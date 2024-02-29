Google Goose Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Google, kendi çalışanlarına özel bir dil modeli geliştirdi. Google’a ait ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan Goose isimli yapay zekâ Gemini’nin bir parçası olarak tanıtılıyor.

Kodlama amaçlı geliştirilen bu uygulama yazılımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bu yazımızda Goose ile ilgili merak edilenlere değiniyor olacağız.

Google Goose Nedir?

Google çalışanlarının Google ürün ve hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek amacıyla yapacağı çalışmalarda ve kodlamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir yapay zekâ aracı olduğunu söyleyebiliriz.

Temelleri Gemini’ye dayanan bu araç ekibin kendi içinde daha verimli kaynaklar üretmesini sağlayacak. Bunun yanında sunucu merkezi sıcaklıklarının kontrol edilmesi ve reklam yönetimi gibi alanlarda da bu yapay zekâdan yararlanılabilecek.

Google Goose Nasıl Çalışır?

25 yıllık mühendislik birikiminin bir sonucu olarak değerlendirilen bu yapay zekâ ürünü, Google’ın kendi çalışanları tarafından geliştirildi. Personelin destek almaya ihtiyaç duyduğu konular son derece belirgindi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda Goose şekillendirildi.

Mevcut hali ile bu yapay zekâ aracına Google personelleri şu anda mevcut ürünlere ilişkin sorular yöneltebiliyor. Bu ürünlerin geliştirilmesi için öneri isteğinde bulunabiliyor. Hem mevcut ürünleri hem de farklı alternatifleri baz alarak yeni kod yazılımları yaparken Google çalışanları Goose’tan destek alabiliyor.

Ek olarak bu araç mevcut kodlarda istediğiniz düzenlemeleri yapabiliyor. Şirket içi verimliliği arttıracak olan bu araç Google, DeepMind ve Google Brain gibi altyapı çalışanlarının geliştirdiği ortak bir araç.

Şu an için bazı çalışanlar bu uygulamaya erişebiliyor. Goose’u kullanırken sorun yaşayan çalışanların firmanın yine kendisine ait olan Duckie adlı sohbet robotundan yardım istemeleri öneriliyor.

Son zamanlarda çok sayıda çalışanını işten çıkaran Google ile ilgili olarak personel ihtiyacının önemli bir kısmını yapay zekâdan karşılayıp karşılayamadığı merak ediliyor. Şirket içi gelişimi destekleyen bu proje belki de bir başlangıç olacak ve Goose’tan sonra yapay zekâ teknolojileri ürün geliştirme süreçlerine daha fazla dahil edilecek.

Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknoloji devi şirketlerin kendilerine özel yapay zekâ araçları geliştirmesi robotlaşmanın habercisi mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.