İzlemeye Değer Filmleri Bulmak İçin Kullanabileceğiniz 5 Yol

Çekilen ilk filmden bugüne kadar yüz binlerce film çekildi, vizyona girdi. Bunların arasından izlemek için kendinize en uygununu seçmekte zorlanıyorsanız, en iyi tercih yapmak için birkaç internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Halihazırda Netflix ve Amazon Prime gibi dijital yayıncılar, daha önce izlediğiniz filmlere göre öneriler yapsalar bile yaptıkları öneriler kendi arşivleriyle sınırlı kalıyor. Bugüne kadar vizyona girmiş filmler arasından en iyilerini seçmek için hemen aşağıdaki internet sitelerini ziyaret edebilir, izlemek için en iyi film seçiminizi yapabiliriz.

StayIn: Sorulara cevap vererek, modunuza uygun filmi bulun

Tinder benzeri sistemle karşınıza çıkan soruları cevapladığınız StayIn, anlık durumunuza göre önerilerde bulunuyor. Daha önce izlediğiniz filmler ya da sevdiğiniz türden ziyade, tam o anda ne izlemek istediğinizi tespit etmeye çalışan StayIn, kolay kullanımı ve hızlı çalışan sistemiyle oldukça güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

End Rating: Müthiş sonlar bulmak için

Bazı filmler ortalama devam etseler bile sonlarına yerleştirilen birkaç dakikalık anlar için bile izlemeye değerler. End Rating ismi verilen internet sitesi ise bütün o muhteşem sonları bulmanız için ortaya atılmış bir fikir.

Siteye girdiğinizde filmlerin hemen altında bir turuncu bir de yeşil renkli puanlar olduğunu göreceksiniz. Yeşil olan puanlar filmlerin genel IMDb puanları gösterirken, turuncu olanlar ise sonlarının ne kadar iyi olduğunu belirtiyor.

Suggest Me Movie: Rastgele iyi film önerileri

Suggest Me Movie’de bir yere tıklama, arama yapma ya da sorulara cevap verme gibi dertleriniz bulunmuyor. Siteye girmenizle birlikte karşınıza rastgele, IMDb puanı 10 üzerinden 7’nin üzerinde bir film çıkıyor.

Genel puanın yanı sıra filmin fragmanı ve küçük bir açıklama da o sayfada yer alıyor. Farklı bir filme denk gelmek için ise yukarıda yer alan yeni film önerisi tuşuna tıklayabilir ve bir başka filmle gidebilirsiniz.

LazyDay: Aramaya göre öneri

LazyDay, neredeyse her filmi yüzlerce farklı farklı anahtar kelimeyle eşleştirmiş durumda. Yeni bir film aradığınızda, sitenin en üst kısmında yer alan arama bölümüne tek bir kelime girerek, sonuçlara ulaşabiliyorsunuz.

Örneğin; arama kısmına Türkiye yazdığınızda, karşınıza Türkiye ile ilgili ya da Türkiye’de geçen birçok film çıkıyor. Aramanızı aksiyon, Mısır, tarih vb. şekilde istediğiniz gibi genişletip, en iyi sonuçları bulabilirsiniz.

CringeMDb: Ailenizle izleyebileceğiniz filmi bulun

İyi filmi bulmak her zaman yetmeyebiliyor. Bulduğunuz filmin küçük çocuklarla ya da aileyle birlikte izlemeye uygun olup olmadığı da önemli detaylar arasında yer alıyor. Filmin içerisindeki detayları izlerken öğrenmek yerine, CringeMDb isimli internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İnternet sitesinde 1995 ve 2017 yılları arasında vizyona giren filmler yer aldığı gibi bu yıllar arasında yayınlanan filmin adını girmek suretiyle filmin aileyle izlemeye uygun olup olmadığı detaylarını öğrenebiliyorsunuz.

