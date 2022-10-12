Kapadokya'da Balon Turu 220 Euro Oldu: İnsanlar Artık Sanal Gerçeklik Kullanıyor

Turizmimizin ana damarlarından Kapadokya'daki balon turu fiyatlarının akılalmaz seviyelere ulaşması, bölgenin ziyaretçileri ve turistleri farklı yöntemlere başvurmak zorunda bıraktı. Teknolojinin de gelişmesiyle mümkün olan sanal turlar, fiyatların artışı sonrası bir anda Kapadokya'nın en meşhur etkinliklerinden biri hâline geldi.

Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Kapadokya'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun turizm talebi var ve ekonomideki gelişmeler sonrası artan fiyatlar, Kapadokya'nın tadını çıkarmaya gelen insanların ceplerini yakıyor.

Kapadokya'yla özdeşleşen balon turları, tüm Kapadokya'nın gözlemlenebilmesini sağlıyor ancak balon turlarının fiyatının 220 euro seviyelerine fırlaması sonucu yerli turistler için bu turları gerçekleştirmek imkânsız bir hâl aldı.

Kapadokya'da Sanal Gerçeklik Turları Kuruldu

Kapadokya'da kurulan sanal gerçeklik gözlükleriyle tur imkânı sayesinde böylelikle hem ticaret amacı güdenler fırsatı değerlendirdi hem de Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistler Kapadokya'nın turunu atmadan dönmemiş oldu. Öyle ki yıllardır klasikleşmiş balon turuna kıyasla bu sanal gerçeklik turları büyük rağbet görmeye başladı.

Bölgenin işletmeciliğini üstlenen Emir Temir, asıl amaçlarının balon turuna yükseklik korkusu nedeniyle binemeyenlere Kapadokya turunu gerçekleştirebilmek olduğunu söyledi. 35 liraya gerçekleştirilen bu sanal gerçeklik turlarının, 220 euro'luk balon turuna kıyasla önümüzdeki süreçte de rağbet görmesi muhtemel.