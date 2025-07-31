Firefox Focus APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 442
- DOSYA BOYUTU 107 MB
- Üretici Mozilla
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Mozilla Firefox Focus, Android işletim sistemi kullanan mobil cihazlarda çalışabilen, gizlilik öncelikli bir internet yarayıcısıdır.
Mozilla Firefox Focus, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen bir internet tarayıcısıdır. Siz herhangi bir internet tarayıcısını kullanırken, bir internet sitesine girmenizle birlikte, o internet sitesinde yeralan birçok farklı takip mekanizması, sizin o siteye girdiğinizi kaydedediyor.
Bu kayıtlar genellikle, sitelere giren kişilerin sayıldığı analatik, sosyal medya ve reklam için tutuluyor. Çoğu zaman gördüğünüz şekilde, bir kitap aldıktan sonra Google reklamların kitaplarla donanmasının sebebi de bu aslında.
Firefox Focus APK İndir
Firefox Focus da bunu engellemek adına ortaya atılmış bir tarayıcı. Bu tarayıcı hem bu takip mekanizmalarını engelliyor hem de mobil üzerinde gösterilen reklamların kökünü kesiyor. Tüm bunlar sizin bir internet sitesini açma hızını da etkilediği için Firefox Focus, diğer internet tarayıcılarına göre çok daha iyi bir performans vaat ediyor.
Kullanımı da oldukça kolay olan ve neyi engelleyip neyi engellemek istemediğinizi de seçebileceğiniz bu tarayıcı, Android kullanıcıları mutlaka denemeli!
Firefox Focus tarayıcısı Özellikleri
- Android için tarayıcı uygulaması
- İnternette gizli gezinme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Farklı tarayıcı seçenekleri
Firefox Focus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 886
- DOSYA BOYUTU 85 MB
- Üretici Mozilla
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Firefox Focus, gizli modda gezinmeyi otomatik olarak açan, reklamları engelleyen güvenli internet tarayıcısı.
Firefox Focus, iOS 9 yüklü iPhone ve iPad’lerde Safari tarayıcı için özel hazırlanmış içerik engelleme uygulamalarından biriydi. Son güncellemeyle internet tarayıcısına dönüştü.
İnternette gezerken iz bırakmak istemiyor daha doğrusu her çıkışınızda geçmişi temizlemekten sıkıldıysanız Firefox'un yeni tarayıcısını deneyebilirsiniz.
Ücretsiz indirip satın alım yapmadan kullanabildiğimiz ve diğer reklam engelleme uygulamalarından farklı olarak web tarayıcısı olan Firefox Focus, webde gezinirken hızımızı kesen ve kişisel verilerimizi ele geçirmeye çalışan zararlılardan uzak tutan oldukça hızlı bir tarayıcı.
Firefox Focus İndir
Reklam, sosyal ve diğer içerik izleyicileri başarılı bir şekilde engelleyen (hepsi ayrı seçenek olarak sunuluyor, dilersek kapatabiliyoruz) web tarayıcı sayesinde reklamlar tamamen ortadan kalktığından hem daha hızlı geziniyoruz, hem de daha az veri tüketmiş dolayısıyla da internet paketimizinden daha az harcamış oluyoruz.
Siz de Firefox Focus indirin ve internette gizlice gezinin!