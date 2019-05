En Tuhaf 5 Mesajlaşma Uygulaması

Mesajlaşma uygulamalarının bazıları gerçekten tuhaftır. Normal mesajlaşma uygulamalarından sıyrılmak ve insanları eğlendirmek için birbirinden tuhaf mesajlaşma uygulamaları vardır. Bu tuhaf mesajlaşma uygulamalarından bir tanesini örnek verecek olursak, şarjınız sadece %5 kaldığında biri ile eşleşip sohbet edebiliyorsunuz.

Bu yazıda, en tuhaf 5 mesajlaşma uygulamasını derledik.

Çoğu sohbet uygulaması, gönderdiğiniz her iletiyi yedekleme konusunda mükemmel bir iş çıkarır. Sınırsız mesaj göndermek için de özgür olursunuz. Bu sohbet günlükleri sonsuza dek sizin için kullanılabilir durumdadır, böylece daha sonra geri dönüp birisinin ya da gerçekte ne anlama geldiğiyle ilgili bir argümanı kanıtlamak için geri dönebilirsiniz. Say Henlo isimli mesajlaşma uygulaması tamamen yeni bir yaklaşıma sahip.

Bu web tabanlı sohbet uygulamasında, bir seferde yalnızca bir mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca yalnızca size bir kişi tarafından gönderilen son mesajı okuyabilirsiniz. Bu durum, mesajlaşma uygulamalarına yeni bir boyut kazandırdı. Say Henlo’da sohbet edebilmeniz için makerlog hesabınızın olması gerektiğini belirtelim.

İnsanlarla konuşmanın iki yolu vardır: Kullanıcı adlarını ekleyebilir ve doğrudan mesajlaşmaya başlayabilirsiniz ya da internette sohbet edebileceğiniz bir yabancıyı bulmak için “Rastgele” butonuna tıklayabilirsiniz. İkincisi, bir sohbet kaydınız olmadığında ilginçleşir.

Die With Me, mesajlaşma uygulamaları arasındaki en tuhaf konseptlerden birine sahip diyebiliriz. Die With Me, şarjları sadece %5 ve altında olan kullanıcıların birbiriyle mesajlaşmasına olanak sağlıyor. Bu konsept size çok çılgın veya saçma gelebilir. Ancak uygulama sahip olduğu konsept ile diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı bir konumda konumlanıyor.

Sınırlı zamanınız olduğundan dolayı karşınızdaki kişiyi hızlı bir şekilde tanımaya başlamanız gerekiyor. Die With Me ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz diyemiyoruz, şayet şarjı %5 ve daha altında olan bir insanı hiçbir şeyin mutlu edemeyeceği bir gerçek.

Tahmin edebileceğiniz üzere Die With Me’nin pek kullanıcısı bulunmuyor. Dolayısıyla şarjınız %5 ve daha altında olduğunda her zaman birini bulabileceğinizi bilemiyorsunuz.Tabii ki de kullanıcı sayısının az olması, sahip olduğu konsept ile alakalıdır. Bu durumun başka bir sebebi ise uygulamanın ücretli olmasıdır. Die With Me, iOS platformunda 1,29 TL ve Android platformunda 4,49 TL fiyat etiketine sahiptir.

Birçok yönden Telegram’a benzeyen Stealthy, yeni adem-i merkeziyetçi internet ekosistemi Blockstack’a dayanıyor. Stealthy’i kullanmak için ücretsiz olarak kolayca edinilebilen bir Blockstack hesabına ihtiyacınız var.

Blockstack hesabı ve Stealthy'nin avantajı mahremiyete odaklanmasıdır. Blockstack tabanlı bir uygulamadaki verileriniz şifreli olduğundan yalnızca siz ve alıcı tarafından okunabilir.

Gizliliğin ötesine geçtiğinizde, Stealthy harika bir mesajlaşma uygulamasının tüm özelliklerine sahiptir. Aynı ilgi alanına sahip kişileri bulmak için kanallara katılabilir, arkadaşlarınız ile sohbet edebilir, ekranınızı paylaşabilir, görüntülü sohbet edebilir ve hatta dosya aktarımı yapabilirsiniz.

iPhone X ile birlikte sunulan Memoji özelliği, bir mesajlaşma uygulamasında olsaydı sizce nasıl bir deneyim olurdu? Kulağa oldukça tuhaf geliyor değil mi? Chudo, tam da bu konuyu ele alıyor. Sahip olduğu yapay zeka ile Memoji benzeri çizgi film avatarı oluşturabiliyor ve yabancı insanlar ile görüntülü sohbet edebiliyorsunuz.

Chudo, ön kamerası çalıştığı sürece eski ve yeni bütün akıllı telefonlarda çalışmaktadır. Yalnızca akıllı telefonunuz, uygulamanın desteklediği Android sürümüne sahip olmalıdır. Chudo’nun eski iPhone’larda ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda ne kadar iyi çalıştığını görünce oldukça şaşıracaksınız.

Evry, sosyalleşmenizi sağlayan mobil bir tarayıcıdır. “Sosyal tarayıcı” olması, onu biraz da sohbet uygulamasına dönüştürüyor. Tarayıcıda herhangi bir internet sitesine girdiğiniz zaman, arkadaşlarınız ile Evry sayesinde konuşabiliyorsunuz.

Evry’nin hashtag özelliği de vardır. Tarayıcıda gezinirken bir arkadaşınızı etiketleyebilir, bu sayfayı neden görmeleri gerektiğini bilmeleri için bir de yorum bırakabilirsiniz. Sayfayı ziyaret ettikten sonra size geri dönebilirler. Bütün modern mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi, Evry’de de beğeniler ve yorumlar için tepkiler özelliği bulunmaktadır.

Tarayıcı özelliklerine dönüldüğünde, herhangi bir tarayıcıda olduğu gibi Evry’de de bir siteyi yer imlerine ekleyebilir, gizli gezintiye geçebilir ve diğer bütün temel tarayıcı özelliklerini kullanabilirsiniz. Fakat Evry daha çok işin sosyalleşme kısmına odaklanmaktadır.