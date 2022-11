Yaşamın her alanında olduğu gibi markaların dünyası da maalesef hatayı affetmiyor. Piyasaya sunduğu ürünlerle milyonlara hitap eden bir marka daha sonra başarısız ürün geliştirdiğinde eleştirilerin odağında olabiliyor. Microsoft’tan tutun da Sony’e kadar dünya lideri pek çok markanın; başarılı olduğu kadar hayal kırıklığına uğrattığı ürünleri de var. Yazımızda başarılı markaların en başarısız ürünleri hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Başarılı Markaların Başarısız Olduğu 25 Ürün

Sony Betamax

Pepsi AM ve Kristal Pepsi

Coors Rocky Mountain Kaynak Suyu

Apple Newton

Frito- Lay WOW! Cips

Microsoft Bob

Microsoft Zune

Nintendo’nun Virtual Boy’u

McDonald’s Arch Deluxe

Orbitz Soda

Cosmopolitan Yoğurt

Mobile ESPN

Joost

The Nook

HP Touchpad

Samsung Galaxy Note 7

Ford Edsel

JooJoo

New Coke

RJ Reynolds Dumansız Sigaralar

HD-DVD

Google Live

Qwikster

Facebook Home

Amazon Fire Phone

1. Sony Betamax

1975 yılında Sony markası tarafından Sony Betamax piyasaya sürüldü. Sony’nin rakipleri VHS makinelerinin satışını gerçekleştiriyordu. Sony’nin geliştirdiği Betamax'in tescilli olduğu iddia edilince VHS ürünlerinin satışı daha çok arttı. Bexax teknik açıdan üstündü fakat bu durum VHS’nin önüne geçmesini engelleyemedi.

2. Pepsi AM ve Kristal Pepsi

Pepsi, 1989 yılında “kahvaltıda kola içicileri” için Pepsi AM isimli ürünü geliştirdi. 1992 yılındaysa Kristal Pepsi adlı ürünü piyasaya sundu. Tat olarak hem Pepsi AM hem de Kristal Pepsi beğenilmedi. Ünlü kola markası; Pepsi AM ve Kristal Pepsi’den beklediği ilgiyi göremeyip hayal kırıklığına uğradı.

3. Coors Rock Mountain Kaynak Suyu

Coors Rock, genişleme politikası doğrultusunda Mountain Kaynak Suyu’nu çıkardı. Fakat bu üründen beklediği ilgiyi göremedi. 1990 yılında piyasaya çıkarılan Coors Rock Mountain Kaynak Suyu, ünlü marka kitlesinin isteklerini göz önünde bulundurarak yeniden kendine yol çizerek ilgi görmeye başladı ve başarıya ulaştı.

4. Apple Newton

Apple’ın dünyayı kasıp kavurmadan önceki cep telefonu modeli Apple Newton, 1993 yılında geliştirildi. Forbes’e göre birkaç nedenden dolayı başarısız oldu. 700 dolardan satışa sunulan telefonun tasarımı fazlasıyla kötüydü. Tasarımından dolayı Apple Newton çok eleştiri aldı ve markanın başarısız ürünlerinden sadece biri oldu.

5. Frito-Lay WOW! Cips

“Gerçek olmayacak kadar iyi” iddiasıyla tüketicilere sunulan Frito- Lay WOW! Cips lezzeti, olestra isimli bileşikten yapıldı. Yağsız patates cipsi olarak piyasaya sunulmasına rağmen yağsız donmuş yoğurdun kilo alımına sebep olduğu fark edilince markanın tüm hevesi kursağında kaldı diyebiliriz.

6. Microsoft Bob

Mirosoft Bob’un kullanıcı dostu arayüze sahip olması beklenirken Microsoft hayal kırıklığına uğrattı. 1995’te piyasaya sunulan Microsoft Bob, PC donanımı üzerinde düşük bir performansa sahipti. Bill Gates konu hakkında: "Maalesef, yazılım o sırada tipik bilgisayar donanımının sağlayabileceğinden daha fazla performans talep ediyordu ve yeterince büyük bir pazar yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

7. Microsoft Zune

Microsoft, 2006 yılında iPod’un önüne geçmek için Microsoft Zune'u geliştirildi. Microsoft’un eski Eğlence Cihazlar Bölümü Başkanı Robbie Bach tarafından konuya dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada Microsoft Zune’u geliştirirken yeterince cesur olmadıklarını aslında kötü olmayan bu ürünü geliştirirken Apple’ı taklit ettiklerini söyledi.

8. Nintendo Virtual Boy

1995 yılında sanal gerçekliğe yönelik yapılan iddialı bir çalışmaydı. Yalnız Nintendo’nun Virtual Boy’u vadedilenin tam tersi bir üründü. Düşük çözünürlüklü grafiklerden oluşması ürünü merakla bekleyenler için hayal kırıklığı oldu. Standart oyun konsoluyla daha iyi oynanabilecek oyunlar gibi birçok etken Nintendo Virtual Boy’un satışının 1 milyonun altında olmasına neden oldu.

9. McDonald’s Arch Deluxe

McDonalds 1996 yılında “kentli sofistike” şeklinde yeni hamburgerini tanıttı. Yeni geliştirdiği hamburgerin geniş kitlelerce beğenilmesini hedeflerken amacına bir türlü ulaşamadı. Dünyaca ünlü fast-food firması McDonald’s Arch Deluxe için 100 milyon dolar harcama yaptı. Bu rakam 1996 yılında başarısız olan bir ürün için felaket olarak nitelendirilebilir.

10. Orbitz Soda

Lav lambasına benzeyen şişe tasarımıyla dikkat çeken Orbitz Soda küçük çocuklar için üretilmiştir. 1997 yılında geliştirilen ürün, lezzetli olmadığı için beklenen ilgiyi görmedi. Günümüzde eBay’de Orbitz Soda’nın satışı devam ediyor.

11. Cosmopolitan Yoğurt

1999 yılında Cosmopolitan markası dikkat çekecek bir karara imza attı. Bu karar doğrultusunda yoğurt markası çıkardı. Yoğurdun iyi olup olmadığı tam bilinmiyor. Çünkü piyasaya çıktığı yıllarda yoğurt pazarı çok yoğundu. Dolayısıyla Cozmopolitan yoğurda sıra gelmesi imkansız hale geldi.

12. Mobile ESPN

2006 yılının Ocak ayında tanıtımı yapılan Mobile ESPN; Disney Mobile, Amp’d Mobile, Helio ile birlikte mobil sanal ağ operatörleri içerisinde yer alıyordu. Mobile ESPN; Verizon Wireless’tan ağ erişimi kiralama ve özel ESPN içeriğiyle videolarını sunan bir telefon olma özelliği taşıyordu.

Ancak ESPN piyasaya çıktığında sadece bir telefona sahipti ve 400 dolara satılan bir Sanyo cihazdı. Sonuç olarak ürünün hiç satılmayıp, tamamen başarısız olduğunu söyleyebiliriz.

13. Joost

2007 yılında geliştirilen Joost, başlangıç olarak "Venedik Projesi" olarak nitelendiriliyordu. Joost; P2P mimarisi başta olmak üzere içerik kitaplığı ve hantal yazılım oynatıcısı gibi pek çok konuda problem yaşadı. Bu nedenle beklenileni karşılamayan ürünler arasında yerini aldı.

14. The Nook

2009 yılında piyasaya sunulan Nook, e-okuyucu özelliği ile çok yetersiz kaldı. Nook’u geliştiren firma Barnes & Noble; pazarlama algısını değiştirecek yatırımlara imza atamadı. Bu da Nook’un piyasada tutunamamasına neden oldu.

15. HP Touchpad

HP Touchpad raflarda yalnızca 49 gün kaldı. Daha sonra maalesef piyasadan silinen ürünler grubunda yer aldı. Aslında ürünün dokunmatik yüzeyi çok kötü değildi. Yalnızca kenarlarında pürüz vardı. Bu durum da zaman içinde düzeltilebilir olmasına rağmen üretilmemeye başlandı.

16. Samsung Galaxy Note 7

Samsung’a ait en büyük amiral gemi telefonları arasında Galaxy Note 7 yer alıyor. Samsung Galaxy Note 7 basına yansıyan bazı durumlarla hedeflenen başarıya ulaşamadı. Ara sıra alev alıp patladığı gibi söylentilerle telekomünikasyon sektörü çalkalandı.

Tüm bu söylentiler yüzünden uçağa alınması dahi tamamen yasaklandı. Günümüzde Samsung Galaxy Note 7’nin en son sürümü olan Samsung Galaxy Note 8’in satışı devam ediyor.

17. Ford Edsel

1957 yılında geliştirip piyasaya sunulan Ford Edsel başarısızlıkla sonuçlandı. Bu başarısızlıkla ilgili Bill Gates, “en sevdiğim vaka çalışması” şeklinde bir açıklama yaptı. “Edsel” ismi dahi “pazarlama başarısızlığı” olarak ifade edildi. Dünyanın ünlü araba markası, Ford Edsel’e 400 milyon dolar harcadı.

Amerikalıların daha ekonomik ve küçük arabalara ilgi göstermeleri sebebiyle Ford Edsel maalesef piyasada tutunamadı. Uzmanların bazılarıysa Ford Edsel’in başarısızlığını; Ford Motors yöneticilerinin tavırlarına bağladı. Ford Edsel’in nişini otomobil pazarında gerçekten tanımlamadıkları iddia edildi.

18. JooJoo

JooJoo, kaliteden tamamen uzak bir tablet bilgisayar olarak ifade edilebilir. 2009 yılında piyasaya sunulan cihaz, yaklaşık 1 sene sonra, 2010’da raflardan kaldırıldı. Cihaz daha önce CrunchPad şeklinde anılıyordu.

19. New Coke

1980’li yılların başındayken kola markası Coke, Pepsi karşısında kan kaybediyordu. 1985 yılında piyasaya sunulmadan önce New Coke ile ilgili birçok test yapıldı. Bu tat testlerinden başarıyla geçse de, aslında testlerin yanıltıcı olduğu saptandı. Bu sebeple Coco-Cola tarafından Pepsi’ye karşı üretilen New Coke tarihe karıştı.

20. RJ Reynolds Dumansız Sigaralar

Sigara karşıtı pek çok kampanya 1980’li yıllarda düzenlenmeye başladı. RJ Reynolds firması, yeni ürün olan dumansız sigaralara 325 milyon dolar yatırım yaptı. İşler, hayal ettiği gibi gitmeyi satılmadığı için 4 ay sonra piyasadan tamamen silindi.

21. HD-DVD

Toshiba’nın desteklediği HD-DVD, 2006 yılının Mart ayında piyasaya sunuldu. Piyasaya sunulduğunda yüksek tanımlı halefi olması umut ediliyordu. Bağımsız HD-DVD oynatıcıların satışı gerçekleşerek popüler oyun konsolu olma özelliği taşıyan Microsoft Xbox 360 HD-DVD’in satışını gerçekleştirdi. 4 Ocak 2008 yılında Warner Bros, Blu-ray için HD-DVD’i bıraktı. Daha sonra Toshiba’da HD-DVD satışlarını durduracağına dair kamuoyuna açıklama yaptı.

22. Google Live

Google, Second Life ile rekabete girmek için Google Live’i geliştirdi. Oyuna benzer fakat oyundan farklı olarak yalnızca sosyal etkileşimler için geliştirildi. 2008 Temmuz ayında geliştirilen Google Live ile Google; Second Life’dan farklı kendi versiyonunu tasarlamak istemişti. Fakat bu farklılık pek de mümkün olmadı. Second Life benzerliği sebebiyle çok kısa süre sonra Kasım 2008’de piyasadan silindi.

23. Qwikster

Reed Hastings, 2011 yılının Rkim ayında Qwikster’i Netflix’in DVD kiralama işi haline getireceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Reed Hating’in açıklaması birçok kişi tarafından eleştirildi. Açıklamanın ardından 23 gün geçtikten sonra Hastings sözlerini geri aldı. Bu esnada Netflix, oyun disklerinin eve götürülebileceği video oyun eklentisini piyasaya sundu. Tüm bu gelişmeler Qwikster isminin rafa kalkmasına neden oldu.

24. Facebook Home

Dünyanın ileri gelen markalarından Facebook, birçok çalışmayla gündemi meşgul etti. Facebook’un çalışmalarından biri de Facebook Home oldu. Bu projesi telefonun ana ekranında Facebook akışına yer veriyordu. Sadece Facebook bağımlılarının rağbet ettiği bu özellik çok veri ve pil tüketiyordu. Bu yüzden de çok uzun ömürlü olmadı.

25. Amazon Fire Phone

2014 yılında Amazon Fire Phone ortaya çıktı. 2015 yılındaysa hakkında durdurulma kararı alındı. Amazon için ciddi ticari başarısızlıktı. 3D yüz tarama teknolojisinin hile olduğu düşünüldü. Tüm bu eleştirilerden sonra Amazon, telefon üretimini tamamen noktaladı.

Sizlere yazımızda dünyada geliştirdikleri ürünlerle ses getiren markaların başarısız olan ürünlerinden de bahsettik. Dilerseniz En Değerli Markalar – 2022 başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.