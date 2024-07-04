Dijital Ayak İzinizi Yok Edin! Google Hesabı Verileri Nasıl Silinir?
Güvenlik açısından risk oluşturan Google hesabında toplanan verileri silmek mümkün. İşte dijital ayak izini yok eden Google hesabı verileri silme işlemleri!
Google tarafından kullanıcıların her adımı takip ediliyor. Özellikle arka planda kullanıcılara ait verileri topluyor. Bu verilerin toplandığından kullanıcıların çoğu zaman haberi olmaz. Google kullanıcı hesabı verilerini YouTube ve diğer arama motorları, çeşitli cihazlar üzerinden topluyor.
Bahsettiğimiz bu durumlar, güvenlik açısından risk oluşturuyor. Biz de sizlere Google hesabı verileri silme işlemleriyle ilgili bir rehber hazırladık.
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Google Hesabı Verileri Nasıl Toplanıyor?
Birçok internet kullanıcısı, internette gezindikten sonra tarayıcı üzerinden arama geçmişini temizlemiyor. Bu durum, Google’ın verileri kendi sisteminde tutmasına neden oluyor. “Google My Activity” üzerinde internet kullanıcısına ait her türlü bilgi tutuluyor.
Örneğin, bir ürün araştırıldığı zaman Google bu veriyi saklıyor. Akabinde kullanıcının karşısına reklam olarak sürekli çıkartıyor. Google hesaplarına cihazlar bağlandığı zaman otomatik olarak bazı veriler kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınan bu verilerden bazıları şunlardır;
- Hangi uygulamanın ne kadar süre kullanıldığı
- Tarih ve saat olarak ekran kilidinin ne zaman açıldığı
- Hangi web sitelerinde gezinildiği
Google Hesabı Verilerini Silme
Google hesabı verilerini silmek için takip edilecek adımlar şöyle sıralanabilir;
- İlk olarak cihazlardan “Google My Activity” adresine giriş yapılır.
- Etkinlik üstünde konumlanan “Sil” butonuna tıklanır.
- “Tüm Zamanlar” sekmesine basılır.
- “Sonraki > Sil” butonlarına basılarak işlemler tamamlanır.
Google Hesabında Ziyaret Edilen Web Siteleri Tek Tek Silme
Google’dan ziyaret edilen web siteleri ve yapılan aramaları silmek içinde şu adımlar takip edilmeli;
- Cihazlardan “Google My Activity” adresine girilir.
- Sayfa etkinliklere doğru kaydırılarak silinmek istenen öğe bulunur. Bu bulma işlemi, arama yapılıp filtreler kullanılarak ya da güne göre arama yapılarak gerçekleşir.
- Silinmek istenen öğe bulunduktan sonra “Sil” butonuna tıklanır.
Google Hesabı Verilerini Otomatik Silme
Google hesabı üzerinden verileri otomatik silmek içinse şu adımlar dikkate alınmalı;
- Cihazlardan Google Hesabı’na girilir.
- Ekranın solunda yer alan “Veriler ve Gizlilik” ayarlarına tıklanır.
- “Geçmiş Ayarları” üzerinden otomatik olarak silinmek istenen geçmiş ayarlara basılır.
- “Otomatik Sil” seçilir.
- En son adımda “Sonraki > Onayla” tıklanarak adımlar tamamlanır.
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Aynı zamanda Google hesabından etkinliği kapatma ve silme işlemi de yapılır. Bunun içinse şu adımları takip etmek gerekiyor;
- Google hesabına giriş yapılır.
- Ekranın solundaki “Veriler ve Gizlilik” butonuna basılır.
- “Geçmiş Ayarları” kısmından kaydedilmesi istenmeyen geçmiş ayarları ve etkinliklere tıklanır.
- Kaydetmek istenilmeyen ayarın alt tarafında yer alan “Kapat” butonu seçilir.
- “Kapat ve etkinliği sil” seçilip işlem tamamlanır.