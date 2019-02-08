Teknoloji Devlerine Hata Raporu Nasıl Gönderilir? A'dan Z'ye Dev Rehber!

İnternet üzerinden her gün milyonlarca işlem yapılmakta. İşlemler yapılıyor yapılmasına ancak bazı kullanıcılar hata mesajları alarak sorun yaşayabilmekteler.
Yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması adına tüm teknoloji şirketlerinin hata gönderme sayfalarını sizler için bir araya getirdik. İşte dev şirketlere hata bildirme yolları;
Adobe (Creative Cloud, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Reader, vb.)
- Adobe ürünleri hakkında sorun yaşıyorsanız hata teslimi ve özellik istek formunu ziyaret edin.
- Açılır menüden sorun yaşadığınuz ürünü seçin ve Adobe'nin şart ve koşullarını kabul edin.
- Daha sonra söz konusu ürün için hata / özellik istek sayfasına yönlendirileceksiniz.
AMD
- Donanım sorunları veya grafik kartıyla ilgili çökmeler yaşıyorsanız, AMD'nin özel hata raporu anket sayfasını kullanabilirsiniz.
Apple
- Kullandığınız cihazlarda yazılımsal olarak sıkıntılar yaşıyorsanız, buradan hata veya geri bildirim raporu gönderebilirsiniz.
Asana
- Asana'nın hizmetlerini kullanırken sorun yaşıyorsanız, buradan destek talebi gönderebilirsiniz.
- Asana'da bir açık bulduysanız güvenlik açığı ödül programına bulduğunuz açığı iletebilirsiniz.
Dropbox
- Dropbox hizmetini kullanırken sorun yaşıyorsanız, buradaki bağlantıdan Dropbox destek üyeliği açarak destek talebi oluşturabilirsiniz.
- Ayrıca Dropbox'ın müşteri hizmetlerine buradan ulaşım sağlayabilirsiniz.
DuckDuckGo
- Arama motorunda bulduğunuz güvenlik açıklarını hata gönderme sayfası üzerinden gerekli talimatları yerine getirerek iletebilirsiniz.
Evernote
- Evernote'u kullanırken yazılımsal sorunlar yaşıyorsanız destek sayfasına giriş yaptıktan sonra bildirim gönderebilirsiniz.
- Facebook hesabınızda bir sorun yaşıyorsanız yardım merkezi üzerinden destek alabilirsiniz.
- Sorun bildiriminde bulunmak için, “Politikalar ve Raporlar” açılır menüsünün altındaki “Facebook'ta Sorun Bildir” butonuna tıklayabilirsiniz.
Android, Chrome ve Google Ait Olan Tüm Hizmetler
- Arama motoru devi Google'ın bir çok hizmeti olduğu için birden fazla destek sistemi mevcut.
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Chrome için;
- Tarayıcının sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine tıklayın.
- Ardından, yardım > bir sorun bildirme bölümüne giderek sorun bildirebilirsiniz.
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Google hizmetleri ve Android işletim sistemi hataları için;
- Hata bildirme sayfasına giderek, hatalarınızı bildirebilirsiniz.
- Instagram'da yaşadığınız sorunları bildirmek için öncelikle profilinizin sağ üst köşesinde bulunan 3 çizgiye tıklayın.
- Ardından ayarlar simgesine dokunun.
- Aşağı doğru kaydırın ve seçenekler ekranınızın "Destek" bölümündeki "Sorun Bildir" butonuna tıklayarak sorunuzu iletebilirsiniz.
Windows 10
- Windows 10'u kullanırken yaşadığınız sorunları geri bildirim merkezinde bulunan sorun bildir bölümü üzerinden iletebilirsiniz.
- Ayrıca, Microsoft'un hizmetlerinde bulduğunuz güvenlik açıklarını [email protected] adresinde mail atararak bildirebilirsiniz.
Mozilla
- Firefox'la ilgili bir hatayı Mozilla'nın hata raporu sayfasına gönderebilirsiniz.
- Ayrıca, bulduğunuz güvenlik açıklarını [email protected] adresine mail atarak bildirebilirsiniz.
Netflix
- Netflix'de yaşadığınız oynatma hataları ve performans sorunlarını buradan gönderebilir, bulduğunuz açıklarını da Bugcrowd üzerinden iletebilirsiniz.
Nintendo
- Nintendo destek iletişim sayfasını kullanarak yazılım hatalarını, donanım sorunlarını ve diğer yaşadığınız sıkıntıları iletebilirsiniz.
Nvidia
- Nvidia destek sayfası üzerinden genel destek alabilirsiniz. Ayrıca bulduğunuz güvenlik açıklarını [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
- Reddit'de yaşadığınız sorunları, Reddit'in forum sayfası üzerinden konu açarak iletebilirsiniz.
Slack
- Slack'de yaşadığınız problemleri [email protected] adresine veya bu iletişim formuna gönderebilirsiniz.
- Ayrıca Slack üzerinde bulduğunuz güvenlik açıklarını, Slack'in ödül programına bildirebilirsiniz.
Snapchat
- Snapchat'de yaşadığınız sorunları uygulama açıkken cihazınızı sallayarak açılan ekrandan iletebilirsiniz.
Spotify
- Spotify'da sorun yaşıyorsanız, Spotify'ın iletişim sayfasında bulunan iletişim kanalları aracılığı ile bildirebilirsiniz.
- Ayrıca bulduğunuz güvenlik açıklarını buradan iletebilirsiniz.
Tumblr
- Tumblr'da yaşadığınız sorunları buradan iletebilirsiniz.
Twitch
- Twitch'de yaşadığınız teknik hataları ve performans sorunlarını buradan bildirebilirsiniz.
- Twitter'daki sorunlarınızı bu form üzerinden iletebilir veya @TwitterSupport etiketi ile tweet olarak atabilirsiniz.
Steam
- Steam'de yaşadığınız sorunları buradan iletebilirsiniz.
- Ayrıca bulduğunuz güvenlik açıklarını HackerOne üzerinden bildirebilirsiniz.
Wordpress
- Wordpress altyapısına sahip bir web siteniz varsa yaşadığınız sorunları hata raporu gönderme sayfası üzerinden bildirebilirsiniz. Ayrıca bulduğunuz güvenlik açıklarını HackerOne üzerinden iletebilirsiniz.
Sizler hazırladığımız rehber hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz! Yaşadığınız sorunun kısa sürede çözülmesi dileği ile hoşça kalın!
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