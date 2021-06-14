Dosya İndirme Hatası için Olası Çözümler

İnternetten herhangi bir şey indirirken dosya indirme hatası alıyorsanız, bu konuda neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için oluşturduğumuz bu içeriğimizde dosya indirirken karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı uygulayabileceğiniz olası çözümler ile karşınızdayız!

Dosya İndirme Hatası Nasıl Çözülür?

Bir dosya indirmeye çalışırken karşılaşacağınız çoğu sorunun oldukça basit çözümleri bulunuyor. Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, bu konuda uygulayabileceğiniz temel çözümleri sizler için bir araya getirdik. Peki dosya indirme hatası nasıl çözülür?

Dosya İndirme Hatası Çözümleri

Depolama Alanını Kontrol Edin

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Başka Bir İnternet Tarayıcısını Deneyin

Çerezleri Onaylayın

Antivirüs Yazılımını Kontrol Edin

1- Depolama Alanını Kontrol Edin

Dosya indirirken karşılaşabileceğiniz hataların önemli bir kısmı, yetersiz depolama alanından kaynaklanır. Özellikle yüksek boyutlu videolar ya da oyunlar indirirken karşılaşabileceğiniz bu sorunun en temel çözümü ise, ihtiyaç duymadığınız dosyaları silmek ya da depolama birimini yükseltmektir.

2- İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Eğer internete bağlı değilseniz, internetinizin bağlantı performansı kötüyse ya da bağlantı hızınız yavaşsa, indirme işlemi hiç başlamayabilir ya da yarıda kalabilir. Bu nedenle SpeedTest ya da Fast gibi servislerden de yardım alarak internet bağlantınızı gözden geçirin. Şayet internet bağlantınız kötü ise, servis sağlayıcınız ya da operatörünüz ile iletişim kurun.

3- Başka Bir İnternet Tarayıcısını Deneyin

Çok nadir olsa da bazı internet siteleri, bazı internet tarayıcıları ile uyumlu çalışmaz. Bu nedenle indrme yapmakta zorlanıyorsanız ve belirgin bir sebep yoksa, farklı bir internet tarayıcısından yardım alabilirsiniz. Örneğin Google Chrome'dan indirmek istediğiniz dosyayı indirirken sorun yaşıyorsanız, Opera (ya da benzeri başka bir tarayıcı) ile denemenizde de fayda var.

4- Çerezleri Onaylayın

Bazen bir indirme yöneticisi, indirmeyi başlatabilmek için çerezlerin onaylanmasına ihtiyaç duyar. Eğer o internet sitesine güveniyorsanız çerezlere, açılır pencerelere ve diğer izinlere onay verdiğinizden emin olun. Bu sayede indirme yöneticisinin normal çalışma şeklini engellememiş olursunuz.

5- Antivirüs Yazılımını Kontrol Edin

Windows cihazınızı güvende tutmak adına antivirüs yazılımlarından destek almalısınız. Öte taraftan bu yazılımlar, zaman zaman indirmeleri engelleyebilir. Üstelik bunu güvenilir sitelerdeki güvenilir kaynaklarda dahi yaşayabileceğinizin altını çizmekte fayda var.

Peki siz bu listemizde yer alan maddeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir indirme hatası başka hangi sebeplerden kaynaklanabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.