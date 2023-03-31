En İyi Polisiye Filmler

En sık izlenen filmler arasında polisiye filmleri de bulunmaktadır. Öyle ki birçok insan bu filmleri sosyal ortamlarda konuşmaktadır. Birbirinden güzel polisiye filmleri kimi zaman sistem eleştirilerine kimi zaman farklı noktalara değinmektedir. Peki, kısa bir bilginin ardından en iyi polisiye filmleri neler? Gelin, beraber bakalım.

En İyi Polisiye Filmleri

Don’t Say My Name

The Highwaymen

Shaft

Murder on the Orient Express

The Girl with The Dragon Tattoo

The Departed

Seven

The Godfather

Don’t Say My Name

İnsan kaçakçılığını konu alan ve birçok kişi tarafından sevilen film, bir kadının hayatında yaşadıklarını anlatmaktadır. Adriana, esirlerin ortasından kaçtıktan sonra zorlu bir hayata atılacaktır. Bu hayat onu zorlayacak ve kendini gizlemeye çalışacaktır.

Tür: Polisiye, suç ve dram

Polisiye, suç ve dram Oyuncular: Cameron Arnett, Cory Kays ve Brooklyn Wittmer

Cameron Arnett, Cory Kays ve Brooklyn Wittmer IMDb Puanı: 7.9

The Highwaymen

Emekli olan iki uzman bir suçluyu yakalamak için tekrar göreve geri döner. Son teknolojiler kullanılarak suçlu yakalanmaya çalışılır. Fakat bu yöntemler hiçbir sonuç vermemektedir. Bu nedenle iki polis eski yöntemlere başvurmaya tercih eder.

Tür: Polisiye ve dram

Polisiye ve dram Oyuncular: Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates

Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates IMDb Puanı: 6.9

Shaft

Babası ve oğlu birbirinden ilginç maceralara atılacak ve suçluları yakalayacaktır. Ancak genç adam MIT tarafından eğitilmiş olsada tecrübe için babasına ihtiyacı vardır. Netflix yapımı olan en iyi polisiye filmlerinden olan Shaft, izlemeye değer polisiye filmler arasında yer alır. Ayrıca Shaft izlerken eğlenceli ve komedi dolu anlar yaşacağınızı belirtmekte yarar var.

Tür: Polisiye, komedi ve aksiyon

Polisiye, komedi ve aksiyon Oyuncular: Samuel L. Jackson, Jessie T. Usher, Regina Hall

Samuel L. Jackson, Jessie T. Usher, Regina Hall IMDb Puanı: 6.4

Murder on the Orient Express

Doğu Ekspresi’nde bir cinayet işlenmiştir ve olaylar bir anda karışacaktır. Trende bir katil vardır ve yolcular bu nedenden ötürü tedirgindir. Fakat sadece yolcular tedirgin değildir. Çünkü trende bulunan deneyimli bir dedektif vardır...

Tür: Polisiye ve gerilim

Polisiye ve gerilim Oyuncular: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer IMDb Puanı: 6.5

The Girl with The Dragon Tattoo

Bir gazeteci yaptığı bir haberden ötürü büyük bir iş insanını suçlamıştır. Ancak sanılanın aksine haber yalandır. Bu durum gazeteciye bela olacaktır. Öyle ki işten çıkarılmaya kadar gidecektir. Ejderha Dövmeli Kız, Mikael adından bir genç adamı izleyecektir. İşler bu nokta da karışır…

Tür: Polisiye, Gerilim ve Aksiyon

Polisiye, Gerilim ve Aksiyon Oyuncular: Rooney Mara, Daniel Craig, Christopher Plummer

Rooney Mara, Daniel Craig, Christopher Plummer IMDb Puanı: 7.8

The Departed

Listemizdeki en iyi polisiye filmleri arasında yer alan Köstebek, hiç şüphesiz gizemlerle ve maceralarla karşımıza gelmektedir. Bir mafyayı çökertmek için ajan olan polis, bir süre sonra kafayı yemeye başlar. Çünkü mafyanın polis merkezinde deneyimli ve rütbeli bir adamı vardır. Mafyanın da polis olduğu bir dünya devlet içinde bir sorun oluşturur. Öyle ki devletin birbirinden haberi yoktur.

Tür: Polisiye ve gerilim

Polisiye ve gerilim Oyuncular: Ray Winstone, Leonardo DiCaprio, Matt Damon

Ray Winstone, Leonardo DiCaprio, Matt Damon IMDb Puanı: 8.5

Seven

En iyi dedektif filmlerinde de bulundurduğumuz film, gelmiş geçmiş en iyi polisiye ve gizem dolu filmler arasında yer alır. İki efsanevi oyuncunun başrolde olduğu film, bir katilin farklı yollarla insanları kurban etmesini konu alır. Filmdeki katil İncil’deki 7 günahı işleyen kişileri kurban etmektedir. Bu olaylar farklı yerlere varacaktır.

Tür: Polisiye, gerilim ve dram

Polisiye, gerilim ve dram Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow

Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow IMDb Puanı: 8.6

The Godfather

Birçok kişinin severek izlediği ve en iyi filmler arasında yer alan Baba filmi, bu listede olmazsa olmazdı. 2. Dünya Savaşı yıllarında Amerika’da bulunan İtalyan mafyasını konu alan film, oldukça sürükleyicidir.

Tür: Polisiye ve dram

Polisiye ve dram Oyuncular: Marion Brando, Al Pacino, James Caan

Marion Brando, Al Pacino, James Caan IMDb Puanı: 9.2

Bu içeriğimizde sizler için en iyi polisiye filmleri derledik. Peki, sizlerin en beğendiği polisiye filmler hangileri? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.