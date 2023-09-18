Apple Etkinliğinde Gördüğümüz Türk: Deniz Teoman Kimdir?

Apple’ın ‘Wonderlust’ isimli etkinliğinde iPhone 15 serisinin tanıtımı yapıldı. Bu etkinlikte dikkatleri üstüne çeken isimlerden birisi de Apple’da başkan yardımcısı olarak görev yapan bir Türk oldu. Ünlü mühendis Deniz Teoman, Apple tarafından düzenlenen etkinliğin ardından sosyal medyada da çokça konuşuldu.

iPhone 15’in tanıtımında bağlantı özellikleri ile ilgili detayları bizlerle paylaşan Deniz Teoman’ın aslında kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Bu yazımızda, Deniz Teoman’ın merak edilen kariyeri ve Apple’daki görevi hakkındaki detaylara yer veriyoruz.

Deniz Teoman Kimdir?

ABD’de yüksek lisans yaptıktan sonra çalışma hayatına bu coğrafyada devam eden Deniz Teoman, 2005 yılında dünyaca ünlü teknoloji devi Apple’a giriş yapıyor.

İlk etapta Macintosh ardından mobil cihaz alanında görev alan Teoman şimdilerde ise milyonlarca kişinin her yıl merakla beklediği ve heyecanla izlediği Apple lansmanlarında karşımıza çıkıyor.

Apple gibi sektöründe dünya lideri olan bir markada prestijli bir pozisyonda görev alan Teoman, özellikle Türkiye’deki Apple severler tarafından büyük bir gururla izleniyor.

Mevcut görevi ‘Donanım Sorumlu Başkan Yardımcısı’ olan Deniz Teoman’ın kişisel hayatına ilişkin ise internette çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle ünlü mühendisin aile hayatı ve kişisel yaşantısı yerine daha çok iş alanındaki başarıları ve Apple kariyeri öne çıkıyor.

Deniz Teoman’ın Apple’daki Misyonu Nedir?

2023 yılındaki lansmanda Apple sahnesinde gördüğümüz Deniz Teoman aslında bu sahneye ilk defa çıkmıyor. 2005 yılından beri Apple’da görev alan ve bir süredir ‘Başkan Yardımcısı’ pozisyonunda çalışan mühendis, 2020 yılında yapılan iPhone 12 lansmanında milyonlarca kişiye MagSafe’i tanıtan isim olmuştu.

Deniz Teoman’ın Apple’daki geçmişine bakacak olursak, ünlü mühendisin Apple’da ilk olarak ‘Macintosh’ bölümünde görev aldığını söylemeliyiz. Ardından mobil cihaz alanında çalışmaya başlayan Teoman, Apple’ın yükselişi ile birlikte ‘Başkan Yardımcısı’ pozisyonuna gelmiş ve kariyerine bu noktadan devam ediyor.

Aktif olarak ürün geliştirme ve ürün yönetimi alanında uzmanlaşan Deniz Teoman Apple’a ürün bazında birçok katkı sağlıyor. Düzenlenen lansmanlarda kendisini görmek ve Apple donanımlarında bir Türk olarak yönetici konumunda Deniz Teoman’ın görev aldığını bilmek, bizlere de oldukça gurur verici bir deneyim yaşatıyor.

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