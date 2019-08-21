E-Posta Güvenliği Neden Önemlidir?

Bugünlerde hemen hemen her insanın internete erişimi var ve internete erişimi olanların yaklaşık olarak %90’ının bir e-posta hesabı mevcut. E-posta hesapları iş adamlarından öğrencilere kadar birçok kimse tarafından kullanılıyor. E-posta sayesinde işler inanılmaz derecede kolaylaşıyor. İletişim kolaylaşıyor, iş başvuruları e-posta vasıtası ile yapılıyor ve müşterilerle daha yakından ilgileniliyor.

Asıl sorun, e-posta hesabımızın güvenliğidir. E-posta güvenliğine dair neler yaptınız? Belki de e-posta güvenliğine dair bugüne kadar hiçbir şey yapmamışsınızdır. E-posta hesabını güvende tutmak ne kadar önemli? Bir e-posta hesabını güvende tutmak için söylenebilecek üç temel sebep vardır, bunları hemen aşağıda sıraladık.

Veri sızıntısı engellemek için gereklidir. Hesabımızı güvence altına aldığımızda e-posta hesabımızdaki verilerimizin güvende olduğundan emin olabiliriz.

için gereklidir. Hesabımızı güvence altına aldığımızda e-posta hesabımızdaki verilerimizin güvende olduğundan emin olabiliriz. E-posta hesabının yasa dışı kullanımını engellemek için mutlaka gereklidir. Bazen başka biri hesabınızı ele geçirebilir ve bu e-posta hesabınız ile yasa dışı işler yapabilir.

için mutlaka gereklidir. Bazen başka biri hesabınızı ele geçirebilir ve bu e-posta hesabınız ile yasa dışı işler yapabilir. E-posta hesabınızı sosyal medya platformlarına kayıt olurken kullananlar, e-posta güvenliğine çok fazla değer vermeli. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında hesap oluşturmak için bir e-posta hesabı kullanıyoruz. Bu e-posta hesabına erişimimizi kaybettiğimiz takdirde sosyal medya hesabımızı da kaybedebiliriz. Daha da kötüsü e-posta hesabınız birisi tarafından çalınırsa sosyal medya hesabınız da çalınabilir.

İkinci ve en büyük sorun, e-posta hesaplarımızı nasıl daha güvenli hâle getirebileceğimizdir. E-posta hesabınızın güvenlik seviyesini artırmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini ya da tüm bu yöntemleri kullanabilirsiniz.

Alternatif bir e-posta hesabı ekleyebilirsiniz. E-posta hesabınıza erişiminizi kaybettiğiniz zaman önceden belirttiğiniz alternatif e-posta hesabı ile birincil e-posta hesabınıza tekrardan erişim kazanabilirsiniz.

ekleyebilirsiniz. E-posta hesabınıza erişiminizi kaybettiğiniz zaman önceden belirttiğiniz alternatif e-posta hesabı ile birincil e-posta hesabınıza tekrardan erişim kazanabilirsiniz. Telefon numarası ekleyebilir ya da iki faktörlü doğrulama seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. İki faktörlü doğrulama, hesabınıza her giriş yapmak istediğinizde size bir şifre gönderecektir. Bu, hesabınızın çalınma ihtimalini önemli miktarda düşürür.

ekleyebilir ya da seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. İki faktörlü doğrulama, hesabınıza her giriş yapmak istediğinizde size bir şifre gönderecektir. Bu, hesabınızın çalınma ihtimalini önemli miktarda düşürür. Şifrenin sıfırlanması için telefon numarasını kullanabilirsiniz. E-posta hesabınızın şifresini unutmanız gibi durumlarda önceden belirttiğiniz telefon numarasına mesaj gönderilecektir.

E-posta hesabının güvenli olduğundan emin olmak için zaman zaman şifrenizi değiştirmeniz ve hatta düzenli aralıklarla güvenlik kontrolü yapmanız gerekiyor. Bu, hesabınızın her türlü yasa dışı erişime ya da bilgisayar korsanlarına karşı güvende olmasını sağlar.