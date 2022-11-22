Dünya'nın En Popüler 10 Markası Açıklandı: İlk Sıra Şaşırtabilir!

Anket şirketi YouGov, her yıl pek çok ülkede düzenlediği araştırmalar kapsamında Dünya'nın en popüler 10 markasını açıklıyor. Geçtiğimiz yıldan bu zamana dek, yaklaşık 300'ü aşkın markanın baz alındığı değerlendirmede bu yılın ilk sırası bazı kesimleri şaşırtabilir.

YouGov'un araştırmaları kapsamında düzenleyip, yıllık bazda yayınladığı en popüler markalar sıralaması insanların o markaya olan memnuniyetine, önermesine ve verdiği değere bağlı olarak hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılki listeyi lider tamamlayan Google, son birkaç yıllık dominasyonunu bu yıl Samsung'a karşı kaybediyor. Son yıllardaki yükselişiyle dikkat çeken Samsung ise listede ilk defa ilk sırayı almayı başarıyor.

Listede tek sürpriz Samsung'dan değil. Yıl boyunca abonelik ve gelir olarak kötü dönem geçiren Netflix de listede Whatsapp gibi pek çok büyük markanın önünde dördüncü sırada yer alıyor. Shopee'ye geçilen Whatsapp ise altıncı sırada.

Dünya'nın En Popüler 10 Markası