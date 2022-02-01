FacePlay APK, Instagram ve TikTok'ta videolarını göreceğiniz yüz değiştirme programı. Video yüz değiştirme programı ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FacePlay APK, kullanması ücretsiz video yüz değiştirme programı.

FacePlay - Face Swap Videos, Android Google Play'de 10 milyonun üzerinde indirilen mobil uygulama, Instagram, TikTok gibi sosyal ağ platformlarında da viral oldu. YouTube üzerinde “Farklı milletlerden olsaydım nasıl görünürdüm?” başlığıyla paylaştığı, büyük ilgi gören videoda yüz değiştirme programı etkileyici sonuçlar veriyor.

FacePlay APK İndir

FacePlay, sosyal medyada bir anda hızla yayılan, viral olan yüz değiştirme uygulamalarından biri. En son, yüzünüzü bir ünlününkiyle değiştirmenize izin veren Reface uygulamasını görmüştük. Şimdi yen bir uygulama trend oldu ve videoları Instagram Reels’in her yerinde görüyoruz. FacePlay adındaki uygulama, yalnızca Google Play’de milyonlarca kez indirildi, App Store’da da üst sıralarda yerini aldı.

FacePlay nasıl bir uygulama? Yaptığı şey farklı milletler, kıyafetler ve film benzeri sahneler gibi çeşitli temalı videolara yüzünüzü yerleştirmek. FacePlay’deki videolar kısa, bu da videoların Instagram Reels’deki kısa video konseptine kolayca uymasını sağlıyor. Uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

FacePlay videolarından herhangi birine rastladıysanız kişinin yüzünü ne kadar doğru yakaladığını fark etmişsinizdir. Yaptığı şey, videoya yüzünüzü yerleştirmek için özçekiminiz (selfie fotoğrafınız) veya telefonunuzun galerisindeki fotoğraftan yüz özelliklerinizi analiz etmek. Bu noktada uygulamanın güvenilirliğini sorabilirsiniz. FacePlay, herhangi bir yüz verisi kaydetmediğini ve analiz işleminden sonra verilerin silindiğini söylüyor. Fotoğrafınızı analiz etmeyi bitirdikten sonra size en çok benzeyeni göstermek için videodakiyle değiştiriyor. Videoyu telefonunuza kaydedebiliyor veya doğrudan Instagram, TikTok gibi yerlerde paylaşabiliyorsunuz.

FacePlay Nasıl Kullanılır?

Öncelikle FacePlay Android uygulamasını telefonunuza APK olarak veya Google Play'den ücretsiz indirin ve yükleyin.

Get Started butonuna dokunarak devam edin.

Yüzünüzü çekecek arayüze geçiş yapacaksınız (Fotoğraf albümünden bir yüz de seçebilirsiniz.)

Uygulama yüzünüzü algıladıktan sonra Confirm’a basın.

Premium abonelik ekranı gelirse X’e basın ve ana arayüze erişin.

Yüzünüzün fotoğrafı uygulamaya kaydedilecektir.

FacePlay’i kullanmak için hesap oluşturun.

Video kategorilerinden birine dokunun.

Ücretsiz bir video seçin ve kullanmak için dokunun. Daha önce çekilen yüzünüzü göreceksiniz. Farklı bir yüz kullanmak için + simgesine dokunun.

Video yüz değiştirme için Start Making butonuna dokunun.

Uygulamanın yüzünüzü analiz etmesi ve video ile eşleştirmesi için biraz bekleyin. Bu, telefonunuzun donanımına bağlı birkaç dakika sürebilir.

Save butonu ile videoyu kaydedin veya TikTok gibi sosyal ağlarda paylaşmak üzere dışa aktarın.

Face Play uygulaması, özellikle TikTok ağında son zamanlarda popüler olan eski videolara yüzleri yerleştiren bir uygulama. Yüzünüzü yerleştirmek için moda, spor gibi pek çok konuda birçok farklı video arasından seçim yapabiliyorsunuz. Face Play’in diğer yüz değiştirme programlarından farkı fotoğrafları çok sahte değil, oldukça gerçek simgelerle nispeten kaliteli videolarda birleştirme yeteneği.