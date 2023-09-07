Google Chrome’dan kullanıcı deneyimini güçlendirecek yepyeni bir özellik daha geliyor. İlk etapta kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalar olması beklenen bu özellik, şifrelerinizi kopyala - yapıştır yöntemine gerek kalmadan başkalarıyla tek tık ile paylaşmanıza imkân tanıyor. Google Chrome şifre paylaşma özelliğinin kullanıcılara sağlayacağı yararlar geniş kitleler tarafından merak ediliyor.

Ayrıca bu özellik ile herhangi bir güvenlik sorununun oluşup oluşmayacağı da merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Google Chrome’un şifre paylaşma özelliği nedir? Nasıl kullanılır? Avantajları ve dezavantajları neler? Bu yazımızda bu soruları ve daha fazlasını cevaplıyoruz.

İşte, Google Chrome’un yeni özelliği ‘şifre paylaşımı’ ile ilgili sık sorulan sorular ve ilgi çekici detaylar!

Google Chrome Şifre Paylaşımı Nedir?

Google Chrome’da bazı sitelere giriş yaparken kullanıcı adı ve şifreleriniz otomatik olarak kaydedilebiliyor. Bu sırada kaydolan bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmak istediğinizde ise kopyala ve yapıştır yöntemini kullanmanız gerekiyor.

Kopyala yapıştır yapmak yerine Chrome üzerinden tek tıkla giriş bilgilerinizi başka kişiler ile paylaşmanızı sağlayan bir özellik olarak Google Chrome Şifre Paylaşımı geliştiriyor. İlk etapta sadece aile üyeleri ile söz konusu bilgilerin paylaşılabileceği belirtiliyor.

Google Chrome Şifre Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Şu an için geliştirilme aşamasında olduğu bilinen bu özellikten yararlanmak için Google Chrome’da şifre yöneticisi kısmına geçmeniz gerekiyor.

Farklı sitelere ilişkin kaydedilmiş verileri görüntüleyerek seçtiğiniz web sitesinin giriş bilgilerinin yanında yer alan ‘paylaş’ butonuna tıklamalısınız.

Bu sayede ilk başlarda sadece aile içi olmak kaydıyla, yakınlarınızla şifre paylaşımında bulunabilirsiniz.

Google Chrome Şifre Paylaşımı Avantajları Neler?