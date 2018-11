Boşa Düşen Alan Adı (Domain) Nasıl Kayıt Edilir?

Devasa bir bilgi okyanusu olan internet dünyasında var olmanın ilk adımını teşkil eden alan adı (domain name), web sitemizin barındığı sunucu ip adresine işaret eden bir isim sistemidir. Alan adının ilk kayıt işleminden silinmesine kadar uzanan yolculuğunda bazı önemli sorulara beraber yanıt arayalım.

Bir Alan Adına Nasıl Sahip Olunur?

İnternet tarayıcımıza yazdığımız zaman dünyanın her yerinden erişilebilir olan alan adları, ICANN adlı uluslararası bir kurumun meydana getirdiği temel prensipler çerçevesinde özgürce edinilebilen bir dijital varlıktır. Tek istisnası ise ülkelere ve resmi kurumlara ait özel uzantılardır. EU, TR, IN gibi belli bir ülkeyi veya bölgeyi temsil alan adlarının idamesi konusunda yerel kuruluşlara bir takım imtiyazlar tanınmıştır. Öte yandan MİL (Askerî), EDU (Üniversiteler), GOV (Devlet kurumları) gibi alan adları ise sadece belli kurum ve kuruluşlara ayrılmıştır. Bunun dışındaki alan adlarını kaydetmek ve kullanmak tüm internet kullanıcılarının özgürlük alanı içerisindedir.

Bir alan adının kaydedilebilir olup olmadığını veya kim tarafından kullanıldığını öğrenmek için tamamen ücretsiz araçlarla sunulan WHOIS sorgu sayfalarından faydalanmak mümkündür. Whois.com bu konuda en iddialı alan adına sahip olan bir alan adı sorgulama servisidir.

Kullanılabilir olduğu görülen alan adlarını dilediğiniz bir hizmet sağlayıcıdan dakikalar içinde satın alabilirsiniz.

Bir Alan Adı Üzerindeki Hak Sahipliğimizi Ne Zaman Kaybederiz?

Alan adları esasen 'kiralanan' bir hizmettir. Diğer bir ifadeyle müsait durumdaki alan adını bir hizmet sağlayıcıdan satın almanız ilebebet o alan adının sizde kalacağı anlamına gelmemektedir. Alan adları bir defada en fazla 10 yıllığına tahsis edilebilmektedir. Expiry Date diye ifade edilen son kullanma tarihinden önce alan adınızı Renew (yenileme)niz gerekmektedir. Bu noktada akıllara en çok takılan soruyu sorup, cevabını aramaya çalışalım.

Süresi Biten Alan Adının Yenilemesini Yapmazsak Ne Olur?

Alan adının süresinin dolması ile alan adı üzerindeki hak sahipliğimiz hemen sona ermez. Alan adımızın süresi dolsa da belli bir web sayfasını işaret etmeye devam eder, arama motorlarındaki indekslenmiş sayfaları varlığını korur. Yaklaşık 80 günü bulan süreçte alan adı hizmet sağlayıcığınız size son bir şans vermek adına kurtarmalı yenileme imkanı sunar. Yine redemption period safhasına gelene kadar alan adınızı bir başka işletmeciye taşıyarak süresini uzatmanız da mümkündür. Yaklaşık 80 gün süren bu süreçte herhangi bir yenileme yapmazsanız alan adınız silinir ve WHOIS sorgu sayfalarında 'Müsait' olarak görünür.

Boşa Düşen Bir Alan Adı Nasıl Kaydedilir?

Bu soruya yanıt aramadan önce, bir insan neden başkasından düşen bir alan adını kullanmak ister irdelemek gerekir. Nasıl ki bir bebeğin doğup büyümesi oldukça zahmetli ve uzun bir süreci kapsıyorsa, alan adının gelişim süreci için de durum böyledir. Sıfırdan kaydedilen bir alan adının dijital manada değerlenmesi için uzunca bir süreye ve büyük çabalara ihtiyaç vardır.

Örnek verecek olursak; arama motorları 2004'ten beri aktif bir şekilde yayında olan Tamindir.com ile Ahmet'in geçen hafta kaydettiği guzeloyunlarbulindiryukle.com'a aynı şekilde yaklaşmaz. Yeni kaydedilen alan adı üzerindeki içerikler arama motorlarında hemen bulunabilir bir konuma yükselemez. Yükselse de kalıcı olması zordur. Bunu bilen web profesyonelleri emekten tasarruf etmek adına yıllanmış, belli bir kaliteye ulaşmış alan adlarının yenilenmeyerek düşmesini, adeta bir avcının avını beklemesi misali tetikte sessizce takip etmektedir.

Boşa düşen bir alan adını kaydedebilmek için ifade etitğimiz yaklaşık 80 gün süren sürecin bitmesini beklemeli ve hızlı davranmalısınız. Fakat bunu yapmadan önce şunları asla aklınızdan çıkarmayarak gerçekçi olmanızda fayda var.

Bir insan yıllarca emek verdiği alan adını göz göre göre kaybetmek istemez! Takibe aldığınız alan adının ansızın yenilenmiş olduğunu görürseniz hayal kırıklığına uğramamalısınız.

Backorder denilen sırf bu iş için oluşturulmuş servisler vardır. Sizden daha hızlı hareket edeceğini unutmamalısınız!

Kayıt etmiş olduğunuz boşa düşen alan adının avantajlarını devraldığınız gibi dezavantajlarını da devralmış olursunuz. Örneğin söz konusu alan adının daha önceleri BAN cezası aldığı servisler olabilir. Bunun için boşa düşen bir alan adını takibinize almadan önce geniş bir ön araştırma yapmayı unutmamalısınız.

Boşa düşmek üzere olan alan adlarını takip edebileceğiniz işinizi kolaylaştıracak bazı web servislerini de derlemekte fayda var.

1. www.expireddomains.net

En çok tercih ettiğim servislerden biri. Kelime bazlı arama yapmak mümkün. Alan adlarını Alexa sırasına ve DMOZ kaydının olup olmadığına göre filtreleyerek aramanız mümkün.

2. Dropcatch.com

Alan adının boşa düşmesine kalan süreyi anbean göstermesiyle göz kamaştıran güzel bir servis.

3. Freshdrop.com

Söz konusu alan adının SEO kalitesini de gözlemleyebilmek adına Mozrank değerlerine göre sıralama özelliğine sahip olması oldukça işe yarıyor.

4. tr.auctions.godaddy.com

GoDaddy'nin ikinci el alan adı pazarını ziyaret edip açık artırmalara katılmak, zararına satılan alan adlarını satın almak mümkün.