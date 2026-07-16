En Ucuz Monster Laptop Ne Kadar? Monster Fiyat Listesi

Türkiye merkezli bilgisayar üreticisi Monster'ın geniş bir ürün yelpazesi var. Hatta bugün markanın resmi web sitesine baktığımızda 120'den fazla modelin satışta olduğunu görüyoruz. Peki an itibariyla markanın en ucuz modeli hangileri? İşte Monster laptop fiyat listesi!

En Ucuz Monster Laptop Ne Kadar?

Monster’ın tüm ürün yelpazesindeki en ucuz dizüstü bilgisayarının 38.999 TL’lik fiyatıyla Abra A5 V21.7.6 olduğunu belirtelim. Ancak bu model RTX 30 serisi bir ekran kartına sahip olduğu için listemize dahil etmedik. Yani fiyat listemizde yalnızca daha güncel RTX 40 ve RTX 50 serisi ekran kartlarına sahip laptoplara yer verdik.

Abra A5 V22.3 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 15.6 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel (FHD)

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Intel Core Ultra 9 185H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7)

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 500 GB M.2 NVMe SSD (Toplam 2x M.2 SSD desteği)

Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı

Batarya: 60Wh - 70Wh

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Portlar: 1 x Thunderbolt 4 (Type-C), 2 x USB-A, 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

Ağırlık: 2.25 kg

Kalınlık: 24.5 mm

İşletim Sistemi: FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)

Monster'ın an itibarıyla en ucuz laptop modeli Abra A5 V22.3. 15,6 inç boyutlarında bir ekranla gelen dizüstü bilgisayar 1920 x 1080 piksel (FHD) çözünürlüğe ve 144Hz tazeleme hızına sahip. Aynı zamanda IPS LCD bir ekranla bizleri karşılıyor. Ürünün 144Hz yenileme hızına sahip olması özellikle oyunlarda çok önemli bir avantaj. Yani oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Bilgisayarda 16 çekirdek, 22 iş parçacığı barındıran ve 5.1 GHz hıza kadar çıkabilen Intel Core Ultra 9 185H işlemci yer alıyor. Bunun yanında 8 GB NVIDIA GeForce RTX 5050 ekran kartı bulunuyor. Bu kombinasyon sayesinde yüksek sistem gereksinimli oyunları bile yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Şirketin iddiasına göre bu model Clair Obscur: Expedition 33'ü ve Forza Horizon 6'yı 1440p çözünürlükte 45 FPS üzeri bir performansta çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bilgisayarın en yüksek ayarlarda bu seviyede bir performans göstermesi fazlasıyla etkileyici. Bununla birlikte laptopta 16 GB DDR5 RAM ve 500 GB SSD depolama bulunuyor. Kullanıcılar dilerse ilerleyen dönemlerde bellek ve depolamada artışa gidebiliyorlar.

Abra A5 V22.3 Fiyatı Ne Kadar?

Abra A5 V22.3 an itibarıyla Monster’ın resmi web sitesinde indirimli olarak 59.999 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışta. Cihazın normal fiyatının 77.999 TL olduğunu belirtelim. Yani bu fırsat bir süre sonra sona erebilir ve fiyat eski seviyesine dönebilir. Ayrıca markanın model için 12 aya varan taksit imkanı sunduğunu da söyleyebiliriz.

En Ucuz Monster Laptop Modelleri Neler?

Model İsmi Ekran İşlemci Ekran Kartı RAM SSD İşletim Sistemi Fiyat Abra A5 V22.3 15,6" FHD 144Hz IPS Core Ultra 9 185H RTX 5050 (8GB GDDR7) 16GB (5600MHz) 500GB NVMe FreeDos 59.999,00 TL Abra A5 V20.7 15,6" FHD 165Hz IPS Core i7-13620H RTX 4050 (6GB GDDR6) 16GB (5200MHz) 500GB NVMe FreeDos 62.499,00 TL Abra A5 V21.8 15,6" FHD 144Hz IPS Core 7 250H RTX 4050 (6GB GDDR6) 16GB (5600MHz) 500GB NVMe FreeDos 62.499,00 TL Abra A5 V22.3.4 15,6" FHD 144Hz IPS Core Ultra 9 185H RTX 5050 (8GB GDDR7) 16GB (5600MHz) 1TB NVMe FreeDos 64.999,00 TL Abra A5 V21.8.4 15,6" FHD 144Hz IPS Core 7 250H RTX 4050 (6GB GDDR6) 16GB (5600MHz) 1TB NVMe FreeDos 64.999,00 TL Abra A5 V20.7.4 15,6" FHD 165Hz IPS Core i7-13620H RTX 4050 (6GB GDDR6) 16GB (5200MHz) 1TB NVMe FreeDos 64.999,00 TL Tulpar T7 V26.2 17,3" FHD 144Hz IPS Core i7-13620H RTX 5060 (8GB GDDR7) 16GB (5200MHz) 500GB NVMe FreeDos 69.999,00 TL Tulpar T7 V26.3 17,3" FHD 144Hz IPS Core 7 250H RTX 5060 (8GB GDDR7) 16GB (5600MHz) 500GB NVMe FreeDos 69.999,00 TL Abra A5 V22.1 15,6" FHD 144Hz IPS Core i7-13620H RTX 5050 (8GB GDDR7) 16GB (5200MHz) 500GB NVMe FreeDos 69.999,00 TL Abra A5 V20.7.1 15,6" FHD 165Hz IPS Core i7-13620H RTX 4050 (6GB GDDR6) 16GB (5200MHz) 1TB NVMe Windows 11 Home 70.499,00 TL Abra A5 V21.8.1 15,6" FHD 144Hz IPS Core 7 250H RTX 4050 (6GB GDDR6) 16GB (5600MHz) 1TB NVMe Windows 11 Home 70.499,00 TL Abra A7 V16.2 17,3" FHD 144Hz IPS Core i7-13700HX RTX 5050 (8GB GDDR7) 16GB (4800MHz) 500GB NVMe FreeDos 70.999,00 TL Abra A5 V22.3.1 15,6" FHD 144Hz IPS Core Ultra 9 185H RTX 5050 (8GB GDDR7) 16GB (5600MHz) 1TB NVMe Windows 11 Home 71.999,00 TL Abra A7 V16.2.10 17,3" FHD 144Hz IPS Core i7-13700HX RTX 5050 (8GB GDDR7) 12GB (4800MHz) 1TB NVMe FreeDos 72.499,00 TL Tulpar T7 V26.4 17,3" FHD 144Hz IPS Core Ultra 9 185H RTX 5060 (8GB GDDR7) 16GB (5600MHz) 500GB NVMe FreeDos 72.999,00 TL

Editörün Yorumu

Monster oyun odaklı bilgisayar denince akla ilk gelen markalardan. Açıkcası günümüz standartlarında bu fiyatların çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Özellikle yazıda ekstradan yer verdiğim Abra A5 V22.3'ü fazlasıyla beğendim. Hem indirimde hem de taksit imkanı var. Buna ek olarakr ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti gibi detaylar da gerçekten memnun edici diyebilirim.