Ücretsiz Far Cry 3 Fırsatını Kaçırmayın!

Ubisoft, ücretsiz video oyunu sunmaya devam ediyor. Dün itiabarıyla The Division oyununu kısa süreliğine ücretsiz sunan Ubisoft, bugün Far Cry 3'ü ücretsiz olarak sundu. Far Cry 3 yalnızca Uplay Çin mağazasında ücretsiz oldu ancak birtakım işlemler gerçekleştirerek oyuna ücretsiz sahip olabilirsiniz. Peki, Far Cry serisinin en iyi oyununa ücretsiz olarak nasıl sahip olunur? Ücretsiz Far Cry 3 fırsatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Ücretsiz Far Cry 3 Oyununa Sahip Olmak İçin Yapmanız Gerekenler

Dün itibarıyla The Division oyununu kısa süreliğine ücretsiz sunan Ubisoft, oyuncuları sevindirecek adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, bugün aldığı bir karar ile birlikte Far Cry serisinin en sevilen video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Far Cry 3 oyununa ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira kampanya 6 Eylül tarihinde sona erecek. Far Cry 3'ü bilgisayarınızda yüklü olan Google Chrome veya Mozilla Firefox web tarayıcıları üzerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ayrıca video oyununa akıllı telefonunuz üzerinden de sahip olabilirsiniz.

Ubisoft'un dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan video oyununa akıllı telefon üzerinden ücretsiz olarak sahip olmak için ek bir işlem yapmanıza gerek yok. İlk olarak Uplay Çin mağazası sayfasını ziyaret edin. Web siteye giriş yaptığınızda Çin bölgesinde devam etmek için beyaz renkli butona dokunun. Daha sonra kalp simgesinin sol kısmında yer alan mavi renkli butona dokunun. Bu işlemin ardından hesap giriş ekranı açılacaktır. Ubisoft hesabınıza giriş yapın. Bu işlemin ardından oyunu Uplay kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan video oyununa Google Chrome üzerinden sahip olmak için birtakım işlemler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ubisoft'un popüler video oyununu ücretsiz olarak alabilmek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

• Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak Uplay Çin mağazası sayfasını ziyaret edin. Uplay'in web sitesi açıkken "Ctrl + Shift + I" klavye kısayolunu kullanarak ögeyi denetle ekranını açın.

• Ögeyi denetle ekranının üst kısmında yer alan "Toggle device toolbar" butonuna yani telefon simgesinin yer aldığı butona tıklayın. Buton "Elements" yazısının sol kısmında yer alıyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra web sitesi mobil görünüme geçecektir.

• Kalp simgesinin sol kısmında bulunan mavi butona tıklayın. Açılan sayfa üzerinden Ubisoft hesabınıza giriş yapın. Bu işlemleri gerçekleştirerek oyunu Uplay kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Far Cry 3 oyununa Mozilla Firefox web tarayıcısı üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilmek için tıpkı Google Chrome'da olduğu gibi birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak video oyununa ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

• Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak Uplay Çin mağazası sayfasını ziyaret edin. Uplay'in web sitesi açıkken "Ctrl + Shift + M" klavye kısayolunu kullanın. Bu işlemin ardından web sitesi mobil görünüme geçecektir.

• Kalp simgesinin sol kısmında bulunan mavi butona tıklayın. Açılan sayfa üzerinden Ubisoft hesabınıza giriş yapın. Bu işlemleri gerçekleştirerek oyunu Uplay kütüphanenize ekleyebilirsiniz.