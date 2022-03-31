Total Video Converter, video dönüştürücü ve ses dönüştürücü olarak kullanabileceğiniz başarılı bir format dönüştürme programıdır.

Can Çevrim - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Total Video Converter, video ve ses dosyalarınızı farklı formatlara dönüştürerek PDA, PSP, iPod, iPhone, Xbox ve diğer taşınabilir cihazlarla uyumlu şekilde kullanabilmeniz için tasarlanmış bir ses ve video dönüştürücüdür. Program farklı kalite ve hız seçenekleriyle birçok ses ve video formatı için geniş codec seçeneği sunmaktadır.

Total Video Converter Özellikleri

Tüm video dosyalarını mobile cihazlar için ses veya video şeklinde dönüştürme

Farklı efektler ve müzikler sayesinde slayt şovları hazırlayabilirsiniz.

DVD/SVCD/VCD'ler üzerinde yer alan videoları MPEG formatına dönüştürme

Dönüştürülmüş videoları DVD/SVCD/VCD olarak yazabilme

Videolar içerisinde yer alan müzikleri yakalama ve farklı ses formatlarına dönüştürebilme

Müzik CD'lerini bilgisayara kaydedebilme

Farklı video ve ses dosyalarını birleştirebilme

Program kurulumu sırasında kullanıcıların dönüştürme işlemlerine çok daha kolay ulaşabilmeleri için kendisini Windows gezgini menüsü içerisine entegre etmektedir. Hoş ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip olan Total Video Converter dönüştürme işlemlerini oldukça hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamanıza olanak sağlar.

Total Video Converter'ın ana menüsü üzerinde kullanıcılar; yeni dönüştürme görevleri tanımlayabilir, Flash videoları indirebilir, video editörüne ulaşabilir, resim dosyalarını dönüştürme işlemi için içeri aktarabilir, masaüstü ve oyunlardan ekran görüntüleri alabilir, müzik CD'lerini bilgisayarlarına kopyalayabilir.

Kullanıcılar programın diğer kullanışlı özelliklerine araçlar menüsü altından ulaşabilirler. Bu bölüm altında medya oynatıcı, CD yazma, videolardan ses ayıklama gibi farklı özellikler yer almaktadır.

FLV, GIF, SWF gibi web tabanlı formatları AVI, MOV, MP4 gibi video formatlarına veya WAV, FLAC, MP3, OGG, WMA gibi ses formatlarına dönüştürme işlemleri için oldukça ideal bir ses ve video dönüştürücüdür.

Video dönüştürücü, ses dönüştürücü, resim dönüştürücü gibi farklı programlar kullanmak yerine doğrudan Total Video Converter kullanarak tüm dönüştürme işlemlerinizi tek bir programla kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Total Video Converter İndir

Sadece Windows platformuna özgü olarak geliştirilen Total Video Converter basit ve işlevsel özellikleri ile kullanıcılara çeşitli videoları, sesleri ve resimleri dönüştürme fırsatı veriyor. Tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıkan yapım, deneme sürümünü sınırlı bir özellik ile denememize müsade ediyor. Uygulama sadece İngilizce dil desteğine sahip.