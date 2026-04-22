Samsung Galaxy A56 vs Galaxy A57! Fiyat Farkına Değer mi?

Orta segmentin en popüler serilerinden biri olan Samsung Galaxy A, mart ayında yeni bir model ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bununla birlikte bütçe dostu bir telefon satın almak isteyen pek çok kişinin kafasında "Galaxy A57 mi yoksa Galaxy A56 mı satın alınmalı" şeklinde bir soru oluştu.

Tahmin edileceği üzere Galaxy A56, Galaxy A57'den çok daha uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Peki, Galaxy A57 için bu fiyat farkıan değer mi? Bu rehberde merak edilen soruya ışık tutacağız. Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera, batarya ve tasarım kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız.

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy A57 Galaxy A56 Ekran Boyutu 6,7 inç 6,7 inç Ekran Teknolojisi Super AMOLED Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel 1080 x 2340 piksel Ekran Parlaklığı 1900 nit 1900 nit İşlemci Exynos 1680 Exynos 1580 RAM 8 GB / 12 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB 256 GB Arka Kamera 50 MP Ana Kamera

12 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

5 MP Makro Kamera 50 MP Ana Kamera

8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

Makro Kamera Ön Kamera 12 MP 12 MP Batarya 5.000 mAh 5.000 mAh Hızlı Şarj 45W 45W

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'de aynı ekran özellikleri bulunuyor. Yani 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu telefonlar, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yani dışarıda telefonları kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Bilmeyenler için LCD ekranlarda arka planda sürekli yanan büyük bir ışık paneli bulunuyor ve pikseller bu ışığın önüne filtre gibi geçerek renkleri oluşturuyor. Super AMOLED'de ise arkadan aydınlatma yer almıyor. Yani her bir piksel kendi ışığını bağımsız olarak kendisi üretiyor. Super AMOLED'de her piksel kendi ışığını yaydığından dolayı renkler arka ışık yüzünden soluk görünmez. Yani bu ekran, LCD'ye kıyasla renkleri çok daha canlı bir şekilde gösteriyor.

Super AMOLED ekranlarda dokunmatik sensörler, piksellerin üzerinde yer aldığından dolayı parmak hareketleri gecikmez aglılanıyor. Bu hızlı tepki süresi, PUBG Mobile gibi refleksin son derece önemli olduğu çevrim içi rebaketçi oyunlarda büyük bir avnataj sağlıyor. Yani bu ekran teknolojisinde hem film izlemek hem de oyun oynamak çok keyifli oluyor.

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin İşlemci Özellikleri Neler?

Galaxy A57'de Exynos 1680 işlemcisi, Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edildi. Öncelikle iki işlemcinin de 4 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek veirmlilik, pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

Exynos 1680 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 39 FPS'te, CarX Street'i ortalama 45 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırabiliyor.

Exynos 1580 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 30 FPS'te, CarX Street'i ortalama 38 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırabiliyor. Görüleceği üzere iki işlemci, benzer oyun performanslarına sahip. Söz konusu yapımlar arasında yalnızca Genshin Impact ve CarX Street'te FPS farkı mevcut.

Oyun Exynos 1680 (Ortalama FPS) Exynos 1580 (Ortalama FPS) PUBG Mobile 58 58 Call of Duty Mobile 57 57 Genshin Impact 39 30 CarX Street 45 38 Mobile Legends: Bang Bang 107 107

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy A57'de 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği tercih edildi. Galaxy A56'nın RAM tarafında ise 6 GB, 8 GB ve 12 GB seçenekleri bulunuyor. Galaxy A57'de 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri tercih edildi. Önceki modelde ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor.

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin Kamera Özellikleri Neler?

İki telefonda da aynı kamera çözünürlükleri bulunuyor. Yani bu telefonlarda 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Bilindiği üzere hemen hemen her yeni telefonda yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Dolayısıyla arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Kamera testlerini göz önünde bulundurduğumda Galaxy A57'nin önceki modele kıyasla biraz daha iyi fotoğraflar çekebildiğini söyleyebilirim.

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin Batarya Özellikleri Neler?

Galaxy A57 ve Galaxy A56'nın aynı batarya kapasitesine ve şarj hızına sahip olduğunu belirtelim. Yani iki telefonda da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut. Bu kapasite, standart kullanımda yeterli bir pil ömrü sunuyor ancak sosyal medyada biraz fazla zaman geçirildiğinde veya oyun oynandığında gün içinde birden fazla kez şarj etmek gerekebiliyor.

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin Tasarımı Nasıl?

İki telefonun tasarımı birbirine çok benziyor. Telefonların arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modül üzerinde üç adet kamera yer alıyor. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş mevcut. Arka yüzeyde Samsung logosu da bulunuyor. Telefonların yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alıyor.

Bu arada Galaxy A57 lacivert, gri, buz mavisi ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunuldu. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy A56'nın renk seçenekleri arasında ise açık pembe, gri, yeşil ve antrasit yer alıyor. Antrasit seçeneğinin koyu griye benzediğini belirtelim.

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 799 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 23 bin 949 TL'ye bulunabiliyor. Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 30 bin 499 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 33 bin 999 TL'ye satın alınabiliyor.

Samsung Galaxy A56 mı Galaxy A57 mi Satın Alınmalı?

Öncelikle Galaxy A57 ve Galaxy A56 arasındaki farkların yok denecek kadar az olduğunun altını çizeyim. İki telefoda da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut. Yani iki telefon da benzer pil sürelerini sunacaktır ve benzer sürelerde şarj olacaktır. Ayrıca iki telefonun da aynı ekran ve kamera özelliklerine sahip olduğunu belirteyim.

İki telefon farklı işlemcilere sahip ancak bu işlemcilerin oyun konusunda benzer performans sergilediğini söyleyebilirim. Exynos 1680, Exynos 1580'e kıyasla Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlarda biraz daha fazla FPS değerlerine ulaşabiliyor ama performans konusunda başka gözle görülebilir bir fark yok. Dolayısıyla fiyatları da göz önünde bulundurursak Galaxy A56 daha mantıklı olacaktır. Yine de kararın size ait olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Ben bu iki telefon arasında kalmış olsam Samsung Galaxy A56'yı tercih ederdim. Bunun sebebi ise iki telefonun hemen hemen aynı özelliklere sahip olması. Dolayısıyla böyle bir durumda Galaxy A57 için bu fiyat farkına değeceğini düşünmüyorum. İki telefonun başlangıç fiyatları arasında 9 bin TL civarı bir fark mevcut. Bu da maddi açıdan oldukça önemli bir tasarruf demek.