GPS Nedir, Ne İşe Yarar?

Önceleri bilmediğimiz bir yerde yolumuzu bulabilmek için etraftaki kişilerden yol tarifi alırdık. Ancak gelişen teknoloji artık yol tarifini birine sorarak almayı tarihin tozlu raflarına kaldırdı. Birçok insan gündelik hayatında GPS’den faydalansa da aslında tam olarak ‘GPS ne demek’ sorusunun yanıtını bilmiyor. ABD tarafından geliştirilen GPS, epey hassas saat sinyallerine sahip. Bu özelliği ile konumların elektronik cihazlar üzerinden bulunmasına fayda sağlıyor. Peki, günümüzde her insanın gün içerisinde bile sıkça kullandığı GPS nedir? GPS ne işe yarar?

GPS Ne İş Yarar?

Birçok farklı sektör tarafından kullanılan GPS, vazgeçilmez araçlardan bir tanesidir. GPS ile bir konumu belirleyebilir ve o konuma ulaşmanın en kısa ve kolay yolunu harita üzerinden görebilirsiniz. Bir nesneyi ya da kişisel bir gezintiyi GPS üzerinden takip edebilirsiniz. Dünya haritaları oluşturabilir ve iki konum arasındaki kesin zaman ölçümlerini alabilirsiniz.

Günümüzde cep telefonlarının yaygın kullanımı ile beraber, gelişmeler cihazlarla entegre bir hale geldi. Örneğin; başınıza bir şey gelmesi durumunda telefonlardan kayıtlı kullanıcılara acil çağrıda bulunabilir ve olduğunuz yerin konumu GPS yardımı ilet yetkili birimlere bildirebilirsiniz.

Akıllı saatler ve giyilebilir teknoloji son dönemlerde büyük gelişmeler kaydetti. Bu gibi giyilebilir teknoloji ürünlerinin kullanımında GPS yardımı ile koşma ve yürüyüş mesafelerini görebilir, fitness etkinliklerinizi takip edebilirsiniz.

Özellikle lojistik şirketleri, GPS teknolojisinden sıkça faydalanır. Sürücülerin üretkenliği ve güvenliği açısından araçlarda sıklıkla tercih edilen GPS, rota optimizasyonu, sürücü güvenliği ve yakıt verimliliği gibi konular için şirketlere fayda sağlar.

GPS Açılımı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen GPS, 1957 yılında Rusya’nın Sputnik I uydusunun lansmanında kullanıldı. Daha sonra ise denizaltı navigasyonu için ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı. A983 yılına gelindiğinde ABD mevcut kontrolleri elinde tutsa da GPS, birçok insan için kullanılabilir hale geldi. 2000 yılının başlarında ise birçok şirket ve halk GPS’in tam kullanımına erişti.

Nadiren de olsa fiziksel ve atmosferik etkiler nedeniyle yanılma payı yüksek olan GPS’ler, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta dijital teknolojilerin de gelişmesiyle GPS artık neredeyse birçok mobil uygulama için bile zorunlu hale gelmiştir.

Günümüzde GPS olarak kısaltılmış kullanımı yaygın olsa da GPS’in açılımı; Global Positioning System yani Küresel Konumlama Sistemi’dir.

GPS sistemleri; uzay bölümü, denetim bölümü ve kullanıcı bölümü olmak üzere üçe ayrılır.

Uzay Bölümü: Orta Dünya yörüngesinde 24 - 32 uydudan oluşan ve aynı zamanda yörüngeye bunları başlatmak için gerekli arttırıcı yükü ile adaptörleri içerir.

Denetim Bölümü: Bir ana yönleme istasyonu, başka bir ana yönleme istasyonuna ve adanmış ve ortak zemin antenleri ve görüntüleme istasyonlarının bir dizisinden oluşur.

Kullanıcı Bölümü: Sivil, ticari ve bilimsel kullanıcılar, ABD'nin yüz binlerce güvenli GPS Hassas Konumlandırma Hizmetini alan müttefik askeri kullanıcıları ve sivil milyonlarca kullanıcıdan oluşur.