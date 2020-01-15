Facebook Messenger Kullanmak İstemeyenlere 7 İyi Alternatif

Facebook Messenger dünyanın en popüler mesajlaşma araçlarından birdir lakin çoğu kişi Facebook Messenger hakkında olumsuz şeyler düşünüyor. Bazı insanlar, Facebook'a bağlı herhangi bir şeyi kullanmaktan nefret ediyorlar. Bu nedenle, Facebook Messenger kulanmak istemeyenler için en iyi 7 alternatifi sizlerle paylaşacağız.

Telegram

Telegram; Facebook Messenger, WhatsApp ve diğer tüm ana mesajlaşma uygulamalarına en iyi alternatiflerden biri olarak ortaya çıkmıştı. İstemci kodu açık kaynaklı olan uygulama, sunucu tarafındaysa kodlarını tescillemişti.

Reklamları, hikayeleri ve aktif durumları içeren, insanları rahatsız eden Facebook Messenger'ın en kötü bölümlerinin çoğu Telegram'da yer almıyor.

Olumsuz tarafıysa bazı uzmanlar uygulamayı uçtan uca şifrelemeye sezgisel olmayan yaklaşımı nedeniyle eleştirdiler. Yalnızca gizli sohbetlerde varsayılan olarak etkin olarak tercih ediliyor. Telegram'ın özel tasarım şifreleme protokolünü çevreleyen endişeler de var; uzmanlar genellikle güvenilmez olduğu için eleştiriyor.

Facebook Messenger Lite

İnsanların Facebook Messenger'dan kullanmak istememesinin başka bir yaygın nedeni de pili çok hızlı tüketmesi ve düşük donanıma sahip olan cihazlarda yavaş çalışması.

Facebook Messenger özelliklerinin çoğu Lite sürümünde biliniyor; ancak uygulamanın dosya boyutu daha küçük ve daha az veri kullanıyor.

Uygulamanın en eksik tarafı ise görüntülü görüşme olarak adlandırılabilir. Ayrıca animasyonlu GIF veya çıkartma yok ve Messenger Lite kullanarak konumunuzu paylaşamazsınız.

Slack

Durumunuz için en uygun Facebook Messenger alternatifi, Facebook uygulamasını nasıl kullandığınıza bağlı. Örneğin; Messenger'ı iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için kullanıyorsanız, bunun yerine Slack'e göz atmanız gerekir.

Slack kullanımı ücretsizdir, ancak ücretli sürüme kıyasla bazı kısıtlamalar vardır. Bununla birlikte, yine de 10.000 aranabilir mesaj, 10 uygulama entegrasyonu ve bire bir video görüşmesi için destek alabilmenize olanak sağlanıyor.

SMS

Facebook Messenger'da gerçekleştirdiğiniz temel görevleri düşünün. Çoğu insan, sadece arkadaşlarına ve ailesine metin tabanlı mesajlar gönderiyor.

Eğer siz de Facebook Messenger’ı metin tabanlı mesajlar göndermek için kullanıyorsanız, SMS’e geri dönmek iyi bir alternatif olabilir. Herkesin bir telefon numarası vardır, bu nedenle Telegram ve Slack gibi diğer hizmetlerden farklı olarak hemen hemen herkes erişebilir.

Jitsi

Facebook Messenger'ı genellikle görüntülü konuşma yapmak için kullanıyorsanız, Jitsi sizin için çok iyi bir seçenek olabilir.

Jitsi, kullanımı kolay bir video görüşme servisidir. Rakiplerinden sıyrılmasına yardımcı olacak birkaç önemli özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında şifreli aramalar, açık kaynak kodları ve belki de en önemlisi anonimlik bulunur. Siz (veya arayan diğer arkadaşlarınız) bir görüşme yapmak veya görüşmeye katılmak için bir hesap oluşturmanız gerekmez. Jitsi web, Android ve iOS platformlarında bulunuyor.

Threema

Gizliliğe önem veriyorsanız, Threema şiddetle tavsiye edilen bir Messenger alternatifidir.

Kaydolduktan hemen sonra bazı farklılıklar göreceksiniz. Örneğin, bir hesap oluşturmak için telefon numaranızı veya e-posta adresinizi girmeniz gerekmez. Bunun yerine, sistem benzersiz bir şekilde üretilen Threema ID numarasına güveniyor.

Ek olarak, Threema kişilerinize erişim gerektirmez, reklam içermez ve sınıfının en iyi şifreleme sistemini sunar. Ek olarak, Threema bir İsviçre şirketi olduğu için, ülkenin katı gizlilik yasalarına tabidir.

Tüm olağan özellikler (görüntülü arama, görüntü / video paylaşımı, grup sohbetleri, çoklu temalar vb.) mevcuttur. Threema ile ilgili bunca güzel şey okuduktan sonra uygulamanın ücretli olduğunu görmek sizi üzebilir. Threema, Android uygulama mağazasında 8,99 TL, iOS uygulama mağazasında ise 19,99 TL fiyat etiketine sahip.

Wafer Messenger

Wafer Messenger, mükemmel bir Facebook Messenger alternatifidir. Uygulama; metinleri, eskizleri, etiketleri, resimleri, videoları ve sesi tek bir mesajda birleştirmenize olanak tanır. Yaratıcı olmak istiyorsanız, Wafer Messenger tam size göre.

Wafer Messenger tam size göre. Wafer Messenger’da ayrıca canlı ses efektleri bulunuyor. Şirket, özel bilgilerinizi veya anahtar kelimelerinizi kaydetmemeyi vaat ediyor ve reklam göstermiyor.