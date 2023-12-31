Discord Oyun Etkinliği Kapatma Nasıl Yapılır?

En popüler iletişim hizmetlerinden biri olan Discord, oynadığınız oyunları aynı sunucuda yer alan kişilerin ve arkadaşlarınızın görmesini sağlar. Aynı şekilde siz de diğer kullanıcıların oynadığı oyunları görebilirsiniz. Peki, Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Bu rehberde Discord oyun etkinliği gizleme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Eğer herhangi bir nedenden ötürü oynadığınız oyunların diğer kişiler tarafından görünmemesini istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

Discord Oyun Etkinliği Kapatma Adımları

Discord'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Dişli çark simgesine tıklayın.

"Etkinlik Gizliliği" kategorisine girin.

"Mevcut etkinliği durum mesajı olarak göster" seçeneğini devre dışı bırakın.

Kullanıcıların ister mesajlaşarak ister sesli ister görüntülü olarak iletişim kurabilmesine imkân tanıyan Discord, özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Hizmetin öne çıkan özellikleri arasında oyun etkinliği de bulunuyor.

Söz konusu özellik varsayılan olarak etkin olarak geliyor ancak istenirse kolayca devre dışı bırakılabiliyor. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulanması yeterlidir. Bu kapsamda ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Discord isimli programın simgesinin üzerine çift tıklayarak açın.

Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra mikrofon ve kulaklık simgelerinin sağ kısmında yer alan çark simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak.

Açılan pencerenin sol kısmında çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Etkinlik Gizliliği" isimli kategoriye girin.

"Etkinlik Gizliliği" kategorisine girdikten sonra çeşitli seçenekler sıralanacak. "Mevcut etkinliği durum mesajı olarak göster" seçeneğini devre dışı bırakın. Bu seçenekte yer alan işareti kaldırdıktan sonra artık oynadığınız oyun diğer kullanıcılara görünmeyecektir.

Eğer daha sonra oynadığınız oyunların tekrar görünmesini isterseniz bu özelliği yeniden etkinleştirmeniz yeterlidir. Dişli çark simgesinden "Etkinlik Gizliliği" kategorisine girip söz konusu seçeneği aktif hâle getirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda oynanan oyunlar görünmeye başlayacaktır.

Bu rehberde dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen iletişim uygulaması Discord'da oyun etkinliği gizleme işlemi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.