Yurt Dışı Telefon Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır? - 2023

Ülkemize yurt dışından telefon getirmek birçok kişinin merak ettiği ve yapmak istediği ancak daha mı karlı yoksa daha mı pahalıya geldiği merak edilen bir nokta. Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, nasıl yapılır? Sizler için cevapladık.

Her yıl Türkiye'de binlerce telefon yurt dışından geliyor veya getirtiliyor. Ancak bir süre sonra telefonlar kullanılmaz hale geliyor çünkü pasaport kaydı gerekli. Yurt dışı telefon kayıt işlemi olmadan malesef telefonlar kullanılmayacaktır. Yurt dışı telefon kayıt işlemi nasıl yapılır? gelin beraber bakalım.

Yurt dışından telefon getirdiğinizde telefonunuzu kayıt etmeden 120 gün boyunca kullanabilirsiniz. Ancak 120 gün sonra telefon iletişime kapatılacaktır. Telefonlar bir IMEI numarasına sahip olduğu için kayıt edilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı Telefon Kaydı Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-devlet üzerinden kayıt işlemi için hakkınız olup olmadığına bakın. Türkiye'ye giriş yaptığınız belgenin süresi 365 günü geçmemiş olması gerekir buna dikkat edin. Daha sonra e-devlet üzerinden yurt dışı telefon kayıt sistemine gitmeniz gerekir. Cihazınızı kayıt ettikten sonra 3 yıl içinde cihaz kimin üzerine ait olursa onun kullanabilceğini hatırlatmakta fayda var. Açılan sayfada 2 farklı başvuru türü bulunmaktadır. Bunlardan biri kendiniz için bir diğeri çocuğunuz için başvuru türüdür.

Gerekli işlemleri sırasıyla doldurmanız gerekecektir. IMEI doldurma gibi. Eğer IMEI'linizi bilmiyorsanız akıllı telefon IMEI numarası sorgulama içeriğimize göz atabilirsiniz. E-devlet üzerinden sırasıyla işlemleri gerçekleştirdikten sonra IMEI kaydı yani yurt dışı telefon kaydı işlemi gerçekleşmiş olur.

Eğer ödeme hatası alıyorsanız İnteraktif Vergi Dairesi sitesine gidip harç ödeme seçeneklerinden; "CEP TELEFONU HARCI ÖDEME" butonuna tıklamalısınız.

Yurt dışı Telefon Kayıt Ücreti Ne Kadar? Güncel Fiyatlar 2023

Yurt dışından telefon getirdiğinizde kayıt yaptırmak için bir ödeme işlemi gerçekleştirmek zorundasınız. Şu an Türkiye'de yurt dışından telefon getirmenin harç bedeli 6.091,30 TL çok daha önceden bu ücret 2015 yılında 131 TL'idi daha sonra zamlanarak 170, 500, 618 ve 1500 TL'ye kadar yıllar içinde ilerledi. 2020 Yılında 1838 TL'ye gelen kayıt ücreti şu an zamlanarak 6.091,30 TL'ye kadar geldi.

Yurt dışı Telefon Kapanma Süresi Nasıl Sorgulanır?

Yurt dışından gelen telefonların kapanma süreleri 120 gün boyuncadır. Ancak kapanma süresi merak ettiğinizde bunu hesaplamanız uzun sürebilir. En kolay yöntem yurt dışından gelirken yurda giriş belgenize bakmaktır. Eğer belgeyi nasıl bulabilirim diyorsanız e-devlet üzerinden yurda giriş/çıkış belgesini sorgulayabilir, bu sayede telefonunuzun kapanma süresini hesaplayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde yurt dışından telefon kayıt işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kapanma süresi nasıl hesaplanır öğrenmiş olduk. Sizce yurt dışından gelirken telefon getirmek mantıklı mı yoksa aynı fiyata mı gelmekte? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.