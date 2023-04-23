EYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi yakın zamanda yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe giren uygulama birçok kişinin emekli olmasını sağladı. Bizler de sizler için e-Devlet üzerinden EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) başvurusu nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Devlet ’e giriş yapın.

’e giriş yapın. Arama kısmına; “Gelir, aylık, ödenek belgesi” yazın.

Çıkan sonuca tıklayın.

Yeni başvuru seçeneğine tıklayın.

“Tahsis Talep Türü” kısmından “Yaşlılık Aylığı” seçeneğini seçin.

Sigorta türünüzü seçin.

Başvur seçeneğini seçin.

Bilgileriniz karşınıza gelecektir.

Emekli olmak istediğiniz bankayı seçin.

Telefon numaranızı girin.

Adımları ilerleyin.

“Aylık alıyor musunuz?” sorusunu cevaplayın.

İlerle seçeneğine tıklayın.

Başvur seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra EYT başvuru işleminizi tamamlamış olacaksınız. Eğer sizlerde EYT sayesinde emekli olduysanız kolay bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Nedir?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlamış ve belirli sigorta birimine doldurmuş kişilere verilen emeklilik hakkıdır. Bu düzenleme ülkemizde sıklıkla gündemdeydi yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulü ile birçok kişi emekli olmaya hak kazandı.

Eğer sizlerde emeklilik hakkı kazanmış iseniz bu işlemleri yaparak emekli olabilirsiniz. EYT’li olup olmadığınızı e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde öğrenebilir ve başvurabilirsiniz. EYT ödemeleri yakın zamanda emeklilere ödenmeye başlanmıştır.

Uzun süredir ülkemizde tartışma konusu olan EYT birçok kişiyi sevindirmiş ve talepleri karşılanmıştır. Ülkemizde bulunan birçok çalışan bu nedenle emekli olamıyordu. Ancak bu uygulama sayesinde binlerce vatandaşın talepleri yerine gelmiş oldu. Kimileri bu uygulamanın doğru olmadığını düşünüyor olsa da görünen o ki birçok kişiyi memnun etmiş durumdadır.

Bu içeriğimizde EYT başvurusu nasıl yapılır sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler EYT uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.