Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geniş görüş alanı ile dikkatleri üstüne çeken Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör, yüksek doygunluklu, canlı ve gerçekçi renk tonları, kullanıcıyı içine çeken görüntü özellikleri ve üretkenlik sağlayan ekstra bağlantı olanakları ile öne çıkıyor.

Yansımaları minimuma indiren geniş ekran yüzeyinde kusursuz bir renk kalitesi sunan monitörün kavisli özelliği sayesinde görüş açınız genişliyor.

Adeta bir ‘üretkenlik merkezi’ olarak nitelendirebileceğimiz bu monitörü daha yakından tanımak isterseniz, işte A’dan Z’ye Delta UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör hakkında bilmeniz gerekenler!

Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör Özellikleri

Dünya’nın ilk 37,5 inç büyüklüğündeki WQHD + monitörü olan Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör ayrıntıları kusursuz bir şekilde gösteriyor. Yaratıcı çalışmalar yapmanıza imkân tanıyan monitörde 90 W’a kadar güç dağıtımı sağlanabiliyor.

Ayrıca zengin bağlantı seçenekleri sayesinde üretkenliğinizi artıran cihazda kesintisiz Ethernet bağlantısı bulunuyor. İki farklı bilgisayarı birbiri ile bağlayıp tek mouse ve klavye ile bu cihazları kontrol etmenize imkân tanıyan monitörde mavi ışık emisyonlarının azaltılması için ComfortView Plus özelliğinden yararlanılıyor.

Renk doğruluğunun başarılı bir şekilde korunduğu Dell UltraSharp monitör, Platinum Silver kaplamadan üretiliyor. Ergonomik tasarımına baktığımızda ise bu monitörün kullanıcıların fiziksel konforu düşünülerek tasarlandığını söylemek mümkün.

Monitör yükseltici sayesinde kablo kirliliğine son verebileceğiniz monitörü çalışma şeklinize uygun olarak eğme, döndürme ve yükseltme imkânınız bulunuyor.

Ek olarak, Easy Arrange özelliği sayesinde ekranda çoklu uygulama ve pencere kullanımına izin veren monitörde otomatik geri yükleme özelliği de mevcut. Ekran yönetimini kolaylaştıran kısayol tuşları ise kullanım sırasında pratiklik sağlayan önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Ürün Boyutları : 25,1 x 89,4 x 44,4 cm

: 25,1 x 89,4 x 44,4 cm Ağırlık : 13.6 kg

: 13.6 kg Pil : 1 Lityum iyon pil

: 1 Lityum iyon pil Renk : Siyah

: Siyah Ekran : 38 inç 3840 x 1600 px, LED backlit IPS

: 38 inç 3840 x 1600 px, LED backlit IPS Panel türü : IPS – Anti-glare

: IPS – Anti-glare En / Boy : 21:9

: 21:9 Parlaklık : 300 cd/ m2

: 300 cd/ m2 Kontrast oranı : 2:1

: 2:1 İzleme açısı : 178° dikey – 178° yatay

: 178° dikey – 178° yatay HDMI Bağlantı sayısı : 2 adet

: 2 adet 1 x USB-Type C (max. 15 W şarj)

1 x ses hattı çıkışı

1 x RJ45 bağlantı noktası

3 x Super Speed USB 5 Gb/ sn. – Type A aşağı akış

1 x Super Speed YSB 5 Gb/ sn. – Type B yukarı akış

1 x Super Speed USB 5 Gb/sn 2 A’da şarj özellikli (maksimum)

Renk desteği : 1,07 milyar renk

: 1,07 milyar renk Piksel aralığı : 0,229 mm

: 0,229 mm Yüksekliği ayarlanabilir

Tilt – Swivel ( Yukarı aşağı eğme ve sabitken sağa sola dönebilme)

Kablo yönetimi

Vesa uyumu

Max. 90 W USD-C Şarj Desteği

Voltaj : 220

: 220 Entegre çift hoparlör 9W

Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör Fiyatı

Dell UltraShap 38 Kavisli USB-C Hub Monitörün öncelikle Amerika’da satışa çıkması bekleniyor. Bu nedenle ürün için beklenen fiyatları Amerikan Doları ve Kanada Doları olarak ifade ediliyor.

Amerikan doları ile satışa sunulduğunda Dell UltraSharp 38 Kavisli monitörün yaklaşık 1,529.99 $’dan satışa çıkması bekleniyor. Kanada dolarıyla ise 2,049.00 CA$ gibi bir fiyat biçiliyor.

Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği bilinmiyor. Ülkemizden satışa çıkmadan önce ürün bedeline vergi ekleneceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Vergisiz fiyatın bugünkü kur ile ölçtüğümüzde yaklaşık 30.482 TL’ye denk geldiğini söyleyebiliriz.

Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör Çıkış Tarihi

Dell UltraSharp 38 kavisli USB-C Hub monitörün beklenen çıkış tarihi için Ekim 2023 gibi söylemler olsa da Kuzey Amerika’da 22 Haziran’dan itibaren satışa sunulması bekleniyor.

Şu an için kesin bir gün belirtilmemiş olsa da başarılı grafikleri ve zengin bağlantı olanakları nedeniyle oyun severler ve içerik üreticileri tarafından merakla beklenen Dell UltraSharp 38 kavisli USB-C Hub Monitor Türkiye’deki bilgisayar kullanıcılarının da ilgisini çekecek gibi gözüküyor.