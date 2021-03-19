Günümüzde yeni bir internet sitesi oluşturmak istediğinizde çok çeşitli masraflar söz konusu olabiliyor. Eğer kaliteden ödün vermeden masrafları kısmak istiyorsanız, Alastyr tarafından düzenlenen domain ile ücretsiz hosting kampanyası tam da size göre olabilir.

Türkiye'deki hosting sektörünün öncülerinden olan ve sunduğu kaliteli hosting hizmetleri ile yakından tanıdığımız Alastyr, tüm kullanıcılara özel yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kapsamda (.com) uzantılı domain alan ya da transfer eden kullanıcılar, bir yıllık ücretsiz hosting kazanacak.

(.com) Domain Alanlara 1 Yıllık Hosting Ücretsiz!

Alastyr tarafından yapılan açıklamalar kapsamında 15 Mart 2021 ila 29 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile birlikte (.com) uzantılı yeni alan adı kayıtlarında ve transferlerinde bir yıl boyunca geçerli ücretsiz Nano Hosting paketi hediye edilecek. Kampanyaya katılım ise oldukça hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapmanız gereken tek şey sepetinize (.com) uzantılı alan adı ile birlikte Nano Hosting paketini eklemek olacak.

Alastyr Hosting Avantajları Neler?

Kullanıcılarına sunduğu web hosting hizmetleri ile yakından tanıdığımız Alastyr; güçlü, hızlı ve kesintisiz sunucu altyapısı ile önemli bir avantaj sunuyor. Yüksek performanslı hosting hizmeti ile internet sitelerinin en ideal açılış sürelerini sağlayan altyapılar, kullanıcı deneyimini ve teknik gereksinimleri de başarılı bir şekilde sağlamış oluyor.

Son Teknoloji Hosting Sunucuları

Alastyr tarafından sunulan hosting hizmetleri, sektör standartlarının üzerindeki kurumsal sunucu donanımlarından güç alıyor. Burada bahsettiğimiz şey yüzde yüz SSD diskleri, yüksek performans için özel olarak optimize edilmiş RAM ve CPU kaynaklarını kapsıyor. Alastyr Veri Merkezi'nin internet erişimi ise; Turknet, Superonline, Vodafone ve diğer intenet servis sağlayıcıları tarafından yedekli olarak toplamda 30 Gbit / Saniye olarak sağlanıyor.

7 / 24 Teknik Destek

Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda gündüz ya da gece fark etmeksizin yanınızda olan Alastyr, sunucunuzda meydana gelen tüm aksaklıklar ve problemler için uzman ve tecrübeli çözüm destek ekibi ile yanınızda. Şirket, tüm domain ve hosting işlemlerinde çözüm odaklı teknik destek imkanı ile profesyonel ekiplerle hizmet sunuyor.

Alastyr Veri Merkezi

Alastyr A.S. Veri Merkezi, Uptime Institute tarafından belirlenen Tier II Datacenter Standartları'nın üzerinde bir altyapıya sahiptir. N+1 yedekli elektrik, soğutma ve network ekipmanları ile %99.89 uptime oranı sunan Alastyr, internet sitenizin her zaman aktif olduğundan emin olmanızı sağlar. Alastyr Veri Merkezi'nin internet erişimi ise; Turknet, Superonline, Vodafone ve diğer intenet servis sağlayıcıları tarafından yedekli olarak toplamda 30 Gbit / Saniye olarak sağlanıyor.

Ayrıca ana omurgayı oluşturan tüm network ekipmanları, uçtan uca şifreleme ile korunmaktadır. Ayrıca güvenliği sağlamak için Firewall ve IPS donanımlarından da yardım alınıyor. Şirket tarafından geliştirilen özel güvenlik sistemi ise gelebilecek saldırılara yönelik mantıksal işlemler yürütüyor.

Merkezde yer alan tüm network ekipmanları, yedekli şekilde aktif olarak kullanılıyor. Buna ek olarak yedekli olarak çalışan ağlar dört farklı monitör üzerinden yedi gün yirmi dört saat boyunca sistem mühendisleri tarafından anlık olarak izleniyor. Bu sayede olası kesintilere ve arızalara karşı anlık müdahale edilebiliyor.

Alastyr Hosting Paketleri ve Özellikleri

Birden fazla internet siteniz varsa, aynı anda birden fazla internet sitesini destekleyen hosting paketlerinden destek alabilirsiniz. Örneğin Sınırsız Hosting Paketi, Alastyr tarafından sunulan ve en popüler hosting paketlerinden birisi olarak öne çıkıyor ve aynı anda birden fazla internet sitesini destekliyor.

Bunun ötesinde küçük ya da orta ölçekli bir internet sitesi iseniz veya bir blog sayfanız varsa, Ekonomik Web Hosting paketlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca hosting hizmetlerinin bayiliğini üstlenmek ve kendi logonuz ve kendi isminiz ile hosting satmak isterseniz, Reseller Hosting Paketi sizin için en uygun paket olacaktır.

Tabii ki iyi bir SEO'nun en temel faktörlerinden birisi de yine hosting paketidir. Bu süreçte SEO Hosting Paketi ile internet sitenizin SEO altyapısını güçlendirebilir ve Google gibi arama motoru aramalarında daha yukarı sıralarda çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Son olarak Kurumsal Hosting Paketi de kurumsal şirket sahiplerince sıklıkla tercih edilen bir diğer pakettir. Bu paketle birlikte şirketinizin tüm işlerini sitenize hızlı bir şekilde taşıyabilir ve geniş kitlelere en uygun şekilde ulaşabilirsiniz.