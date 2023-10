Casper VIA M30 serisi markanın iki farklı akıllı telefon modelinden oluşuyor. Bu modellerden standart özelliklere sahip olanı M30 olarak adlandırılırken gelişmiş versiyonu M30 Plus adıyla karşımıza çıkıyor. Her iki modelde de birçok ilgi çekici ve kullanışlı özellik mevcut.

Peki, Casper VIA M30 serisinde bulunan cihazların suya karşı dayanıklılığı ne durumda? Casper’ın yeni serisi ve su karşısındaki performansını sizler için inceledik!

Casper VIA M30 Serisi Özellikleri

Geniş ekran deneyimi, dayanıklı bataryası, kullanışlı hafıza özellikleri ve uygun fiyat aralığı ile adından söz ettiren Casper VIA M30 serisinde bulunan iki farklı modelin teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

1. Casper VIA M30 Teknik Özellikleri

6.5 inç IPS LCD 720 x 1600 px HD+ ekran

270 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı

MediaTek Helio G25 işlemci

8 çekirdekli CPU

3 GB RAM / 64 GB dahili depolama

256 GB max hafıza kartı desteği

Wi-Fİ 5 ve Bluetooth 5.0

5000 mAh Batarya

Hızlı şarj yok

13 + 2 MP Arka kamera

8 MP ön kamera

2. Casper VIA M30 Plus Teknik Özellikleri

6.5 inç IPS LCD Ekran 720 x 1600 px HD+ ekran

270 PPI 60 Hz

5000 mAh batarya

13 + 2 MP arka kamera

8 MP ön kamera

4 GB RAM / 128 GB dahili hafıza

MediaTek Helio G25 işlemci

Casper VIA M30 Serisi Su Geçirir Mi? Suya Dayanıklı Mı?

Casper’ın bu serisinde yer alan iki model arasında aslında tek farkın depolama özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Plus versiyonunda hem RAM hem de dahili depolama kapasitesi biraz daha yüksek. Bunun dışında cihazın diğer tüm özellikleri aynı diyebiliriz. Bu durum su geçirgenliği konusunda da sürüyor.

Casper VIA M30 serisindeki cihazların her ikisi de suya karşı ekstra bir korumaya sahip değil. İki cihazda da IP sertifikalandırması bulunmuyor. Ürün özelliklerine baktığımızda da hem suya hem de toza karşı dayanıklılığının olmadığı görülüyor.

Direkt olarak suya maruz kalması durumunda M30 ve M30 Plus’ın kolayca hasar alacağını hatta sıçrama ve su püskürmesi gibi durumlardan da uzak durması gerektiğini söylemeliyiz.