bu kimyasalları maalesef su ile bizler içebiliriz.

Pil teknolojileri her geçen gün gelişiyor ve yenileniyor. Üreticiler her yeni modelde daha çevreci ürünler ortaya çıkartmaya çalışsa da maalesef atık pillerin çevreye olan zararları bir türlü azaltılamıyor.

Bu noktada dünyayı ve doğayı zararlardan korumanız için pillerinizi mutlaka bilinçli ellere teslim etmelisiniz. Yardımcı olacak bilinçli eller ise size sandığınızdan çok daha yakın, o eller sizin ellerinizdir.

Atık Piller Nereye Verilir / Atılır?

Atık pilleri atmak için pek çok atık pil toplama noktası bulunuyor. Muhtarlıklar, üniversiteler, okullar, marketler, PTT şubeleri ve daha birçok yerde atık pil toplama noktası mevcuttur.

Evinizde ya da iş yerinizde biriktirdiğiniz pilleri normal çöplerle aynı yerde tutmamalı, bunları ayrı bir yerde saklamalısınız. Ayrıca atık pilleri uzun süre elinizde tutmaktan da kaçınmalısınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Piller hakkında çok fazla soru işareti var. Doğa ve çevreye duyarlı olan insanlar, onları nasıl değerlendirebileceğini merak ediyor. Bu doğrultuda en çok yönelttikleri soruları aşağıda sıraladık ve her birini cevapladık.

Pil Ömrünün Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Tek kullanımlık piller çalışmamaya başladığında bunu anlayabiliriz fakat en önemli konu tekrar kullanılabilen pillerin ömründedir. Eğer şarj edilebilen bataryanız 500 ile 1500 şarj döngüsüne ulaştıysa bu pillerinizin kapasitesi ortalama %60-70'lere inmiştir ve ömrünü tamamlamış olabilir.

Özellikle tekrar şarj olma süreleri çok uzadıysa ve ciddi bir ısınma varsa bu pilleri kullanmamanız gerekir.

Bir Pil Doğada Kaç Senede Yok Olur?

Ömrünü tamamlamış ve boşa çıkmış bir pil doğaya bırakıldığında 5 – 10 yıl içerisinde doğada tam anlamıyla yok olabilir fakat bu yok olma doğanın tam anlamıyla zehirlendiği anlamına da gelmektedir. Yani bilinçsizce doğaya atılan bir pil gelecek nesillere yapılan çok büyük bir kötülük diyebiliriz.

Atık Piller Nasıl Toplanmalıdır?

Evinizdeki atık pilleri bir torba ya da kavanozlarda biriktirerek belirlenmiş pil toplama noktalarına geri götürüp teslim edebilirsiniz.

İş yerleriniz için ise en yakın belediyeye başvurabilir atık pil toplama kutusunu temin edebilirsiniz. Belediye toplanan pillerin oradan alınması için gerekli desteği size gösterecektir.