Bilgisayardaki Dosyalar Kalıcı Olarak Nasıl Silinir? - Bilgisayarınızda yer alan dosyaları sildiğinizde onların kalıcı olarak silindiğini düşünüyorsanız, bazı kötü haberlerimiz var. Ne yazık ki sildiğinizi sandığınız dosyalar aslında bir süre için bilgisayarınızda yedekleniyorlar. Peki onları kalıcı olarak nasıl silebilirsiniz? Bu yazıda merak ettiğiniz detaylara daha yakından göz atacağız.

Bilgisayardaki Dosyaları Kalıcı Olarak Silme

Eğer sildiğiniz dosyaların tam anlamı ile silinmesini istiyorsanız ve bunun için herhangi bir üçüncü parti program kullanmak istemiyorsanız, bunu üçüncü parti uygulamalar aracılığı ile de yapabilirsiniz. Windows'ta dahili olarak yer alan özellik, dosyalarınızı kalıcı olarak silebilmenize olanak sunuyor.

Dosyaları ve Verileri Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır?

Win + R tuşlarına basın.

Sol alt tarafta 'Çalıştır' penceresi açılacak.

Bu pencereye 'CMD' yazın.

Enter tuşuna basın.

cipher /w:C komutunu girin.

Enter tuşuna basın.

Hemen yukarıdaki adımları komut isteminde uyguladığınızda cipher komutu Windows'un Cipher özelliğini çalıştırı. Bundan sonra yer alan /w komutu ise diskin bış kısmında yer alan ve kullanılmayan verilerin silinmesini sağlar. Bu komutlar sayesinde sildiğiniz dosyalar, gerçekten kalıcı bir şekilde silinmiş olacaktır.

Ayrıca komutun sonunda yer alan :C komutu işlemin hangi disk için geçerli olduğunu belirtir. Yani :C yerine başka bir diski temizlemek istiyorsanız, o diskin sürücü yolunda kullanılan harfi (örneğin :D) girmeniz gerekiyor. Tüm bu işlemler yalnızca birkaç saniyelik kısa bir süreden sonra başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor.

Eğer Windows'un kendi dahili özelliğini kullanmak istemezseniz, isteklerini yerine getirecek bazı üçüncü parti programlar da bulunuyor ancak bunlar yerine işletim sisteminin kendi dahili özelliğinden faydalanmanızı tavsiye ederiz. Bu rehberimizde bilgisayarınızdaki dosyaları kalıcı olarak nasıl silebileceğinizi sizlere aktardık.

Peki bu rehberimizde yer alan bilgiler sizin işinize yaradı mı? Bu bilgilerle birlikte dosyalarınızı ve verilerinizi başarılı bir şekilde kalıcı olarak silebilidiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.