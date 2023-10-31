Google Pixel 8 Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Google’ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı Google Pixel 8 ve Google Pixel 8 Pro özellikleri belli oldu. Bu tanıtımın ardından serinin su geçirip geçirmediği de çok merak edilmeye başladı. Biz de bu yazımızda Google Pixel 8 ve Google Pixel 8 Pro suya dayanıklı sorusunu cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca bu telefonların rahat bir şekilde havuz, plaj gibi alanlarda ve yağmurda yürürken kullanımı hakkında da bilgi vermeye çalıştık. Özellikle su sıçradığında sorun olur mu sorusunu detaylı olarak ele aldık. İşte Google Pixel 8 serisi su geçirir mi ve suya dayanıklı mı sorusunun cevabı!

Google Pixel 8 Serisi Su Geçirir mi?

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından Google Pixel 8 ve Google Pixel 8 Pro cihazlarına IP68 sertifikası verilmiştir. IP68 sertifikası, cihazların hem suya hem de toza dayanıklı olduğunu ifade ediyor.

IP68 sertifikasındaki 6 rakamı, cihazları katı toz parçacıklarına dayanıklılığını gösteriyor. 8 rakamıysa Google Pixel 8 serisi telefonların 30 dakika boyunca 1.5 metre derinlikteki tatlı suya batırılabileceğini belirtiyor.

Google Pixel 8 ve Google Pixel 8 Pro’ya kazayla su sıçrasa cihazlarda herhangi bir problem meydana gelmez. Aynı zamanda cihazlara su dökülmesi de probleme sebep olmuyor. Serinin ışığa maruz kalması da sorun değildir.

Yalnız Google seriyle ilgili yaptığı bir açıklamada suya ve toza dayanıklılığın kalıcı olmadığını açıkladı. Cihazların zaman içinde aşınması, yıpranması vb. durumlar hassaslaşmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla bu da zaman içinde cihazların suya ve toza dayanıklılığını kaybetmesine neden oluyor.

Google Pixel 8 Serisi Suya Dayanıklı mı?

Google Pixel 8 serisi, IP68 sertifikasından dolayı suya dayanıklıdır. Özellikle yağmurlu havalarda korkmadan kullanılabilir. Fakat cihazların havuzda kullanılması doğru değildir. Çünkü havuzu klorlu suyu cihazlara büyük zarar verir. Ayrıca denizde kullanılması da doğru değildir. Tuzlu su da telefonlara büyük zarar verir.

Google Pixel 8 serisi suya maruz kaldıktan sonra kesinlikle şarja takılmamalıdır. Cihaz tamamen kuruduktan sonra şarja takılması daha sağlıklı olur. Cihazlar suya dayanıklı ancak buna bakarak cihazların gelişi güzel kullanılması doğru değildir. Bunun için cihazların kullanım kılavuzlarını dikkate almak gerekiyor.