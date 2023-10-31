Casper VIA M30 Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Casper'ın yeni serisi M30'da bulunan akıllı telefonlar suya karşı dayanıklı mı? İki cihazda da su geçirgenlik seviyesi ne kadar? İşte detaylar!
Casper VIA M30 serisi markanın iki farklı akıllı telefon modelinden oluşuyor. Bu modellerden standart özelliklere sahip olanı M30 olarak adlandırılırken gelişmiş versiyonu M30 Plus adıyla karşımıza çıkıyor. Her iki modelde de birçok ilgi çekici ve kullanışlı özellik mevcut.
Peki, Casper VIA M30 serisinde bulunan cihazların suya karşı dayanıklılığı ne durumda? Casper’ın yeni serisi ve su karşısındaki performansını sizler için inceledik!
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Casper VIA M30 Serisi Özellikleri
Geniş ekran deneyimi, dayanıklı bataryası, kullanışlı hafıza özellikleri ve uygun fiyat aralığı ile adından söz ettiren Casper VIA M30 serisinde bulunan iki farklı modelin teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
1. Casper VIA M30 Teknik Özellikleri
- 6.5 inç IPS LCD 720 x 1600 px HD+ ekran
- 270 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı
- MediaTek Helio G25 işlemci
- 8 çekirdekli CPU
- 3 GB RAM / 64 GB dahili depolama
- 256 GB max hafıza kartı desteği
- Wi-Fİ 5 ve Bluetooth 5.0
- 5000 mAh Batarya
- Hızlı şarj yok
- 13 + 2 MP Arka kamera
- 8 MP ön kamera
2. Casper VIA M30 Plus Teknik Özellikleri
- 6.5 inç IPS LCD Ekran 720 x 1600 px HD+ ekran
- 270 PPI 60 Hz
- 5000 mAh batarya
- 13 + 2 MP arka kamera
- 8 MP ön kamera
- 4 GB RAM / 128 GB dahili hafıza
- MediaTek Helio G25 işlemci
Casper VIA M30 Serisi Su Geçirir Mi? Suya Dayanıklı Mı?
Casper’ın bu serisinde yer alan iki model arasında aslında tek farkın depolama özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Plus versiyonunda hem RAM hem de dahili depolama kapasitesi biraz daha yüksek. Bunun dışında cihazın diğer tüm özellikleri aynı diyebiliriz. Bu durum su geçirgenliği konusunda da sürüyor.
Casper VIA M30 serisindeki cihazların her ikisi de suya karşı ekstra bir korumaya sahip değil. İki cihazda da IP sertifikalandırması bulunmuyor. Ürün özelliklerine baktığımızda da hem suya hem de toza karşı dayanıklılığının olmadığı görülüyor.
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Direkt olarak suya maruz kalması durumunda M30 ve M30 Plus’ın kolayca hasar alacağını hatta sıçrama ve su püskürmesi gibi durumlardan da uzak durması gerektiğini söylemeliyiz.
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