Ecovacs Deebot N8 Robot Süpürge Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Ecovacs, yeni nesil teknolojiden yararlanarak Deebot N8 robot süpürge tasarladı. Her yüzeyi derinlemesine temizleyen bu robot süpürge, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Ecovacs Deebot N8, kullanıcılarına hem sorunsuz hem de güvenli temizlik deneyimi sunuyor.

Ecovacs Deebot N8 Robot Süpürge Özellikleri

Ecovacs Deebot N8 robot süpürge, TrueDetect 3D engel algılama teknolojisiyle tasarlanmıştır. Cihaz, TrueMapping lazer tabanlı haritalama teknolojisine de sahiptir. Aynı zamanda otomatik ve problemsiz şekilde temizleme imkanı sunan navigasyon özelliğiyle de dikkat çekiyor.

TrueDetect 3D teknolojisiyle tasarlanan cihaz, kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. Bu özelliklerden birisi 3 boyutlu yapılandırılmış ışık teknolojisidir.

3 boyutlu tarama algoritmasından yararlanarak robot, odanın etrafını doğru şekilde tarıyor. Özellik sayesinde robotun sıkışması, çarpması gibi durumlar ortadan kalkıyor. 3 boyutlu görüntüyle nesne ve boşlukları milimetrik seviyede tarıyor.

Ecovacs Deebot N8 robot süpürge özellikleri arasında yer alan TrueMapping lazer tabanlı haritalama ve navigasyon teknolojisi, çok kısa sürede kat haritalarını oluşturuyor.

Temizlenecek oda ve katları kolayca belirliyor. Katların her biri için optimum temizleme seçenekleri belirleyip ona göre alanda gezinerek temizliği gerçekleştiriyor.

Ecovacs’ın tasarladığı yüksek teknolojiye sahip Deebot N8 robot süpürge, Ozmo Paspaslama Sistemi’nden oluşuyor. Ozmo Paspaslama Sistemi sayesinde robot süpürgenin su deposu sürekli doldurulmak zorunda kalmıyor. Böylelikle su deposunun doldurulması için süpürgede sürekli durdurulmamış oluyor.

Robot süpürgenin üzerindeki sensörler, güvenli ve derin temizleme imkanı sunuyor. Bunun içinde bez nemlendirme ve paspas modu özelliğinin devre dışı bırakılması noktasında otomatik geçiş gerçekleştiriyor.

Basınç Tutma Sistemi, yüksek düzeyde süpürme basıncı sunuyor. Ayrıca düşük gürültü seviyesiyle de enerjinin verimliliği sağlıyor. Ecovacs Deebot N8 robot süpürgenin emiş gücü, MAX+ moduyla 2600Pa’ya yükseliyor. Bu da temizliğin mükemmel gerçekleşmesini sağlıyor.

Robot süpürge, 2.0 hareket eden fırçadan oluşuyor. Ecovacs Deebot N8 robot süpürgenin fırçası, ulaşılması zor olan yerlerdeki tozlara dahi ulaşarak %100 hijyen sağlıyor.

Ecovacs Deebot N8 Robot Süpürge Fiyatı

Ecovacs Deebot N8 robot süpürge, tek kullanımlık paspasla kullanıcılarına sunuluyor. Ayrıca lekeleri etkili şekilde çıkaran özel temizleme formülü de sunuyor. Bu formül zeminlerin doğal ve güzel kokmasını sağlıyor. Bakterilerinde %99’unu yok ediyor. Türkiye’de Ecovacs Deebot N8'in fiyatı, 7.798.00 TL'dir.