Chery Tiggo 8 Pro Max Özellikleri ve Fiyatı

Chery Tiggo ailesine katılan yeni otomobillerden biri Chery Tigo 8 Pro Max olarak karşımıza çıkıyor. İnsan odaklı tasarımı ve gelişmiş teknolojileri ile dikkat çeken bu model dış tasarımıyla da göz dolduruyor.

Akıllı sürüş deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen markanın yeni otomobilinde bazı teknolojik özelliklerin öne çıktığını görüyoruz. Bu içerikte Chery Tiggo 8 Pro Max’in en çok ses getiren özelliklerini, sahip olduğu teknolojileri, satış fiyatını ve dahasını ele alıyoruz. İşte, otomobil ile ilgili detaylar!

Chery Tiggo 8 Pro Max Özellikleri

Araç hakkında en çok konuşulan özelliklerden birisinin eller serbest elektrikli bagaj kapağı olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede aracın bagaj bölümüne eşya yüklemek oldukça basit bir hale geliyor.

Dikiz aynaların otomatik kararma özelliği sürüş konforunu artırırken aynı zamanda görüş netliğini artırdığı için daha güvenli bir yolculuk vadediyor. Camlarda ses yalıtım özelliği mevcut. Bu da otomobil içinde daha sessiz bir ortam oluşmasına yardımcı oluyor.

ADAS adı verilen gelişmiş bir sürüş destek sistemine ev sahipliği yapan otomobilde çevrimdışı akıllı sesli asistan bulunuyor. Bu sayede geçmiş modeller ile kıyaslandığında daha kolay ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlanabiliyor. Otomobilin teknik özelliklerine bakacak olursak, ilk etapta dış tasarımda aşağıdaki özellikler dikkat çekiyor:

Isıtmalı ve elektrikli dış aynalar

Elektrikli ve panoramik açılır tavan

235 50 R19 Alaşım jantlar

Dinamik viraj sinyali

Otomatik hız ayarına sahip ön silecekler

LED farlar, arka lambalar ve yüksek monte edilmiş stop lambası

Beni takip et far fonksiyonu

Çift arka sis lambası

Tavan rayları

Bagaj lambası

Gizlilik camı

Chery Tiggo 8 Pro Max’in iç tasarımında ise ilgi çeken özellikler şunlar:

Siyah iç tasarımda kahverengi ve siyah olmak üzere iki farklı koltuk rengi seçeneği

Deri direksiyon

Renkli iç mekân aydınlatması

8 inç dokunmatik ekran

12,25 inç yüzer dokunmatik ekran

12 V Güç çıkışı

Akıllı ses kontrolü

Android Auto ve Apple CarPlay desteği

8 Hoparlörlü ses sistemi

Kablosuz şarj

390 Nm tork üretebilen 2 litrelik ve 187 kW gücündeki bir motorla donatılacak olan bu otomobilin yakıt tüketimi ise 7.6 litre olarak belirtiliyor.

Chery Tiggo 8 Pro Max Fiyatı

Chery’nin bu serideki yeni otomobili için beklenen fiyat 41.990 dolardan başlıyor. Avustralya’da bu etiketle satışa çıkacağı konuşulan otomobilin TL karşılığının 1.400.000 TL civarında olduğunu görüyoruz. Vergisiz fiyatı bu seviyede olan araca vergiler ve opsiyonel özellikler de eklendiğinde satış fiyatı daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Chery Tiggo 8 Pro Max Türkiye’ye geldiğinde satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.