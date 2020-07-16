EaseUS RecExperts: Windows için En İyi Ekran Kaydı Programı

Windows cihazlarda kullanabileceğiniz ücretsiz ekran kaydı programları genellikle kısıtlı imkanlar sunması, eski tasarımlara sahip olması ve düşük özelleştirme seçenekleri ile kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Eğer bir yayıncı, oyuncu ya da ekran kaydı almak isteyen herhangi bir kullanıcı iseniz tercih edebileceğiniz en iyi programlardan birisi EaseUS RecExperts olarak öne çıkıyor. Sunduğu sade arayüz, gelişmiş kayıt ayarları ve basit kullanımı ile her kullanıcıya hitap eden EaseUS RecExpert, ekran kaydı programları arasında her kullanıcı için oldukça ideal bir yazılım.

Ekran Kaydı Almanın En Kolay Yolu: EaseUS RecExperts

Windows kullanıcıları için en iyi ekran kaydı çözümlerinden birisi olan RecExperts, Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 sürümlerinde çalışabiliyor. Şimdi dilerseniz yazılımın sunduğu öne çıkan bazı özelliklere göz atalım.

Ekranın yalnızca belirli bir alanını kaydetmek isteyen kullanıcılar için esnek ekran alanı seçeneği bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, ekranın sadece istedikleri bölgesini seçerek yalnızca bu alanı kaydedebiliyor.

Çoklu ses kaydı sayesinde hem arka plan sesleri hem de mikrofondan gelen ses aynı anda kayıt edilebiliyor.

Ekran kaydı ile birlikte kamera görüntüsünü de aynı anda kaydedebiliyor ve bunun yerleşimini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bir yayıncı iseniz bunun oldukça önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Tamamı ile oyuncuları hedefleyen bir diğer özellik ise oyun kayıt modu olarak öne çıkıyor. Bu mod ile yapılan kayıtlarda 4K UHD çözünürlükte çıktılar alabiliyor ve izleyicilere oldukça keskin ve kaliteli görüntüler sunabiliyorsunuz.

Tabii bir diğer önemli kısım ise alınan kaydın düzenlenmesi. Program aldığınız kaydı gerçek zamanlı olarak düzenleyebilmenize olanak sunuyor.

EaseUS tarafından yayınlanan yazılımın arayüzüne ve sunduğu özelleştirme imkanlarına dair detaylara ise yazının devamından ulaşabilirsiniz.

EaseUS RecExperts Özellikleri Neler?

Yazılımı çalıştırdığınızda karşınıza temel ayarların bulunduğu bir ekran geliyor. Eğer daha öncesinde hazırlanmış ayarlarınız bulunuyorsa burada tek tık ile hızlı ve kolay bir şekilde kayıt almaya başlayabiliyorsunuz.

- En sol tarafta bulunan görüntü seçeneklerinden ekranın tamamının mı yoksa yalnızca belirli bir kısmının mı kayıt edileceğini seçebiliyorsunuz. Buna ek olarak eğer birden fazla monitör kullanıyorsanız monitörler arasında bir seçim yapmanız da mümkün.

- Hemen ortada yer alan ses ayarlarında sesin hangi donanımdan alınacağını seçebiliyor, bu cihazdan gelen ses düzeyini gözlemleyerek sistemin hazır olup olmadığını görebiliyorsunuz.

- Sağ tarafta bulunan kamera ayarlarından ise dilerseniz cihaza bağlı bir kameradan ikincil bir görüntü alabiliyorsunuz. Bu görüntüyü büyültmek, küçültmek ya da istediğiniz yerde konumlandırmanız da mümkün.

Özellikle ilk kurulumda isteğinize bağlı olarak bazı değişiklikler yapabilmeniz adına ayarlar menüsüne girdiğinizde ise oldukça sade ve başarılı bir şekilde kategorilendirilmiş başka bir ekran ile karşılaşıyorsunuz. En ince ayrıntılara dahi yer verilen bu menünün pek çok kullanıcıyı etkileyeceğini söyleyebiliriz.

- Çıktı Klasörü: Bu sekmede kaydedilen görüntülerin hangi klasöre çıkartılacağını seçebiliyorsunuz.

- Video: Görüntüyü hangi formatta kaydetmek istediğinizi (MP4, AVI, MOV vb.) görüntünün çerçeve hızını, bit hızını, kodek (H264 ve MPEG4) ve kalite yapısını bu sekmeden düzenleyebiliyorsunuz.

- Ses: Sesi hangi formatta kaydetmek istediğinizi (MP3, AAC, OGG vb.) sesin bit hızını ve frekansını değiştirebiliyorsunuz.

- Ekran Görüntüsü: Eğer bir video değil de görüntü kaydederseniz bunun hangi formatta (JPG, PNG, GIF vb.) çıkartılacağını seçebiliyorsunuz.

- Fare: Görüntülerde fare imlecinin görünüp görünmeyeceğini, fare alanının ve fare tıklarının efektlerle desteklenip desteklenmeyeceğini düzenleyebiliyorsunuz.

- Kaydediyor: Bu sekmeden kayıt öncesi bazı ön hazırlıklarla ilgili ayarlara erişebiliyorsunuz. Örneğin kayıttan önce geri sayımı aktif hale getirebilir, kayıt başladığında ses çıkmasını sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde kayıt sırasında masaüstü simgelerini ya da görev çubuğunu gizlemek isterseniz yine bu sekmeden ulaşabilirsiniz.

- Kısayollar: Kayıt sırasında kısayollar aracılığı ile bazı işlevleri gerçekleştirmeniz mümkün. Örneğin F7 ile kaydı başlatabilir ya da durdurabilir, F8 ile kaydı duraklatabilir ya da yeniden başlatabilir, F9 ile not ekleme panelini gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz. Bu sekmede ise bu kısayolları özelleştirebilmenize, örneğin tuş tanımlamalarını değiştirmenize, olanak sunuluyor.

- Gizlenebilen Araç Çubuğu: Kayıt sırasında araç çubuğunu gizlemenize ya da göstermenize olanak sunuluyor.

Yine ayarlar menüsünden dil seçeneklerini değiştirebildiğinizi belirtelim. Şu an için 22 dil seçeneği sunan yazılımda Türkçe dil desteğinin bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yani kullanım süresince ulaşmak istediğiniz tüm detaylara zorlanmadan hızlı ve basit bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Kaydı başlattığınızda ekranda küçük bir araç çubuğu beliriyor. Bu çubuktan kaydı durdurmanız, devam ettirmeniz ve duraklatmanız mümkün. Öte taraftan spot ışığı, yakınlaştırma, ekran görüntüsü alma, açıklama ekleme ve ana paneli gösterip gizlemeye de yine bu araçtan erişebilirsiniz. Videoyu duraklattıktan sonra gelen ekrandan videoyu seçip, sağ tıklayarak düzenleyebilirsiniz.

Tabii buradaki düzenleme aracının çok profesyonel bir yapıya sahip olmadığını ve bazı durumlarda daha profesyonel programlara ihtiyaç duyabileceğinizi hatırlatalım. Buna karşın bazı ufak düzenlemeleri buradaki düzenleme aracı ile gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bu noktada yine EaseUS tarafından sunulan Video Editor programına göz atabilirsiniz.

Bu düzenleme aracı ile videonun başlangıç ve bitiş kısmını belirleyerek kırpmanız mümkün. Buna karşın video içi düzenlemelerin, yani ara kesme işlemlerinin, mümkün olmadığını söyleyelim. Ayrıca videonun oynatma hızını düzenleyebilir, videonun girişi için, kullanmakta olduğunuz, hazır bir intro ekleyebilir ya da hazır taslaklardan birisini düzenleyerek kullanabilirsiniz.

EaseUS RecExperts tarafından desteklenen formatlar ve cihazlar şu şekilde:

Desteklenen İşletim Sistemi Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Desteklenen Görüntü Çıkış Formatı MP4 / WMV / AVI / MOV / FLV / MPEG / VOB / ASF / TS / GIF Desteklenen Ses Çıkış Formatı MP3 / AAC / OGG / WMA / WAV / FLAC Desteklenen Ekran Görüntüsü Çıkış Formatı PNG / BMP / JPG / GIF / TIFF Yazılımın Kullanılabildiği Cihazlar Windows 7 / 8.1 / 10 kurulu cihazlarda.

Deneme Sürümü ve Tam Sürüm Farkları

Program tarafından sunulan özelliklerden tam anlamı ile faydalanabilmek adına Full paket kullanmanız gerekiyor. Kullanıcılara Aylık / Yıllık / Ömür Boyu şeklinde sunulan farklı paketlerle birlikte faydalanabileceğiniz özelliklerden bazıları şu şekilde: